3 órája
Halloween estéjén boszorkányok szállják meg Vasszécsenyt és Jánosházát
Már Vas megyében is egyre népszerűbbek az őszi borzongással és vidám közösségi élményekkel fűszerezett rendezvények. Halloween alkalmából idén Vasszécsenyben és Jánosházán is különleges programokkal várják az érdeklődőket.
Az őszi időszakot egyre inkább áthatja a Halloween hangulata, amely nemcsak a jelmezekről és tökfaragásról, hanem közösségi élményekről is szól. Vas megyében idén két település is kifejezetten erre az alkalomra szervezett programot, így a családok, baráti társaságok és a borzongás kedvelői sem maradnak élmények nélkül.
Vasszécseny és Jánosháza is Halloweenre készül
Vasszécseny – RÉMSÉTÁNY A KASTÉLYPARKBAN
Október 31., 17.00 – Ó-Ebergényi kastélypark
A kastélyparkot Halloween estéjén boszorkányok, vámpírok, szellemek és zombik lepik el. A résztvevők feladata, hogy csapatokban teljesítsenek különféle kihívásokat, ezzel segítsenek a rémséges vendégeknek hazatérni. A kalandhoz előzetes regisztráció szükséges, 4-6 fős csapatok jelentkezését várják. Aki elég bátor, egy igazán különleges, borzongató élménnyel gazdagodhat.
Jánosháza – II. TÖKJÓ NAP
Október 17., 15.00 – Rendezvénytér
A délután a gyerekek és a felnőttek számára is kínál programot: lesz tökfaragó verseny, ügyességi játékok, arcfestés, tetoválások és cukorka sétány. A jó hangulatról zenék, büfé, valamint a hagyományos vendéglátás – zsíroskenyér és egy bambis üdítő – gondoskodik. Az este csúcspontja a Varga Balázzsal tartott utcabál lesz, amely garantáltan jókedvre deríti a közönséget.