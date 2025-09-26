Isteni szikra: az Iseumban megtaláltuk az igazi Lady Karnevált

Éva, a mesterséges intelligencia - vagy Ízisz istennő egyik arca az ezerből

Fotó: Unger Tamás

Ezek szerint a Savaria Karnevál felvonulásán a főhely Íziszt illeti meg. Az iseumi időszaki kiállítás is szentelt egy falrészletet a Savaria Karneváloknak – meg a régi iseumi operaelőadásoknak. A karneváli időszámítás sikeresen újrakezdődött. Az Iseum Savariense 2011-es megnyitása után egy darabig úgy tűnt, az Iseumi Játékokkal lesz megint „Varázsfuvola-korszak” (zenés színházi korszak) is; nem lett. Pedig az „Ízisz-operára” fesztivált lehetne itt alapozni (óriáslelátó se kellene hozzá). Mozart tudta: az emberi és az isteni világ a színpadon képes összekapcsolódni.

Szentléleky Tihamér-Némedi Árpád búcsúzóul Karel Gottot énekel-gitározik, kicsit másképpen: „Légy örök dívánk, Lady Karnevál!” Sosztarits Ottónak – újra kinn, a szabad ég alatt, amikor már csak úgy beszélgetünk – egyszer csak még az is föltűnik, hogy a Gott ráadásul mit jelent. Isten(i).