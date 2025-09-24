Halloween estéjén boszorkányok szállják meg Vasszécsenyt és Jánosházát

Az őszi időszakot egyre inkább áthatja a Halloween hangulata, amely nemcsak a jelmezekről és tökfaragásról, hanem közösségi élményekről is szól. Vas megyében idén két település is kifejezetten erre az alkalomra szervezett programot, így a családok, baráti társaságok és a borzongás kedvelői sem maradnak élmények nélkül.

Halloween: már készülnek a vasi települések is

Fotó: Illusztráció/Unger Tamás

Vasszécseny és Jánosháza is Halloweenre készül

Vasszécseny – RÉMSÉTÁNY A KASTÉLYPARKBAN

Október 31., 17.00 – Ó-Ebergényi kastélypark

A kastélyparkot Halloween estéjén boszorkányok, vámpírok, szellemek és zombik lepik el. A résztvevők feladata, hogy csapatokban teljesítsenek különféle kihívásokat, ezzel segítsenek a rémséges vendégeknek hazatérni. A kalandhoz előzetes regisztráció szükséges, 4-6 fős csapatok jelentkezését várják. Aki elég bátor, egy igazán különleges, borzongató élménnyel gazdagodhat.

Jánosháza – II. TÖKJÓ NAP

Október 17., 15.00 – Rendezvénytér

A délután a gyerekek és a felnőttek számára is kínál programot: lesz tökfaragó verseny, ügyességi játékok, arcfestés, tetoválások és cukorka sétány. A jó hangulatról zenék, büfé, valamint a hagyományos vendéglátás – zsíroskenyér és egy bambis üdítő – gondoskodik. Az este csúcspontja a Varga Balázzsal tartott utcabál lesz, amely garantáltan jókedvre deríti a közönséget.