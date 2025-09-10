szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Program

1 órája

Civil fesztivál lesz Sárváron a Szent Mihály-nap jegyében

Címkék#Sárvár#Sárvári Nádasdy Tamás Általános Iskola#Szent Mihály#Sárvári Oratórikus Kórus#civil#Ocho Macho

Sárváron szeptember 26-27-én közösségi élményekkel, zenével és ízekkel várja a látogatókat a Szent Mihály-napi programok sorozata. A város szívében megrendezett civil fesztivál a közösség, a hagyomány és a szórakozás ünnepe lesz.

Szeptember utolsó hétvégéjén Sárvár központja megtelik élettel és közösségi programokkal - első alkalommal rendezik meg a Szent Mihály-napi civil fesztivált. A Posta tér és a Hild park ad otthont annak a színes kavalkádnak, ahol civil szervezetek mutatkoznak be, kézműves vásár, gasztroélmények, játék és színpadi produkciók várják a látogatókat. A rendezvény célja, hogy erősítse a helyi közösséget, bemutassa a város értékeit és élményeket nyújtson minden korosztálynak.

Lehet hogy visszavonulása előtt a civil fesztiválon lép fel utoljára az Ocho Macho?
Lehet hogy visszavonulása előtt a civil fesztiválon lép fel utoljára az Ocho Macho?
Forrás: Facebook/Ocho Macho

Ocho Macho a Civil Fesztivál nagyszínpadán

  • Szeptember 26., péntek – Ünnepi nyitány és esti fénykör
    A fesztivál péntek délután ünnepélyes megnyitóval indul 17.30-kor, majd sorra lépnek színpadra a helyi művészeti csoportok: fellép többek között a Sárvár Városi Mazsorett Együttes, a Kanona Band, a Nádasdy Tamás Általános Iskola, az Aranyrózsa Nótaklub, valamint a Sárvári Néptánckör és a Herpenyő Zenekar. Az este a Trinity Együttes retro bulijával zárul. A kísérőprogramok között szerepel a „25 év – 25 érték” pályázat eredményhirdetése, a fotószafari díjátadó, valamint a Mihály-napi koccintás. A Hild parkban Sárvári fotómontázst is avatnak, az estet pedig látványos fénykör és táncház teszi különlegessé.
  • Szeptember 27., szombat – Vásár, családi programok és koncertek
    Szombaton már délelőtt indulnak a programok: kézműves vásár, vidámparki játékok és iskolák terményudvara várja a családokat. A színpadon a város intézményei és művészeti csoportjai váltják egymást: a Vármelléki Óvoda, a Balance Dance Tánciskola, több általános iskola, táncegyüttesek, citerazenekar, a Sárvári Oratórikus Kórus és a Regös Együttes is fellép.
    Az este a koncerteké: 19 órától Josh és Betti, 21 órától az országosan ismert Ocho Macho hozza el a bulihangulatot, majd éjjel DJ Stranger Chriss zárja a fesztivált.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu