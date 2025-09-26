szeptember 26., péntek

Tárlatzáró

1 órája

Isteni szikra: az Iseumban megtaláltuk az igazi Lady Karnevált

Címkék#Bíró Szilvia#Kelemen Zoltán#Ízisz#kultusz#sistrum#Bálint Éva

Kinyílik a szentély ajtaja, kilép rajta az istennő teljes szépségében, kezében a híres csörgő (sistrum), lejön közénk és bemutatkozik: „Íme itt vagyok én – Ízisz, a természet anyja, mindenség uralkodónője, időtlen idők legősibb gyermeke, istenségek legnagyobbika, szellemek királynője (...).” Szombathely fölött kék az ég, közel az őszi napéjegyenlőség, de ez itt még a nyár, legalábbis annak tűnik. Iseum Savariense, tárlatzáró misztérium - amikor Ízisz úgy távozik, hogy hazatér.

Ölbei Lívia

Két évünk volt rá, hogy megcsodáljuk az Iseum Savariense Ízisz-kiállítását – Genius Savariae. Isis a Római Birodalomban és a modern Magyarországon címmel –, a műtárgyak egy része most el is hagyja Szombathelyt. Elutazik például a torzóként is  csodálatos Isis-szobor: vissza Ninbe. Ízisz mégis itt marad, ha úgy akarjuk. (De ezt a kiállítást ugyanígy már senki nem rakja össze.)

Iseum Savariense
Iseum Savariense - amikor Ízisz istennő kilép a szentélyből. Bíró Szilvia és Bálint Éva
Fotó: Unger Tamás

Iseum Savariense - az új, mint a régi

  • Az Iseum Savariense majdnem olyan, mint az eredeti a Borostánkőút mentén; a szentély, amelynek létezését Szentléleky Tihamér sejtette pont 70 éve, hogy aztán az általa megkezdett ásatások nyomán a sejtés valósággá váljon. A föltárt szentély történetében 2001 és 2011 két újabb fontos dátum:  az ásatások következő fordulója után 2011-ben készült el a szentély-rekonstrukció és nyílt meg mai formájában az Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház. 
Iseum Savariense: a tárlatzárón a szentélyt megsejtő Szentléleky Tihamér is megjelent - Némedi Árpád személyében
Fotó: Unger Tamás
  • A legendás régész és múzeumigazgató is itt van közöttünk a tárlatzárón, barna köpenyben, micisapkában, a közönséghez csatlakozva, de némi távolságot is tartva, kételkedő érdeklődéssel, néha közbeszólva hallgatja Bíró Szilvia régész-muzeológus – Sosztarits Ottóval együtt a tárlat kurátora – bevezetőjét és a kirobbanó monológja végén sértődötten Scarbantiába távozó (egyiptomi születésű) Ízisz istennőt. Ízisz szerepében Bálint Éva, Szentléleky Tihamért Némedi Árpád játssza, a tárlatzáróba beleszövődő játék – a koncepció és szöveg – szerzője Kelemen Zoltán (mindhárman a Weöres Sándor Színház színészei) és Bíró Szilvia. Az meg az iróniára való hajlamon túl nyilván a személyes tapasztalatból adódik, hogy Kelemen Zoltán bátran beleírhatta a szövegkönyvbe Ízisz nevében: „És mi ez az agorákon megszokott csoportosulás itt, a szent hely tövében? Női körök, kiktől arzént köpök? És miért vannak ilyen kevesen a férfiak? (...) Csalódtam benned, ó, Savaria!” Hát igen, a mindennapi kultúrafogyasztók többsége nő – a tárlatzárón is. Bár Ízisz voltaképpen nem ezért sértődik meg, hanem azért, mert unja már, hogy mindenki a bonyolult családi viszonyaival vegzálja, különös tekintettel a szivárványos történetre. Beleértve a „világos hajú nőt”, Bíró Szilviát: a bevezetőjében részletezi Ízisz és Ozirisz mítoszát, nem felejtve ki a házasságtörő epizódot és egyik lehetséges okát. Seth feleségét ezek szerint frusztrálta volna, hogy a férje a másik nemhez vonzódik, ezért Ízisznek öltözve elcsábította Oziriszt (különben ők mind a négyen testvérek). Akárhogy is: Seth megcsalatása gördíti tovább a nagy történetet. Itt és most maga Ízisz meséli el, hogy Seth bosszúból előbb a Nílusba dobta, aztán földarabolta Oziriszt – a test darabjait aztán ő, az ezernevű, sokféle alakban fölbukkanó legnagyobb istennő szedte össze. Ízisz alkotta újra Oziriszt. 

