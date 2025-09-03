1 órája
Canterbury püspökétől Bádonfáig
A Gyöngyös mente Vasszécsenytől Lukácsházáig ma egy negyven kilométeres településfüzér. Csak Bogát és Szentkereszt között maradt még egy kis rés, de az is csak pár száz méter.
Hány korábban önálló falu kapcsolódik így egybe? Közel ötven, de a pontos számot nehéz megmondani, mert az összevonásoknak másfél száz éves múltjuk van. A borotszegiek ma már tápláninak tartják magukat, a seregélyháziak pedig gyöngyösfaluinak.
Arra a kérdésre, hogy hol van Bádonfa, a szombathelyiek többsége is bizonytalan választ ad. Közelít a jó megoldáshoz, aki úgy véli, hogy a hasonló nevű utca környékén kell keresni. Induljunk el most időben visszafelé, az ismerttől az alig ismert irányába!
Amikor 1950-ben Szentkirályt Szombathelyhez csatolták, az egykori Bádonfa területe is a város része lett. A község neve az önálló falvakat felsoroló listákról 1907-ben tűnt el. Az interneten több helyen az szerepel, hogy Zarkaházához csatolták. Ez így nem pontos, mert Zarkaházát és Bádonfát közigazgatásilag már 1872-ben összevonták, az egyesített település „új” hivatalos megnevezése Zarkaház-Bádonfa lett. Tehát akkor még egyik települést sem helyezték a másik fölé, mindkettő megtarthatta a nevét. Az 1907-es rendelet a településnév megváltoztatásáról szól, Zarkaház-Bádonfa település új neve Zarkaháza lett. (Apróság: a korábban használt Zarkaház helyett a Zarkaháza változat vált hivatalossá.) Az igazság az, hogy a két falu már a XIX. század elején is „szimbiózisban” élt egymással. A köztük lévő pontos határvonalat sem nagyon lehet megállapítani, valószínűleg a mai Falukert utca mentén húzódott. Az 1857-es kataszteri térkép szerint a temetőt három oldalról körülölelő terület Bádonfához tartozott. Magát az 1700-as évek végén kialakított sírkertet a halotti anyakönyvek viszont mindvégig zarkaházi temetőnek nevezték.
Zarkaháza nagybirtok volt kastéllyal, cselédlakásokkal, istállókkal, Bádonfán a jobbágyvilág után is inkább kisparaszti gazdálkodás folyt. Persze ott is éltek olyanok, akiknek kevés volt a földjük, ezért a szomszédos uradalmakban dolgoztak. A lakosság egy része ott is folyamatosan cserélődött. Régebbi családnak a Forstóberek, Margovicsok, Pintérek, Tóthok, Baranyaiak számítottak. Az 1700-as években Cséby Zsigmond megyei esküdtnek volt kicsit nagyobb földterülete, de ahhoz nem kastély társult, hanem csak egy olyan épület, amelyet legfeljebb udvarháznak mondhatunk. A birtok a következő században Orczy Józsefé lett, aki a nevezett família köznemesi ágához tartozott. Gazdagabbak lennénk, ha ez az 1700-as évekből származó épület megmaradt volna.
A távolabbi múlt már bizonytalan. A falu története valószínűleg a XIII. században kezdődött. Csupán hipotézis, hogy a névadó a Hermán nemzetséghez tartozó egyik Balduin volt. E név magyarosodott változata a Bádon. A nemzetség itteni központja a (Gyöngyös)Hermánban álló erődítmény (egyesek szerint vízi vár) lehetett. Annak helyén az 1800-as évek első felében a Szegedy család építette fel a kastélyát, de most már az is összedűlőfélben van. Egyházi központnak az 1200-as évek közepe óta Szentkirály számított, hozzá tartozott Hermán, Bogát, Zarkaháza, Bádonfa és egy időben még Szőllős is. A templom lunettájának domborműve a donátorokat ábrázolja. A lebontott régi épület helyén 1881-ben újat építettek, de a relief másolata arra is felkerült. (A lunettáról néhány évvel ezelőtt írtam a Vas Népében.)
A Balduin név a XIII. században kezdett népszerűvé válni. Ez talán összefüggésben lehet Szent Balduin canterburyi püspök személyével, aki 1190-ben halt meg. Balduin sokfelé megfordult, Angliában született, Bolognában tanult, teológiai műveket írt, végül az egyik keresztes hadjárat idején a Szentföldön lelte halálát. Természetesen szó sincs arról, hogy a püspök mifelénk is megfordult volna, csak az általa is használt keresztnév jutott el hozzánk. Csupán arról lehet szó, hogy az a fejfedő – amellyel az egyik templomalapítót ábrázolják – és a Balduin (Bádon) név ugyanabban az időszakban volt „divatos”.