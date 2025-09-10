2 órája
Civil fesztivál lesz Sárváron a Szent Mihály-nap jegyében
Sárváron szeptember 26-27-én közösségi élményekkel, zenével és ízekkel várja a látogatókat a Szent Mihály-napi programok sorozata. A város szívében megrendezett civil fesztivál a közösség, a hagyomány és a szórakozás ünnepe lesz.
Szeptember utolsó hétvégéjén Sárvár központja megtelik élettel és közösségi programokkal - első alkalommal rendezik meg a Szent Mihály-napi civil fesztivált. A Posta tér és a Hild park ad otthont annak a színes kavalkádnak, ahol civil szervezetek mutatkoznak be, kézműves vásár, gasztroélmények, játék és színpadi produkciók várják a látogatókat. A rendezvény célja, hogy erősítse a helyi közösséget, bemutassa a város értékeit és élményeket nyújtson minden korosztálynak.
Ocho Macho a Civil Fesztivál nagyszínpadán
- Szeptember 26., péntek – Ünnepi nyitány és esti fénykör
A fesztivál péntek délután ünnepélyes megnyitóval indul 17.30-kor, majd sorra lépnek színpadra a helyi művészeti csoportok: fellép többek között a Sárvár Városi Mazsorett Együttes, a Kanona Band, a Nádasdy Tamás Általános Iskola, az Aranyrózsa Nótaklub, valamint a Sárvári Néptánckör és a Herpenyő Zenekar. Az este a Trinity Együttes retro bulijával zárul. A kísérőprogramok között szerepel a „25 év – 25 érték” pályázat eredményhirdetése, a fotószafari díjátadó, valamint a Mihály-napi koccintás. A Hild parkban Sárvári fotómontázst is avatnak, az estet pedig látványos fénykör és táncház teszi különlegessé.
- Szeptember 27., szombat – Vásár, családi programok és koncertek
Szombaton már délelőtt indulnak a programok: kézműves vásár, vidámparki játékok és iskolák terményudvara várja a családokat. A színpadon a város intézményei és művészeti csoportjai váltják egymást: a Vármelléki Óvoda, a Balance Dance Tánciskola, több általános iskola, táncegyüttesek, citerazenekar, a Sárvári Oratórikus Kórus és a Regös Együttes is fellép.
Az este a koncerteké: 19 órától Josh és Betti, 21 órától az országosan ismert Ocho Macho hozza el a bulihangulatot, majd éjjel DJ Stranger Chriss zárja a fesztivált.