Iseum Savariense, tárlatzáró misztérium - amikor Ízisz úgy távozik, hogy hazatér

Fotók: Unger Tamás

Meghaló, föltámadó

  • Ugye, ismerünk olyan magyar népmesét, amelyben a főhős darabokra esik szét, aztán összerakják? Vagyis meghal – és föltámad. De vissza a szentélyhez -  amelyet szintén darabokra szedtek és összeraktak: új életre kelt. Bíró Szilvia az oltár körül helyet foglaló közönségnek a kék ég alatt arról beszél, hogy az antik kultuszokhoz fűződő szertartások a szentély előtt, a szabad ég alatt, az oltár körül zajlottak: itt próbálták meg anno az isteni világot az emberi világgal összekapcsolni, az istenség jóakaratát megnyerni. A templomban az aktuális isten szobra állt, teljes díszben.  Ez a szobor „elevenedik meg” – és lép ki a szentélyből  a megfelelő pillanatban Bálint Éva szenvedélyes, meggyőző alakításában. Az isteni és az emberi világ most a játékban kapcsolódik össze – de a színház megszületésének egyébként is sok köze van a réges-régi  kultuszokhoz, vallási szertartásokhoz. Ma meg talán a színház az egyetlen – de biztosan a legfontosabb – médium a különböző világok összekapcsolására. Az Iseumban különösen fontos ennek tudatosítása. Az Iseum Savariense ma is szentély (szentélykörzet) – de mégsem az; vallástörténeti múzeum a honlap szerint. Ezúttal is belépünk a múzeumi térbe, ahol Bálint Éva az Éva nevű mesterséges intelligencia szerepében, vagy talán Ízisz alakváltozatában tér vissza: le-lefagyva közli a rendkívüli hírt, miszerint Tiberius császár épp leromboltatta a római Ízisz-templomot (az Ízisz-kultusz is átesett a tiltás, tűrés, elfogadás örökké visszatérő rituáléin). Aztán Imelda képében, két vállalkozó kedvű tárlatlátogató közreműködésével bemutatja az inkubáció szertartását: aki az Ízisz-szentélyben tölti az éjszakát, az istennőtől minden kérdésére választ kap. Ízisz hajómakettjénél Bíró Szilvia arról beszél, hogy volt idő, amikor a Római Birodalom összes Iseumában rituálisan hajót bocsátottak vízre, maszkos menet kíséretében: márciusban, amikor a gabonát szállító hajók elindultak Egyiptomból Róma felé. Lehet, hogy a karnevál szó nem is a „carne vale” (búcsú a hústól) fordulatra vezethető vissza, hanem arra, hogy „carrum navale” – hajót szállító kocsi. 
Éva, a mesterséges intelligencia - vagy  Ízisz istennő egyik arca az ezerből
Fotó: Unger Tamás

Ezek szerint a Savaria Karnevál felvonulásán a főhely Íziszt illeti meg. Az iseumi időszaki kiállítás is szentelt egy falrészletet a Savaria Karneváloknak – meg a régi iseumi operaelőadásoknak. A karneváli időszámítás sikeresen újrakezdődött. Az Iseum Savariense 2011-es megnyitása után egy darabig úgy tűnt, az Iseumi Játékokkal lesz megint „Varázsfuvola-korszak” (zenés színházi korszak) is; nem lett. Pedig az „Ízisz-operára” fesztivált lehetne itt alapozni (óriáslelátó se kellene hozzá). Mozart tudta: az emberi és az isteni világ a színpadon képes összekapcsolódni. 
Szentléleky Tihamér-Némedi Árpád búcsúzóul Karel Gottot énekel-gitározik, kicsit másképpen: „Légy örök dívánk, Lady Karnevál!” Sosztarits Ottónak – újra kinn, a szabad ég alatt, amikor már csak úgy beszélgetünk  – egyszer csak még az is föltűnik, hogy a Gott ráadásul mit jelent. Isten(i).   

Ízisz a szombathelyi szentélyben

 

 

