Így éltek anno a falusi cigányok Vasban

1782-ben tizenkilenc roma gyereket helyeztek el németgencsi (ma: Gencsapáti) nevelőszülőknél. Három gyermek helybeli volt, a többit a környékbeli településekről – Kőszegdoroszlóról, Nemescsóból, Pusztacsóból, Benkeházáról, Apátiból és Kámonból – vitték oda. A legkisebb hatéves volt, a legidősebb tizenkettő.

Orbán Róbert

Nem önkéntes akcióról volt szó, hanem hatósági eljárásról. Egy – egy családnak egy – egy gyereket adtak, s a nevelésért meghatározott összeg járt. A megállapodás két évre szólt, de a gyerekek szolgaként vagy szolgálóként továbbra is a családoknál maradhattak. Az, hogy mi lett ténylegesen a későbbi sorsuk, érdekes lenne kideríteni. 
Az intézkedésekkel – mai szóhasználattal – a cigányság integrációját akarták előmozdítani. A módszerek nem egyszer kegyetlenek voltak, s nem is mindenhol kerültek alkalmazásra. Egy 1783-as rendelkezés például megtiltotta a cigányoknak, hogy sátraikat az erdőkben verjék fel, csak a mező szélén volt szabad ezt megtenniük. Előírták, hogy öltözködésében és nyelvhasználatban is a helybeliekhez kell alkalmazkodniuk. A cigány beszédért 25 pálcacsapás járt, s ugyanez volt a büntetése, azoknak, akik elfogyasztották, az elhullott állatokat. A vármegyék és az uradalmak alkalmanként további kiegészítő rendszabályokat is hoztak, ilyen volt például az, hogy a cigányok összeszedhették a száraz ágakat, de tilos volt az erdőbe fejszét és fűrészt magukkal vinniük. 
A cigány közösségek hagyományai, szokásai, történetei csak ritkán kerülnek be a falumonográfiákba. Őket igen gyakran nem is számolták hozzá a faluhoz. Általában területileg is elkülönülten, a falu szélén, a cigánytelepen éltek. Így volt ez az én falumban Kercaszomoron is. Történeti adatokból, főleg régi anyakönyvekből tudom, hogy az 1800-as évek elején a Magyarszombatfa felé eső dombon, a Haricsán sátoros cigányok laktak. Van, akinek a neve mellett az szerepel a matrikulában, hogy „vándorló újpolgár”. A nevekből kikövetkeztetve, ők telepedtek le később a Bajánsenye felé vezető út melletti Böröcén, ahol előbb putrikban, majd kicsi házakban laktak. Vajda Imre újságíró, szociológus, aki itt született, is innen került Pestre, 2000-ben az egyik lapban arról számolt be, hogy az ő szülei még analfabéták voltak. Ennek a cigánytelepnek az utolsó háza még ma is megvan, de már jó ideje üresen áll. A böröceiek cigányul – azt hiszem lovári nyelven – beszéltek, s nem nagyon tartottak kapcsolatot a faluban élő „magyar cigányokkal”. Szomorócon a falu végén túl a Kiskőnél is álltak cigányházak, de azokat az 1900-as évek közepén a határ közelsége miatt felszámolták. A kercai Pücsökszerről csak nagyon halvány emlékeim vannak, az ott élők beköltöztek a faluba. Nem tudom, hogy a leszármazottak között van-e valaki, aki cigánynak vallja magát. 
Az első, a vasi cigányokat is érintő rendelkezések még az 1600-as években születtek. Azt gondolhatjuk, hogy egy – egy népcsoportot „kipécézése” a régmúlthoz tartozik. Nem így van. 1949-ben olyan belügyminiszteri rendelet született, amelyik azt mondja ki, hogy „cigányok a határsávban nem lakhatnak”. A háttérben két dolog állt, az egyik az új határőrizeti rend kialakítása, a vasfüggöny létrehozásának előkészítése. A másik a határon áttörténő csempészet megakadályozása. Ez utóbbi több cigánycsoportot is érintett, de leginkább a rönökieket és a rábaszentkeresztieket (ma: Heiligenkreuz). 
A hatvanas – hetvenes években a napi sajtóban is gyakori téma volt a cigányság. A hangsúly a szociális kérdéseken volt. Akkor vett lendületet a putrik és a cigánytelepek felszámolása, akkor épültek az un. „C házak”. A cigány kultúra értékeinek számbavételére viszont a ma napig nem került sor. 
Ha a vasi cigányokról beszélünk, akkor számos település és közösség szóba kerülhet – Pankasz, Körmend, Ondód, Vép, és így tovább. Mindegyiknek megvoltak a maga sajátosságai, mindegyiknek megvolt a saját története. 
Az elmúlt évtizedekben néhány tanulmány is született, de a vasi cigányságot érintő legátfogóbb és legszínvonalasabb mű 1987-ben a bécsi Picus kiadónál jelent meg. Claudia Mayerhofer Dorfzigeuner (Falusi cigányok) című könyve egyszerre néprajzi mű, szociográfia és történeti áttekintés. A szerző a burgenlandi cigányságot kutatta, de nagyon sok vasi adatot is közölt. A burgenlandi és a vasi cigányok életmódja nem nagyon különbözött egymástól. A hangsúlyt a két világháború közötti időre helyezte, a fotók nagy része is abból az időszakból származik. 
Olyan dolgokról is ír, amiről a ma élő és a kívülálló keveset tud, ilyen például a hitvilág. A cigányok katolikusok, de életükben a Devla mellett fontos szerepe van egy bizonyos szellemnek, a Mulonak is. Az asszonyok hagyományos viseletéhez hozzátartozott a fejkendő, a diklo. Keveset tudunk a táplálkozási szokásaikat, s arról is, hogyan szerezték be és dolgozták fel a létfenntartásukhoz szükséges nyersanyagokat. A szegkovács mesterség hagyományos cigány foglalkozásnak számított, éppúgy mint a kefekötés és az üstkészítés. A zenének már évszázadok óta fontos szerepe van az életükben. Zenésznek lenni sokak számára a karrier lehetőségét jelentette. 
 

 

