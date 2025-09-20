Kisimultak a lelki ráncok - fotók

A szakrális térben stílszerűen egy imádsággal, még pedig az Ave Marijával kezdődött az előadás, mely a Herényi Közösségi Napok keretében valósulhatott meg.

Herényi Közösségi Napok: St. Martin koncert a templomban

Forrás: Unger Tamás

Bár az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a művész enyhe túlzással élve rendszeresen ellátogat Szombathelyre, ugyanis a vasi vármegyeszékhelyen népes rajongótáborral rendelkezik. Ezt bizonyítja az a tény is, hogy a Szent György-templomban ezúttal sem igen maradt üres ülőhely. Aki pedig jegyet vásárolt a koncertre, egyértelműen jó „üzletet” csinált, mivel bő egy órára elfeledhette búját-baját. St. Martin szavaival élve, kisimulhattak a lelki ráncaink, amit a remek zenének, muzsikának, és a roppant színvonalas összekötő szövegrészeknek köszönhettünk. A teljesség igénye nélkül: a koncerten elhangzottak olyan világszerte ismert dalok, mint a Hallelujah (pánsípon), avagy a My Way (szaxofonon), de talán a legnagyobb sikert így is a művész saját szerzeménye, a türkmenisztáni Darvaza ihlette „A Föld sebe” című szám aratta. A valamivel több, mint egyórás koncert végén nem véletlenül szólt perceken át az a vastaps, mellyel a közönség köszönte meg a művésznek a feledhetetlen élményt, a lelki ráncok kisimítását.