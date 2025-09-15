Magyar kapcsolatok: költők, kalmárok, kalandozók Grazban

A kalandozó magyarok 955-ben Augsburg közelében, a Lech mezején elszenvedett vereségéről sokan hallottak. Majdnem 300 évvel később, 1250-ben ismét volt egy „kalandjuk”, megint a Lech-mezőn, de ez utóbbi sikerét vagy sikertelenségét nehéz megítélni. Összehasonlíthatjuk a kettőt, de nem ugyanarról a helyszínről van szó. A XIII. század közepén IV. Béla hadai nem Augsburg környékén jártak, hanem a Grazhoz tartozó Leechfeldre (Leech-mezőre) törtek rá. Úgy mesélik, lerombolták az ottani Szent Kunigunda-templomot, s csak romok maradtak utánuk. A vállalkozás ennek ellenére nem tekinthető eredményesnek, a magyaroknak nem sikerült újabb pozíciókat szerezniük, a magyar–stájer határ pedig – ha nem is azonnal – de azonos lett a történelmi Magyarország későbbi határával.

Graz: a régi egyetem épülete

Fotó: Orbán Róbert

Graz: magyar kapcsolatok

A Kunigunda-templom helyén rövidesen újabbat építettek, de azt már Máriának szentelték (Maria am Leechfeld). Azt tekintik Graz legrégibb templomának, s az ismertető táblán az is ott áll, hogy elődje a magyar betörés során pusztult el.

Graz: a magyarok által lerombolt, majd újjáépített templom

Fotó: Orbán Róbert