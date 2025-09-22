1 órája
Szombathelyi sikerek és fergeteges táncparádé a 25. ISIS Dance Openen - fotók
A 25. alkalommal megrendezett ISIS Dance Open nemcsak a jubileum miatt volt különleges: a rangos versenyen Magyarország legjobb táncosai léptek parkettre, miközben a szombathelyi LORIGO TSE párosai dobogós helyezésekkel és különdíjjal örvendeztették meg a közönséget.
A hétvégén Szombathely ismét a táncparkett fővárosává vált: szeptember 20-án az AGORA–Művelődési és Sportház adott otthont a hagyományos őszi ISIS Dance Opennek, amelyet a Lorigo Táncsport Egyesület immár 25 éve szervez meg. A verseny ezúttal is forró hangulatot, látványos koreográfiákat és a profi versenyekhez méltó eleganciát ígért – és nem is okozott csalódást.
Profi előadások az ISIS Dance Openen
Az ISIS Dance Open hagyományosan nem csupán egy táncverseny, hanem egy valódi táncünnep, amely összehozza a régió és az ország legjobb párosait. Már délelőtt tíz órától élettel telt meg a csarnok: a klubközi standard versenyek során gyönyörű ruhákban, feszes tartással vonultak fel a párok, majd délután a latin ritmusok hódították meg a közönséget. A fiatal junioroktól kezdve a tapasztalt szeniorokig minden korosztály megmutatta, mit tud.
Mint az elmúlt években, most is klubközi és országos kiemelt ranglista versenyeket láthatott az idelátogató közönség. Délelőtt 23 páros és 20 szóló lány kategóriában hirdettek bajnokot.
Összesen 200 nevezés érkezett a versenynapra, aminek köszönhetően szép számú lelkes szurkoló biztatta a versenyzőket egész nap - tudtuk meg Faludiné Lovas Henriette-től, a LORIGO TSE elnökétől. Azt is elmondta, hat órától a kiemelt országos ranglista versenyeknek adott otthont az AGORA.
Junior korosztályban latin ranglistát, Felnőtt-Ifjúsági valamint Senior kategóriában Tíztánc ranglistát rendeztünk, illetve igazi csemegeként meghívásos pénzdíjas latin versenyt, ahol Magyarország legjobb latin táncosai mérték össze tudásukat. Fergeteges hangulatban telt az egész nap, különösen az esti versenyeknél volt igazán forró hangulat. Egy emberként szurkolt a közönség a szombathelyi párosoknak
- tette hozzá.
Szombathelyi sikerek a 25. ISIS Dance Openen
Éremeső a szombathelyi táncosoknak
A Junior latin ranglistán 2 szombathelyi páros is döntőben táncolt: Takács Benedek-Ferincz Lili 4. helyen, Pollányi Koppány-Polgár Sára 6. helyen végzett.
A Felnőtt-Ifjúsági korosztályban szintén két páros jutott a döntőbe, ahol Faludi Bálint-Szabadfi Eszter a 6. helyen végzett, Lepsényi Gábor-Faludi Olívia pedig a bronzérmet szerezte meg.
Raul Szabolcs -Faludi Eliza ezüstérmet szerzett a meghívásos latin versenyen, így megkapták a legeredményesebb LORIGO-s párosnak járó különdíjat a névadó szponzor felajánlásaként.
A klubközi versenyeken is rengeteg érem született, ami különösen fontos volt a táncosoknak, hiszen ezen a versenyen tudják magukat megmutatni a itthoniak előtt. A versenyen a Magyar Táncsport Szövetség teljes elnöksége képviseltette magát, ami azt is mutatja, hogy ez egy fontos esemény a szövetség versenynaptárában. - Összességében egy nagyon jó hangulatú és egyben nagyon sikeres rendezvény volt - mondta el Henriette.
Folytatódik a felkészülés
Azt is megtudtuk tőle, hogy az egyesület teljes gőzzel készül az október 12-ei formációs Magyar Bajnokságra, amelyet Zalaegerszegen rendeznek. 4 formációs csapatot indítanak hasonlóan a tavalyi évhez. A LORIGO TSE. két párosa pedig Raul Szabolcs-Faludi Eliza és Lepsényi Gábor-Faludi Olívia következő hétvégén Londonban versenyez Felnőtt latin,valamint Ifjúsági standard-latin osztályban.
