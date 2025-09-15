1 órája
Magyar kapcsolatok: költők, kalmárok, kalandozók Grazban
Ha végigjárnánk az osztrák város utcáit, tereit, temetőit, bekukkantanánk a templomokba, polgárházakba, kastélyokba, olyan sok magyar emléket gyűjthetnénk össze, hogy abból egy jókora kötet kikerekedne. Graz, indulás!
A kalandozó magyarok 955-ben Augsburg közelében, a Lech mezején elszenvedett vereségéről sokan hallottak. Majdnem 300 évvel később, 1250-ben ismét volt egy „kalandjuk”, megint a Lech-mezőn, de ez utóbbi sikerét vagy sikertelenségét nehéz megítélni. Összehasonlíthatjuk a kettőt, de nem ugyanarról a helyszínről van szó. A XIII. század közepén IV. Béla hadai nem Augsburg környékén jártak, hanem a Grazhoz tartozó Leechfeldre (Leech-mezőre) törtek rá. Úgy mesélik, lerombolták az ottani Szent Kunigunda-templomot, s csak romok maradtak utánuk. A vállalkozás ennek ellenére nem tekinthető eredményesnek, a magyaroknak nem sikerült újabb pozíciókat szerezniük, a magyar–stájer határ pedig – ha nem is azonnal – de azonos lett a történelmi Magyarország későbbi határával.
Graz: magyar kapcsolatok
- A Kunigunda-templom helyén rövidesen újabbat építettek, de azt már Máriának szentelték (Maria am Leechfeld). Azt tekintik Graz legrégibb templomának, s az ismertető táblán az is ott áll, hogy elődje a magyar betörés során pusztult el.
- Az eleink később is figyeltek Grazra. Az ottani egyetemen – bár nem tartozott Európa leghíresebb universitasai közé – tudást lehetett szerezni, s nem is volt túlságosan távol. A lehetőséggel a vasiak és a nyugat-dunántúliak is éltek. Ha Szombathelyen, a Széchenyi utcában sétálunk, a székesegyházi főplébánia bejárata fölött papi címert látunk, benne az 1680-as évszámmal. Kazó István városplébános, majd címzetes püspök jelképe ez. Az évszám arra utal, hogy abban az évben szerzett teológiai doktori címet a grazi egyetemen. A magyar történelem nagy alakjaival – Zrínyi Miklós, Nádasdy Ferenc – együtt meg kell említenünk a szintén ott tanuló Hevenesi Gábort és Faludi Ferencet is. A régi egyetem épülete – ahová jártak, ma is áll.
Akik kereskedtek, azoknak Graz piacot jelentett. Érdekes adatokat találunk erről a radafalvi (Rudersdorf, Burgenland) harmincadvámjegyzékben. Igaz, ez egy viszonylag rövid időszak (1538–1555) – de már érződött a török veszély. A stájer határon átvitt áruk végcélját sem jelöli meg, de feltételezhetjük, hogy jelentős részük Grazba jutott. A legjobban eladható akkor az ökör és a disznó volt. Nézzünk néhány tételt! 1543-ban a körmendi Deák Bálint (Valentinus Litteratus) 50 ökröt vitt át a határon, 1555-ben két kőszegi kereskedő, Hollósi Máté és Kalmár Tamás 98, illetve 82 ökör után fizették meg a vámot. Vannak bejegyzések, amiből arra következtethetünk, hogy stájer kereskedők jöttek el Magyarországra, s az itt beszerzett árut hazavitték. 1540-ben például Oswaldus Franger grazi polgár („civis de Gracz”) 21 disznóval szerepel a jegyzékben. A kivitelben jelentős mennyiségűnek számított a gabona is. Emellett nagyon sokféle dologgal kereskedtek, még lódenposztóval is, ami több kalmár, köztük a senyeházi Kalmár Miklós és Imre Miklós „árukészletének” is része volt. (A kereskedőt jelentő kalmár kifejezés ebben a korban vált családnévvé.)
- A XIX. század első felében már a vasiak között is akadtak olyanok, akik kíváncsiságból, élmény- és tapasztalatszerzés céljából utaztak el valahová. Néha javaslatként az is elhangzott, hogy „menjünk el Stájerbe!”. Regedébe (Radkersburg) könnyen el lehetett jutni, a grazi kiránduláshoz akkor még kellett pár nap. A nagyrákosi Sáska Imre a barátaival vállalkozott egy ilyen utazásra, a beszámolójában nemcsak a város látnivalóiról írt, hanem arról is, milyennek látta az ottaniakat: „Beérkeztünkkor mindjárt némi vig jelenetnek valánk szemtanúi, t. i. egy esküvőrül jött nászcsapat találkozott velünk szemközt mintegy húsz kocsival — szokott ujongatásit harsogtatván a légbe. Itt láttuk Stájerhon’ alsóbb osztálybeli népét sajátságos nemzeti öltözetben. A férfiak öltözetében ugyan semmi különös, de annál különösb a némbereké, kik közül a lányok barna szalagos-fejkötőt viseltek, fülükön arany-csipkézettel; az asszonyok pedig vastag ’s kerék-szalmakalapot.”
Később aztán egyre többen keltek útra, bádogosok, fazekasok, asztalosok próbáltak szerencsét, s volt, aki ott is ragadt közülük. Ady Endre, aki 1913-ban a maria-grüni szanatóriumban töltött pár hónapot egyik levelében már a grazi Kis-Magyarországról ír. Hozzá kapcsolódik az a történet, hogy egy alkalommal attól félt, hogy érteti meg magát a szabóval, akivel dolga akadt. Félelmét el is árulta, mire a mester magyarul válaszolt. Kiderült, hogy magyar, s Nagysimonyiból költözött Grazba.