Koncert

Kisimultak a lelki ráncok - fotók

A zsúfolásig megtelt Herényi Szent-György-templomban tartott nagy sikerű koncertet a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével is kitüntetett szaxofon-, és pánsípművész, St. Martin.

Horváth Zoltán Szabolcs
Forrás: Unger Tamás

A szakrális térben stílszerűen egy imádsággal, még pedig az Ave Marijával kezdődött az előadás, mely a Herényi Közösségi Napok keretében valósulhatott meg. 

Bár az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a művész enyhe túlzással élve rendszeresen ellátogat Szombathelyre, ugyanis a vasi vármegyeszékhelyen népes rajongótáborral rendelkezik. Ezt bizonyítja az a tény is, hogy a Szent György-templomban ezúttal sem igen maradt üres ülőhely. Aki pedig jegyet vásárolt a koncertre, egyértelműen jó „üzletet” csinált, mivel bő egy órára elfeledhette búját-baját. St. Martin szavaival élve, kisimulhattak a lelki ráncaink, amit a remek zenének, muzsikának, és a roppant színvonalas összekötő szövegrészeknek köszönhettünk. A teljesség igénye nélkül: a koncerten elhangzottak olyan világszerte ismert dalok, mint a Hallelujah (pánsípon), avagy a My Way (szaxofonon), de talán a legnagyobb sikert így is a művész saját szerzeménye, a türkmenisztáni Darvaza ihlette „A Föld sebe” című szám aratta. A valamivel több, mint egyórás koncert végén nem véletlenül szólt perceken át az a vastaps, mellyel a közönség köszönte meg a művésznek a feledhetetlen élményt, a lelki ráncok kisimítását.

Fotók: Unger Tamás

A nagy sikerből adódóan remélhetőleg hamarosan ismét Szombathelyen koncertezik majd St. Martin, akivel a rajongói legközelebb október 4-én Tokajban találkozhatnak.

