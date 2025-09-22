Szombathelyi sikerek és fergeteges táncparádé a 25. ISIS Dance Openen - fotók

A hétvégén Szombathely ismét a táncparkett fővárosává vált: szeptember 20-án az AGORA–Művelődési és Sportház adott otthont a hagyományos őszi ISIS Dance Opennek, amelyet a Lorigo Táncsport Egyesület immár 25 éve szervez meg. A verseny ezúttal is forró hangulatot, látványos koreográfiákat és a profi versenyekhez méltó eleganciát ígért – és nem is okozott csalódást.

A LORIGO TSE több érmet is bezsebelt a 25. ISIS Dance Openen

Forrás: Faludiné Lovas Henriette

Profi előadások az ISIS Dance Openen

Az ISIS Dance Open hagyományosan nem csupán egy táncverseny, hanem egy valódi táncünnep, amely összehozza a régió és az ország legjobb párosait. Már délelőtt tíz órától élettel telt meg a csarnok: a klubközi standard versenyek során gyönyörű ruhákban, feszes tartással vonultak fel a párok, majd délután a latin ritmusok hódították meg a közönséget. A fiatal junioroktól kezdve a tapasztalt szeniorokig minden korosztály megmutatta, mit tud.

Mint az elmúlt években, most is klubközi és országos kiemelt ranglista versenyeket láthatott az idelátogató közönség. Délelőtt 23 páros és 20 szóló lány kategóriában hirdettek bajnokot.

Összesen 200 nevezés érkezett a versenynapra, aminek köszönhetően szép számú lelkes szurkoló biztatta a versenyzőket egész nap - tudtuk meg Faludiné Lovas Henriette-től, a LORIGO TSE elnökétől. Azt is elmondta, hat órától a kiemelt országos ranglista versenyeknek adott otthont az AGORA.

Junior korosztályban latin ranglistát, Felnőtt-Ifjúsági valamint Senior kategóriában Tíztánc ranglistát rendeztünk, illetve igazi csemegeként meghívásos pénzdíjas latin versenyt, ahol Magyarország legjobb latin táncosai mérték össze tudásukat. Fergeteges hangulatban telt az egész nap, különösen az esti versenyeknél volt igazán forró hangulat. Egy emberként szurkolt a közönség a szombathelyi párosoknak

- tette hozzá.