A Titanic a Kossuth utcában

„1768-ban nyolc nemesi család birtokait írták össze a településen, a birtokosok fele a Dukai Takách família tagja volt. 1795-ben a községben született Dukai Takách Judit költőnő, akit Berzsenyi Dániel, báró Wesselényi Miklós és Döbrentei Gábor is meglátogatott az azóta lebontott Dukai Takách-házban” – olvasható Virág Zsolt Magyar kastélylexikonában, a sorozat vasi kötetében. A Duka-fejezetben bemutat a szerző egy másik Dukai Takách-házat is, a Dukai Takách – Kovachich-kúriát (Kossuth utca 92.), amely nemcsak a családhoz kötődik szorosan, hanem Dukai Takách Judithoz is; még akkor is, ha előfordulhat, hogy sosem járt ott. Ez az a ház, amely az 1980-as évek elején esélyt kapott a kastélyprogramban: Simonffy András költő költözött ide, hogy megidézze a költőnő és kora, voltaképpen Duka szellemét – a felújítással kulturális központtá varázsolja a kúriát. A varázslat nem sikerült, a ház azóta magántulajdonba került. A vasi kastélyprogramot anno Fazakas Péter megyei főépítész alapozta és szervezte meg: 1980 és 1990 között a megye védett 49 kastélyából huszonegyet újítottak fel – olvasható az építész szakmai életrajzában.

Duka a kisnemesi kúriák faluja. Benézhettünk a Stettner-házba

Fotó: Szendi Péter

Duka tényleg a kúriák faluja

A Kossuth utcában van a „Dukai Takách-kiskastély” – és a Kossuth utcában (a 106-os szám alatt) áll még a Stettner-Zádor-kúria is, amelyet a vasi kastélylexikon szerint 1767-ben emeltetett a felsőőri Stettner család. Ebben a házban élt 24 éves koráig Stettner – később Stettner-Zádor – György. Az ő alakját mostanában Erdélyi János filmrendező szeretné visszahozni a feledésből (a vágásnál tart a Duka-film), és nem csak azért, mert Dukai Takách Judit kortársa volt, ismerték is egymást. Hanem elsősorban azért, mert Stettner-Zádor György „nem csupán jogtudós, a monarchia legfőbb bírói testületének tagja, hanem a magyar nyelvért harcoló irodalmár, korának megkerülhetetlen személyisége. Ő alakította kilencedmagával a Kisfaludy Társaságot, tagja volt az Akadémiának (akkor még: Magyar Tudós Társaság), legjobb barátja Vörösmarty Mihálynak, hűséges és nagy tudású társa Deák Ferencnek. (…) Aligha tudnánk Zádor nélkül Kemenesalja egyik ismert fiáról, a nyelvész Kresznerics Ferencről, a sági plébánosról”. (A szótáríró Kresznerics, az első vidéki akadémikus.)