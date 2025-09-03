Canterbury püspökétől Bádonfáig

Hány korábban önálló falu kapcsolódik így egybe? Közel ötven, de a pontos számot nehéz megmondani, mert az összevonásoknak másfél száz éves múltjuk van. A borotsze­giek ma már tápláninak tartják magukat, a seregélyháziak pedig gyöngyösfaluinak.

Arra a kérdésre, hogy hol van Bádonfa, a szombathelyiek többsége is bizonytalan választ ad. Közelít a jó megoldáshoz, aki úgy véli, hogy a hasonló nevű utca környékén kell keresni. Induljunk el most időben visszafelé, az ismerttől az alig ismert irányába!

Amikor 1950-ben Szentkirályt Szombathelyhez csatolták, az egykori Bádonfa területe is a város része lett. A község neve az önálló falvakat felsoroló listákról 1907-ben tűnt el. Az interneten több helyen az szerepel, hogy Zarkaházához csatolták. Ez így nem pontos, mert Zarkaházát és Bádonfát közigazgatásilag már 1872-ben összevonták, az egyesített település „új” hivatalos megnevezése Zarkaház-Bádonfa lett. Tehát akkor még egyik települést sem helyezték a másik fölé, mindkettő megtarthatta a nevét. Az 1907-es rendelet a településnév megváltoztatásáról szól, Zarkaház-Bádonfa település új neve Zarkaháza lett. (Apróság: a korábban használt Zarkaház helyett a Zarkaháza változat vált hivatalossá.) Az igazság az, hogy a két falu már a XIX. század elején is „szimbiózisban” élt egymással. A köztük lévő pontos határvonalat sem nagyon lehet megállapítani, valószínűleg a mai Falukert utca mentén húzódott. Az 1857-es kataszteri térkép szerint a temetőt három oldalról körülölelő terület Bádonfához tartozott. Magát az 1700-as évek végén kialakított sírkertet a halotti anyakönyvek viszont mindvégig zarkaházi temetőnek nevezték.

Zarkaháza nagybirtok volt kastéllyal, cselédlakásokkal, istállókkal, Bádonfán a jobbágyvilág után is inkább kisparaszti gazdálkodás folyt. Persze ott is éltek olyanok, akiknek kevés volt a földjük, ezért a szomszédos uradalmakban dolgoztak. A lakosság egy része ott is folyamatosan cserélődött. Régebbi családnak a Forstóberek, Margovicsok, Pintérek, Tóthok, Baranyaiak számítottak. Az 1700-as években Cséby Zsigmond megyei esküdtnek volt kicsit nagyobb földterülete, de ahhoz nem kastély társult, hanem csak egy olyan épület, amelyet legfeljebb udvarháznak mondhatunk. A birtok a következő században Orczy Józsefé lett, aki a nevezett família köznemesi ágához tartozott. Gazdagabbak lennénk, ha ez az 1700-as évekből származó épület megmaradt volna.

A távolabbi múlt már bizonytalan. A falu története valószínűleg a XIII. században kezdődött. Csupán hipotézis, hogy a névadó a Hermán nemzetséghez tartozó egyik Balduin volt. E név magyarosodott változata a Bádon. A nemzetség itteni központja a (Gyöngyös)Hermánban álló erődítmény (egyesek szerint vízi vár) lehetett. Annak helyén az 1800-as évek első felében a Szegedy család építette fel a kastélyát, de most már az is összedűlőfélben van. Egyházi központnak az 1200-as évek közepe óta Szentkirály számított, hozzá tartozott Hermán, Bogát, Zarkaháza, Bádonfa és egy időben még Szőllős is. A templom lunettájának domborműve a donátorokat ábrázolja. A lebontott régi épület helyén 1881-ben újat építettek, de a relief másolata arra is felkerült. (A lunettáról néhány évvel ezelőtt írtam a Vas Népében.)

A Balduin név a XIII. században kezdett népszerűvé válni. Ez talán összefüggésben lehet Szent Balduin canter­buryi püspök személyével, aki 1190-ben halt meg. Balduin sokfelé megfordult, Angliában született, Bolognában tanult, teológiai műveket írt, végül az egyik keresztes hadjárat idején a Szentföldön lelte halálát. Természetesen szó sincs arról, hogy a püspök mifelénk is megfordult volna, csak az általa is használt keresztnév jutott el hozzánk. Csupán arról lehet szó, hogy az a fejfedő – amellyel az egyik templomalapítót ábrázolják – és a Balduin (Bádon) név ugyanabban az időszakban volt „divatos”.