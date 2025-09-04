szeptember 4., csütörtök

Sorsok

45 perce

Egy Salten, egy Sós - Egy világhírű és egy ismeretlen meg a Bambi

Címkék#Felix Salten#Sós Géza#Bambi

Felix Salten osztrák író számára egy állat, a Bambi nevű őz hozta el a világhírt és az elismerést. Sós Géza magyar művész állatszobrokat készített, de ismeretlen maradt, s nyomorúságos körülmények között halt meg. Hogy kapcsolódik a kettő egymáshoz?

Orbán Róbert

Úgy, hogy ők ketten testvérek voltak. Egyikük sem a születési nevét használta. Felix Salten eredeti neve Salzmann Zsigmond (Siegmund) volt, Sós Gézáé pedig Salzmann Gerson (Gerzson). A sors játéka, hogy az osztrák író 1869-ben Pesten született, az öccse, a magyar szobrász pedig 1870-ben Bécsben. Az apjukat a hivatali munkája szólította hol ide, hol oda. 

Feli Salten osztrák-magyar író


Salten az 1890-es években újságíróként, művészeti íróként indult. Bécsi lapoknál dolgozott, novellái jelentek meg, és színpadi szerzőként is sikeres volt. Világszerte híressé a Bambi 1923-as megjelenése után vált. Sós Bécsben tanult szobrászatot, ahol a neves Hellmer és Kundmann képzőművész tanárok növendéke volt. Az ő alkotásai közül alig maradt fenn valami. Egyetlen – vagy inkább csak egy fél – olyan műve van, amely köztéren áll, ez a vassurányi hősi emlékmű. Életének eseményei nehezen rekonstruálhatóak, a legtöbbet a Művészet című folyóiratban 1918-ban megjelent nekrológból tudhatunk meg. Az 1890-es években már Budapesten lakott, s Zala György mellett dolgozott a Millenniumi emlékmű készítésekor. Szeretett volna önálló lenni, saját alkotásainak jövedelméből élni. A Nemzeti Szalon kiállításain kisplasztikákkal – általában kis méretű állatszobrokkal vett részt. Nevét a kritikák a „jobbak között” említik. Kedvelte a groteszket, Rottenbiller Ödön orvos-műkritikus szerint „sok eredetiséggel hódolt a humoros iránynak”. Az ismertetőkből kiolvasható némi fanyalgás is, volt aki az általa készített munkákat nem igazi műveknek tekintette, hanem olyan dísztárgyaknak, amelyek esetleg a „külföldi állatszobor-behozatalt könnyen ellensúlyozhatják”. 

A Bambi 1923-as kiadásának címlapja


A megrendelések elmaradtak, ezért egyik ismerőse hívására Argentínába ment, hogy ott a nemzeti bank építésénél szobrászként dolgozzon. A kolléga valószínűleg az 1907-től Buenos Airesben élő Kilényi Gyula volt. Nem tudjuk biztosan, de Sós a feleségét és gyermekeit valószínűleg itthon hagyta. Az elképzelései nem váltak valóra, csak díszítő szobrászati megbízásokat kapott, s ott is nyomorgott. Az ottani időszakáról még kevesebb tudható, mint az itthoniról. Egy idő után visszatért Magyarországra. Ismerősei megpróbáltak megbízásokat szerezni a számára. Vassurány már 1916-ban elhatározta, hogy emléket állít az elesetteknek. Az, hogy miként jutottak el Sóshoz, nem teljesen világos. Ő elkezdte a munkát, vázlatokat készített, s nekiállt magának a műnek is. A háború tovább tartott, mint remélték, s az emlékállítás ügye egyre tovább húzódott. Sós Géza 1918. január 30-án halt meg. Némi tanácstalanság és huzavona után 1924-ben végül az általa elgondolt művet, illetve annak szerényebb változatát állították fel. 
Szükséges néhány szót szólni a házastársáról, annak rokonai­ról és gyermekeiről is. Feleségét Remsey Gizellának hívták, aki színésznő volt, majd azt otthagyva babakészítő, aztán iparművészként szőnyegeket szőtt. 1908-ban – S. Remsey Giza néven – Könnycseppek címmel verseskötete jelent meg. 
„Szörnyű elgondolni, hogy a halál nem vég, S hogy addig kell lennünk, míg lesz a Mindenség!” – írja az egyik költeményében. Ez az életszemlélet mintha tovább öröklődött volna a fiában, Sándorban is. Festőként indult, de műveiből nem tudta fenntartani magát, ezért lámpaernyő-készítőként, porcelánfestőként, majd szanatóriumi segédportásként dolgozott. A húszas évek közepén rövid ideig Szombathelyen élt. A világgal és a körülményekkel nem tudott megbarátkozni, a halált választotta. Sós Géza a felesége és sógorai (Remsey Jenő és Remsey Zoltán) révén a Gödöllői Műésztelephez is kötődött, de nem tartozott annak belső köréhez. 
A Bambi az elmúlt évszázad egyik legsikeresebb gyermekkönyve volt. Sok nyelvre lefordították, számos kiadást megért. A filmváltozatokat milliók látták. Amikor megjelent, a szerző öccse már nem élt. Felix Salten 1931-ben a főváros meghívására Magyarországra látogatott. A Gellért Szállóban látták vendégül. A vele készült interjúban az öccsét is szóba hozta: „Talán még emlékeznek rá. Sós Gézának hívták. Különösen mint állatszobrász tűnt fel. Nagyon tehetséges volt. Korán, tragikus körülmények között halt meg. Kimondhatatlanul szerettem szegényt.” 
 

