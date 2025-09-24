szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Programtipp

1 órája

Halloween estéjén boszorkányok szállják meg Vasszécsenyt és Jánosházát

Címkék#Halloween#Jánosháza#Vasszécseny

Már Vas megyében is egyre népszerűbbek az őszi borzongással és vidám közösségi élményekkel fűszerezett rendezvények. Halloween alkalmából idén Vasszécsenyben és Jánosházán is különleges programokkal várják az érdeklődőket.

Vaol.hu

Az őszi időszakot egyre inkább áthatja a Halloween hangulata, amely nemcsak a jelmezekről és tökfaragásról, hanem közösségi élményekről is szól. Vas megyében idén két település is kifejezetten erre az alkalomra szervezett programot, így a családok, baráti társaságok és a borzongás kedvelői sem maradnak élmények nélkül.

Halloween: már készülnek a vasi települések is
Halloween: már készülnek a vasi települések is
Fotó: Illusztráció/Unger Tamás

Vasszécseny és Jánosháza is Halloweenre készül

Vasszécseny – RÉMSÉTÁNY A KASTÉLYPARKBAN

Október 31., 17.00 – Ó-Ebergényi kastélypark
A kastélyparkot Halloween estéjén boszorkányok, vámpírok, szellemek és zombik lepik el. A résztvevők feladata, hogy csapatokban teljesítsenek különféle kihívásokat, ezzel segítsenek a rémséges vendégeknek hazatérni. A kalandhoz előzetes regisztráció szükséges, 4-6 fős csapatok jelentkezését várják. Aki elég bátor, egy igazán különleges, borzongató élménnyel gazdagodhat.

Jánosháza – II. TÖKJÓ NAP

Október 17., 15.00 – Rendezvénytér
A délután a gyerekek és a felnőttek számára is kínál programot: lesz tökfaragó verseny, ügyességi játékok, arcfestés, tetoválások és cukorka sétány. A jó hangulatról zenék, büfé, valamint a hagyományos vendéglátás – zsíroskenyér és egy bambis üdítő – gondoskodik. Az este csúcspontja a Varga Balázzsal tartott utcabál lesz, amely garantáltan jókedvre deríti a közönséget.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu