Buli reggelig

1 órája

Rocklegendák és hajnalig tartó vigadalom - tarolt a Győrvári Szüreti Fesztivál! - fotók

Lassan fesztiválfalunak is kinevezhetjük a vasi települést: újabb nagy bulit szállítottak a vármegyébe szeptember harmadik hétvégéjén. A Győrvári Szüreti Fesztiválon színpadra lépett az Ossian, a Lord, a Road és Majka is.

Forrás: Szendi Péter

Kegyes volt az időjárás a Győrvári Szüreti Fesztiválhoz: szinte nyári fesztiválhangulat uralkodott a község rendezvényterén. Győrvár lassan kiérdemelhetné a fesztiválfalu elnevezést, az utóbbi időszakban sorra elhozzák a legnagyobb magyar sztárokat a vármegyébe. Nemrég a Győrvári Sör- és Csülökfesztiválon olyan nagy nevek léptek színpadra mint Kowalsky meg a Vega, a Neoton Família és Rúzsa Magdi.  Még alig kaptunk észbe a hatalmas buli után, amit itt produkált a mindössze 600 fős település, már jött is a következő nagy dobás: a hétvégén Szüreti Fesztiválra várták az érdeklődőket, igazi rocklegendákkal és Majka élő koncertjével.

Forrás: Szendi Péter

Koncertek a Győrvári Szüreti Fesztiválon

Győrvár polgármestere, Kaczor Zsolt Mihály így nyilatkozott a fesztivál előtt: „Ismét egy nagyszabású fesztivál házigazdája a napokban Győrvár. Jó azt kimondani, hogy már-már szokásosan! Újra országosan ismert és elismert sztárelőadókat és rock legendákat láthatunk vendégül és hallgathatunk meg. Szeretném megköszönni a lakosság pozitív hozzáállását a rendezvényhez- akivel beszéltem szinte mindenki nagyon pozitívan és nagy várakozással várja a fesztivált - mondta el.

A pénteki nap nagyrészt a rockzenéről szólt. A színpadon az Ossian zenekar hozta a klasszikus zúzást, majd a közönség a Lord koncertjére bulizhatott tovább. Később az elektronikus zene vette át a főszerepet, DJ Paul Jr. pörgette a hangulatot a bulizni vágyóknak hajnalig. Szombaton a hagyományos szüreti programok kerültek fókuszba: 14 órától a szüreti felvonulás menetelt végig a településen, majd az este első koncertjét a Road szállította Győrvárra. Őket pedig Majka koncertje követte. A bulira csatlakozott hozzá állandó énekese is Nika, rengeteg táncos és egy komplett zenekar is. A koncert után a hajnalig tartó hangulatról ezen a napon is DJ Paul Jr. gondoskodott. 

Győrvári Szüreti Fesztivál

Fotók: Szendi Péter

Minden, ami kell egy fesztiválhoz

A színpadi programok mellett a gasztronómia is a középpontban állt, ahogy az egy jó fesztiválhoz illik: a látogatók kóstolhattak kürtőskalácsot, churrost, lángost, töltött lepényt, pizzát, sülteket, csülköt, brassóit, töltött káposztát és még sok más finomságot. 

Az italválaszték is bőséges volt: csapolt sörök, harmincféle cseh sör, üdítők, pálinkák, koktélok. A gyerekeket és családokat vidámpark, dodzsem, körhinták és ugrálóvár várta, így minden korosztály megtalálta a számára szórakoztató programot.

 

