Golyóbis, amelyre kígyó tekeredik

A hagyományosnak mondható ábrázolás kiegészül azzal, hogy a gömböt az evangélisták jelképei veszik körül. Jánost a sas, Márkot az oroszlán, Mátét az angyal, Lukácsot pedig a tulok (ökör) jeleníti meg. Ők és az apostolok a négy égtáj felé elindulva hirdették az evangéliumot. A négy alak a szemlélődőben azt az érzetet kelti, mintha védelmeznék és őriznék is a gömböt és a rajta álló Máriát. A négy evangélium szerzőjének „jelenléte” jelzi, hogy amit ott látunk, az az egyház tanítása szerint hiteles.

A gömb sokak számára mértani testet jelent, ki lehet számítani, milyen nagyságú a palástja, mekkora a térfogata. Az arisztotelészi filozófia szerint a gömb a legtökéletesebb forma, s ezt a meghatározást később mások is átvették, használták. A szeplőtelen Máriát ábrázoló szobrokhoz gyakran hozzátartozik a gömb. Mindkettő tökéletes, mindkettő makula nélküli. A bűnbeesés kígyója – szájában az Évának kínált almával – a gonoszt jelzi, ami veszélyezteti a teljességet és a harmóniát.

A Teremtés Könyvében az Úr így szól a kígyóhoz: „Ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között és az ő magva között: az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod.”

Mária, Éva leszármazottjaként, eltapossa a gonoszt. A XVI. századtól kezdődően szerte Európában elterjedtek a kígyótipró Mária ábrázolásai. Megfestette többek között Caravaggio, Rubens, Tiepolo. Része lett a népi vallásosságnak. Nem csak a magasművészetben találkozhatunk vele, hanem szentképeken és út menti fogadalmi oszlopokon is.

A Szeplőtelen Szűz-szobroknak és -képeknek nagyon sok vallástörténeti, néprajzi és művészettörténeti összefüggése van. Ez a cikk az egésznek csak egy kicsi, de fontos részletével foglalkozik.

A Mária lába alatti gömböt, golyóbist a művészettörténészek általában földgömbnek látják. Ha ezen az úton indulunk el, nem feltétlenül a Föld nevű bolygóra kell gondolnunk, hanem a mindenségre. A festett Immaculata-szobrokon a gömb szinte mindig kék, ez a béke és a nyugalom színe. Mária is gyakran kék köpenyt visel.

Szombathely Fő terén a kígyótipró Szűz barokk fülke­szoborként jelenik meg. Az 1700-as évekből származik, a házban lakók valószínűleg fogadalomból helyezték el. Kifejezték hitüket, kérték Mária közbenjárását, hogy azok, akiknek az az épület az otthona, kerüljék el a bajokat, veszedelmeket. Az utcáról nehéz kivenni a gömbre tekeredő, szájában leveles almaágat tartó kígyót.

A Sorkifaludhoz tartozó Szentléránton olyan Immaculata-szobrot találunk, ami nagyjából egyidős a cikk elején említett Rósa-síremlékkel. Az állítás és a fenntartás költségeit Dorner István helyi plébános fedezte, aki az alapítólevélben célként határozta meg, hogy híveinek Boldogságos Szűz­anya iránti tiszteletét növelje és gyarapítsa. A nagy méretű és igen igényes szobrot Raffensperger Ignác soproni származású szombathelyi szobrász-kőfaragó készítette. A talapzat felirata: „Egészen szép vagy Mária és az eredeti bűn szennye nincs benned.”

Valószínűleg Raffensperger alkotása az a nardai síremlék is, amelyen gömböt látunk két egymásba kapaszkodó kisgyerekkel. (A talapzaton ott szerepel a készítő neve, de csak töredékesen és bizonytalanul olvasható.) A német nyelvű felirat szerint az emléket 1871-ben a szülők állították meghalt gyermekeiknek. Ez nem szakrális mű, a kígyó sem látszik. Ketten indulnak el vagy talán sodródnak a mindenségben.