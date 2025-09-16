Egy különleges pörkölt a Sabáriában

Az ötvenes évek híradásaiban olykor-olykor árak is szerepelnek. Például 1959-ben a helyben fogyasztott, húsos előfizetéses ebéd 5.90-be került. Lehetett helyben rendelni is, de azért jóval többet kellett fizetni. Ha nem is jártunk ott, a címjegyzékekből, az újságok apró híreiből sok mindent megtudhatunk a vendéglőkről. Az olvasó talán elgondolkodott, vajon, melyik étteremről is van most szó?

Pados József 1933 decemberében vette át Sturm Ferenc Budapesten, a Berlini téren lévő vendéglőjét. Kicsit átalakította, új nevet adott neki, Sabaria Söröző és Étterem lett. Miért ezt az elnevezést választotta? Személyes kötődés miatt, vagy a nevet találta vonzónak? Talán egyszer majd sikerül kideríteni. A tér neve is többször változott, a háború után Marx tér lett, ma pedig Nyugati tér. A Pados által vezetett vendéglőt a háború után államosították, új üzemeltetője a XIII. kerületi Vendéglátóipari Vállalat lett. Az úri közönség elmaradt, de a művészetkedvelőket az új viszonyok között is szerették volna megtartani. Az ötvenes évek elején rendszeresen felléptek itt a színészekből alakult kultúrbrigádok.

A kor hangulatát idézi az a beszámoló, amit Wekety László csapos írt a Belkereskedelem című lapban a munkamódszeréről. „Mindezek után, főleg nyáron a legfontosabb dolgot, a jegelést nézem meg. Jól van-e hűtve a sörapparát, van-e elég jég a söntéspultban. (…) A legfontosabb dolog mégiscsak a kiszolgálás. Elsősorban nagyon ügyelni kell a mérésre. Sokszor hallunk a vendéglőkben vitát, hogy rosszul mérték egy-egy vendégnek az italokat. Büszkén mondhatom, hogy nálunk ilyen soha nem fordult elő.”

Az írás 1954-ben készült, később mintha csökkent volna a színvonal. Előfordult, hogy amikor az „illetékes szervek” ellenőrzést tartottak, egy pohár sörként a három helyett csupán két és fél decit kaptak a szomjazók, s néhány dekával a bifsztek­adagok is kisebbre sikerültek. Nem volt ez akkor sem szenzációs hír, s talán nem is rontotta nagyon az üzlet renoméját.

A Sabaria Étterem nevével a nyolcvanas évek híradásaiban találkozni utoljára, tehát ezen a néven kb. fél évszázadig működött. Az épület most is megvan, de az étterem helyén ma cipőboltot találunk. Ha megebédeltünk, akkor jólesne egy kávé a Dohány utcai Sabária Kávéházban. Egy korábbi cikkben már emlegettük, a XIX–XX. század fordulóján működött, s itt volt a Magyarországi Zenészek Egyesülete állásközvetítő irodája is. Miért kapta a Sabária nevet? Nem tudni, de azért jólesik, hogy a neves New York Kávéház mellett volt egy olyan hely is, amelyik a mi városunk nevét viselte. (Az egykori Sabária Kávéház helyén most egy olasz vendéglőt találunk.)

Ha Sabaria, akkor Márton. A kávézás után tegyünk egy kis kirándulást, irány a Márton-hegy Budán! Amikor még szőlőhegy volt ott, 1884-ben az egyik útelágazásnál képfülkét állítottak. A hely időközben beépült, utcákat alakítottak, de szerencsére a kis építmény megmaradt. Ebbe került 2004-ben Szmrecsányi Boldizsár domborműve, ami az elmúlt évtizedek egyik legszebb Mártont ábrázoló alkotása. Sajnos nehezen fényképezhető, mert érthető okokból vasrács védi. Ez alkalommal tegyünk kivételt, ne a köpenymegosztás jelenetére figyeljünk, hanem nézzük meg jól a kép bal felső sarkát! A Sabaria felirat alatt annak a városnak az elképzelt körvonalai látszanak, ahonnan a szent útnak indult.

