szeptember 22., hétfő

Móric névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hitélet

48 perce

Istentisztelet a sportcsarnokban - Evangélikus hálaadás, GAS-nap, püspöki könyvbemutató Bükön - fotók

Címkék#Dr Németh Sándor#Vas vármegye#Bük#esperes#evangélikus

A büki evangélikus templom kicsinek bizonyult volna, hogy befogadja azt a közel hétszáz főt, akik részt vettek a vasárnap Bükön megrendezett vasi evangélikus hálaadó napon. Így az Istentiszteletet a sportcsarnokban tartották meg, majd bemutatták a 100 éve született Gyurátz Ferenc püspökről szóló könyvet.

Horváth László

A vasárnap délelőtti hálóadó istentisztelet kezdetén Baranyay Csaba kőszegi esperes köszöntötte szerte Vas vármegyéből megjelent, elzarándokolt evangélikus híveket, egyúttal a színpadra szólította dr. Németh Sándort. Bük polgármestere elmondta, nagy öröm, hogy ez ilyen nagy rendezvények adhat helyt Bük városa. A helyi gyülekezet tagjai már napokkal korábban készültek erre az alkalomra. A cél az volt, hogy a nap végén mindeni lelkileg feltöltődve térjen haza. "Bízom abban, hogy akár hívőként, akár magánemberként visszatérnek majd Bükre" - adott hangot reményének dr. Németh Sándor. 

istentisztelet
Hálaadó nap: Szemerei János püspök hirdetett igét a sportcsarnokban megtartott Istentiszteleten. Fotó: Szendi Péter

Ezt követően a finn Pekka Huokuna, egyháztanácsos adta át a nyugalmazott mikklei Seppo Häkkinen, valamint utóda Mari Parkkinen püspök üdvözletét. Pekka Huokuna sokak száméra nem volt ismeretlen, hiszen neki és Baranyay Csabának nagyban köszönhető, hogy létrejött a kőszegi testvérgyülekezeti, később a vasi egyházmegyei, majd a testvérkerületi kapcsolat.

Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) evangélikus egyházkerület püspöke igehirdetésében az egymásra figyelés fontosságát hangsúlyozta. A GAS nap (lásd keretes írásunk) az összefogásról szól. A Tamás-mise hagyománya a finn evangélikus egyházból ered, ennek kapcsán több finnországi emlékét is felidézte. Hangsúlyozta, feledhetünk dolgokat, de a jó Istent sohasem.

Az egyházkerület 25 évért is hálát adó Istentiszteleten a zenét a Közel zenekar szolgáltatta, a sárvári és a kőszegi gyülekezetek kórusa énekelt. A liturgiában az egyházmegyei lelkészek vettek részt.

Bük: hálaadó nap

Fotók: Szendi Péter

Napközben a gyerekeket műsorok, ügyességi versenyek várták. 

Könyvbemutató az Istentisztelet után

A hálaadó nap folytatásában délután a művelődési házban a kis gyülekezetek jövőéről tanácskoztak. További fontos esemény volt, a 100 éve Alsóbükön született Gyurátz Ferencről, a Dunántúli evangélikus egyházkerület egykori püspökéről szóló könyvet is bemutatták.

Mint arról beszámoltunk, a kötet létrejöttét és a kiadását dr. Németh Sándor Bük polgármestere, valamint a helyi evangélikus egyházközség kezdeményezte. A szerkesztőbizottságot dr. Gyurácz Ferenc, dr. Németh Sándor, Simon Réka büki evangélikus lelkész, valamint Takácsné Papp Erzsébet nagygeresdi lelkész alkotta.

Mi az a GAS-nap?

Gusztáv Adolf Segélyszervezet rövidítése, amely egy nemzetközi evangélikus segélyszervezet, amit II. Gusztáv Adolf svéd király tiszteletére neveztek el, aki a harmincéves háború idején tevékenykedett. Az egyházak minden évben szentelnek egy vasárnapot a király és az általa elnevezett szervezet megemlékezésére. Az összegyűjtött összeget rászoruló, kis gyülekezetek támogatására fordítják.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu