1 órája
A bozsoki Széles-kő - és ami alatta van
"Beim breiten Stein” – azaz a Széles-kőnél: az 1800-as évek első felében készült katonai térkép németül nevezi meg a bozsoki Felső-erdő egyik magaslatát. Valamivel később, 1855-ben Hajas Károly megyei mérnök mérte fel a község határát, a helyszíneket ő már a mai kor elvárásainak is megfelelő pontossággal jelölte meg. Az elnevezés nála nem Széles-kő, hanem Nagy kő. Íme a bozsoki Széles-kő titkaiból.
Érdekes, hogy ugyanezen a dombvonulaton még két másik sziklaalakzatot is ábrázolt. Az egyik mellett a Jurkecz (vagy Jurkete – a kézírás kicsit bizonytalanul olvasható), a másik mellett a Kis kő felirat szerepel. A készítés idején a környéken magyar, német és horvát nyelvű lakosság élt, az elnevezések is hozzájuk kapcsolódnak. Az 1800-as évek vége táján a névadásoknál már a turisták és a kirándulók szempontjai is érvényesülnek, előfordult, hogy ők maguk neveztek el egy-egy érdekesebbnek gondolt helyet. Így született meg a Kalapos-kő, illetve a Kalapos-kövek elnevezés. A bozsoki Felső-erdő esetében a korábban a térképeken még nem szereplő Kalapos-kő háttérbe szorította, néha el is tüntette a Széles-kő megnevezést.
Nem kell csodálkoznunk ezen, a Kalapos-kő látványos turisztikai célpont és kicsivel magasabb is, mint a Széles-kő. Azok, akik a Dél-Dunántúli Kéktúrát járják, elmennek mindkettő közelében. A Kalapos-kőnél egészen biztos, hogy készítenek egy-két fotót, a bozsoki Széles-kő talán fel sem tűnik, pedig csak 30-40 méterre van a jelzett úttól.
A bozsoki Széles-kő
- Ha a Bozsok felőli nyiladékon érkezünk, semmi feltűnőt nem látunk. Be kell mennünk kicsit az erdőbe, s rövidesen ott állunk a platón. Nemcsak a kövekre csodálkozunk rá, hanem a borókabokrokra is, amelynek magja ilyenkor, szeptemberben már kékülni kezd. Ha Velem irányából, a Sötét-völgy felől jövünk, egészen más látvány fogad bennünket. A kőtornyok alatt a geológia iránt érdeklődők azon gondolkodnak el, hogy a kőzet, amit látnak, a pala melyik változata. Vajon milyen földtani mozgások során töredezett darabokra a sziklafal?
A Kőszegi-hegység magyar oldalán lévő barlangok közül mintegy másfél tucat a Kalapos-kő és a Széles-kő környékén található. Ne cseppköves termekre, titkokat rejtő folyosókra gondoljunk! Barlangnak azokat a természetes üregeket tekintjük, amelyekben egy ember elfér, s legalább 2 méter hosszúak/mélyek. Az itteniek közül a leghosszabb is csak 30 méteres, a Kalapos-kő alatti hegyoldalban van, turistajelzés vezet hozzá. A többi ennél is kisebb sziklaeresz, fülke, üreg.
- A bozsoki Felső-erdőt nyiladék osztja ketté. Lehet, hogy valamikor tulajdonosi határt is jelölt, mert a nyugati és a keleti oldalon az erdő jellege jól láthatóan különbözik. Ezt használták fel később a műszaki zár kialakításakor is. 1989-ben lebontották, de a nyomai, pl. egy - két betonoszlop töredéke, ma is látszanak. A kerítés melletti sávot gondozták, nem engedték, hogy a növényzet felnőjön mellette. A csapadék lekoptatta a felső talajréteget, több helyen is kibukkan a szálkő. A Széles-kő – ha csak néhány méterrel is, de a műszaki zárnak az innenső (az ország belseje felé eső) oldalára került.
A hegyet járó turisták és kirándulók között akadnak, akik az érintetlen természetet keresik, olyan helyekre szeretnének eljutni, ahol nincs nyoma az ember jelenlétének. Ezt az élményt a kövek között élik meg leginkább.
- 2001-ben a Vulkánszpeleológiai Kollektíva és az Alpokalja Turista Egyesület közös barlangásztáborának résztvevői kutatták és kataszterezték a hegység barlangjait. A munkát Eszterhás István irányította. Több új kisbarlangot is feltártak. Ezekről – a korábban ismertekkel együtt – részletes felmérési rajz készült. A Széles-kő alatt is bejutottak egy kisebb üregbe. Azon a kicsiny helyen, amiről azt gondolnánk, hogy ott ember talán még soha nem fordult meg, egy marék világháborús lőszert találtak. A barlangkataszterben az üreg Lőszeres-barlang néven szerepel.