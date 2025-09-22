A bozsoki Széles-kő - és ami alatta van

Érdekes, hogy ugyanezen a dombvonulaton még két másik sziklaalakzatot is ábrázolt. Az egyik mellett a Jurkecz (vagy Jurkete – a kézírás kicsit bizonytalanul olvasható), a másik mellett a Kis kő felirat szerepel. A készítés idején a környéken magyar, német és horvát nyelvű lakosság élt, az elnevezések is hozzájuk kapcsolódnak. Az 1800-as évek vége táján a névadásoknál már a turisták és a kirándulók szempontjai is érvényesülnek, előfordult, hogy ők maguk neveztek el egy-egy érdekesebbnek gondolt helyet. Így született meg a Kalapos-kő, illetve a Kalapos-kövek elnevezés. A bozsoki Felső-erdő esetében a korábban a térképeken még nem szereplő Kalapos-kő háttérbe szorította, néha el is tüntette a Széles-kő megnevezést.

Nem kell csodálkoznunk ezen, a Kalapos-kő látványos turisztikai célpont és kicsivel magasabb is, mint a Széles-kő. Azok, akik a Dél-Dunántúli Kéktúrát járják, elmennek mindkettő közelében. A Kalapos-kőnél egészen biztos, hogy készítenek egy-két fotót, a bozsoki Széles-kő talán fel sem tűnik, pedig csak 30-40 méterre van a jelzett úttól.

A bozsoki Széles-kő - barlangnyílás a kő alatt

Fotó: Orbán Róbert

A bozsoki Széles-kő