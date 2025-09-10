Civil fesztivál lesz Sárváron a Szent Mihály-nap jegyében

Szeptember utolsó hétvégéjén Sárvár központja megtelik élettel és közösségi programokkal - első alkalommal rendezik meg a Szent Mihály-napi civil fesztivált. A Posta tér és a Hild park ad otthont annak a színes kavalkádnak, ahol civil szervezetek mutatkoznak be, kézműves vásár, gasztroélmények, játék és színpadi produkciók várják a látogatókat. A rendezvény célja, hogy erősítse a helyi közösséget, bemutassa a város értékeit és élményeket nyújtson minden korosztálynak.

Lehet hogy visszavonulása előtt a civil fesztiválon lép fel utoljára az Ocho Macho?

Forrás: Facebook/Ocho Macho

Ocho Macho a Civil Fesztivál nagyszínpadán