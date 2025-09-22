szeptember 22., hétfő

Móric névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Barangolás

1 órája

A bozsoki Széles-kő - és ami alatta van

Címkék#Kalapos-kő#Alpokalja Turista Egyesület#Széles-kő#barlangásztábor

"Beim breiten Stein” – azaz a Széles-kőnél: az 1800-as évek első felében készült katonai térkép németül nevezi meg a bozsoki Felső-erdő egyik magaslatát. Valamivel később, 1855-ben Hajas Károly megyei mérnök mérte fel a község határát, a helyszíneket ő már a mai kor elvárásainak is megfelelő pontossággal jelölte meg. Az elnevezés nála nem Széles-kő, hanem Nagy kő. Íme a bozsoki Széles-kő titkaiból.

Orbán Róbert

Érdekes, hogy ugyanezen a dombvonulaton még két másik sziklaalakzatot is ábrázolt. Az egyik mellett a Jurkecz (vagy Jurkete – a kézírás kicsit bizonytalanul olvasható), a másik mellett a Kis kő felirat szerepel. A készítés idején a környéken magyar, német és horvát nyelvű lakosság élt, az elnevezések is hozzájuk kapcsolódnak. Az 1800-as évek vége táján a névadásoknál már a turisták és a kirándulók szempontjai is érvényesülnek, előfordult, hogy ők maguk neveztek el egy-egy érdekesebbnek gondolt helyet. Így született meg a Kalapos-kő, illetve a Kalapos-kövek elnevezés. A bozsoki Felső-erdő esetében a korábban a térképeken még nem szereplő Kalapos-kő háttérbe szorította, néha el is tüntette a Széles-kő megnevezést. 
Nem kell csodálkoznunk ezen, a Kalapos-kő látványos turisztikai célpont és kicsivel magasabb is, mint a Széles-kő. Azok, akik a Dél-Dunántúli Kéktúrát járják, elmennek mindkettő közelében. A Kalapos-kőnél egészen biztos, hogy készítenek egy-két fotót, a bozsoki Széles-kő talán fel sem tűnik, pedig csak 30-40 méterre van a jelzett úttól. 

bozsoki Széles-kő
A bozsoki Széles-kő - barlangnyílás a kő alatt
Fotó: Orbán Róbert

A bozsoki Széles-kő

  • Ha a Bozsok felőli nyiladékon érkezünk, semmi feltűnőt nem látunk. Be kell mennünk kicsit az erdőbe, s rövidesen ott állunk a platón. Nemcsak a kövekre csodálkozunk rá, hanem a borókabokrokra is, amelynek magja ilyenkor, szeptemberben már kékülni kezd. Ha Velem irányából, a Sötét-völgy felől jövünk, egészen más látvány fogad bennünket. A kőtornyok alatt a geológia iránt érdeklődők azon gondolkodnak el, hogy a kőzet, amit látnak, a pala melyik változata. Vajon milyen földtani mozgások során töredezett darabokra a sziklafal? 
    A Kőszegi-hegység magyar oldalán lévő barlangok közül mintegy másfél tucat a Kalapos-­kő és a Széles-kő környékén található. Ne cseppköves termekre, titkokat rejtő folyosókra gondoljunk! Barlangnak azokat a természetes üregeket tekintjük, amelyekben egy ember elfér, s legalább 2 méter hosszúak/mélyek. Az itteniek közül a leghosszabb is csak 30 méteres, a Kalapos-kő alatti hegyoldalban van, turistajelzés vezet hozzá. A többi ennél is kisebb sziklaeresz, fülke, üreg. 
A bozsoki Széles-kő sziklái
Fotó: Orbán Róbert
  • A bozsoki Felső-erdőt nyiladék osztja ketté. Lehet, hogy valamikor tulajdonosi határt is jelölt, mert a nyugati és a keleti oldalon az erdő jellege jól láthatóan különbözik. Ezt használták fel később a műszaki zár kialakításakor is. 1989-ben lebontották, de a nyomai, pl. egy - két betonoszlop töredéke, ma is látszanak. A kerítés melletti sávot gondozták, nem engedték, hogy a növényzet felnőjön mellette. A csapadék lekoptatta a felső talajréteget, több helyen is kibukkan a szálkő. A Széles-kő – ha csak néhány méterrel is, de a műszaki zárnak az innenső (az ország belseje felé eső) oldalára került. 
    A hegyet járó turisták és kirándulók között akadnak, akik az érintetlen természetet keresik, olyan helyekre szeretnének eljutni, ahol nincs nyoma az ember jelenlétének. Ezt az élményt a kövek között élik meg leginkább. 
A Széles-kő magaslatán
Fotó: Orbán Róbert
  • 2001-ben a Vulkánszpeleológiai Kollektíva és az Alpokalja Turista Egyesület közös barlangásztáborának résztvevői kutatták és kataszterezték a hegység barlangjait. A munkát Eszterhás István irányította. Több új kisbarlangot is feltártak. Ezekről – a korábban ismertekkel együtt – részletes felmérési rajz készült. A Széles-kő alatt is bejutottak egy kisebb üregbe. Azon a kicsiny helyen, amiről azt gondolnánk, hogy ott ember talán még soha nem fordult meg, egy marék világháborús lőszert találtak. A barlangkataszterben az üreg Lőszeres-barlang néven szerepel. 
     

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu