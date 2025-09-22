48 perce
Istentisztelet a sportcsarnokban - Evangélikus hálaadás, GAS-nap, püspöki könyvbemutató Bükön - fotók
A büki evangélikus templom kicsinek bizonyult volna, hogy befogadja azt a közel hétszáz főt, akik részt vettek a vasárnap Bükön megrendezett vasi evangélikus hálaadó napon. Így az Istentiszteletet a sportcsarnokban tartották meg, majd bemutatták a 100 éve született Gyurátz Ferenc püspökről szóló könyvet.
A vasárnap délelőtti hálóadó istentisztelet kezdetén Baranyay Csaba kőszegi esperes köszöntötte szerte Vas vármegyéből megjelent, elzarándokolt evangélikus híveket, egyúttal a színpadra szólította dr. Németh Sándort. Bük polgármestere elmondta, nagy öröm, hogy ez ilyen nagy rendezvények adhat helyt Bük városa. A helyi gyülekezet tagjai már napokkal korábban készültek erre az alkalomra. A cél az volt, hogy a nap végén mindeni lelkileg feltöltődve térjen haza. "Bízom abban, hogy akár hívőként, akár magánemberként visszatérnek majd Bükre" - adott hangot reményének dr. Németh Sándor.
Ezt követően a finn Pekka Huokuna, egyháztanácsos adta át a nyugalmazott mikklei Seppo Häkkinen, valamint utóda Mari Parkkinen püspök üdvözletét. Pekka Huokuna sokak száméra nem volt ismeretlen, hiszen neki és Baranyay Csabának nagyban köszönhető, hogy létrejött a kőszegi testvérgyülekezeti, később a vasi egyházmegyei, majd a testvérkerületi kapcsolat.
Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) evangélikus egyházkerület püspöke igehirdetésében az egymásra figyelés fontosságát hangsúlyozta. A GAS nap (lásd keretes írásunk) az összefogásról szól. A Tamás-mise hagyománya a finn evangélikus egyházból ered, ennek kapcsán több finnországi emlékét is felidézte. Hangsúlyozta, feledhetünk dolgokat, de a jó Istent sohasem.
Az egyházkerület 25 évért is hálát adó Istentiszteleten a zenét a Közel zenekar szolgáltatta, a sárvári és a kőszegi gyülekezetek kórusa énekelt. A liturgiában az egyházmegyei lelkészek vettek részt.
Bük: hálaadó napFotók: Szendi Péter
Napközben a gyerekeket műsorok, ügyességi versenyek várták.
Könyvbemutató az Istentisztelet után
A hálaadó nap folytatásában délután a művelődési házban a kis gyülekezetek jövőéről tanácskoztak. További fontos esemény volt, a 100 éve Alsóbükön született Gyurátz Ferencről, a Dunántúli evangélikus egyházkerület egykori püspökéről szóló könyvet is bemutatták.
Mint arról beszámoltunk, a kötet létrejöttét és a kiadását dr. Németh Sándor Bük polgármestere, valamint a helyi evangélikus egyházközség kezdeményezte. A szerkesztőbizottságot dr. Gyurácz Ferenc, dr. Németh Sándor, Simon Réka büki evangélikus lelkész, valamint Takácsné Papp Erzsébet nagygeresdi lelkész alkotta.
Mi az a GAS-nap?
Gusztáv Adolf Segélyszervezet rövidítése, amely egy nemzetközi evangélikus segélyszervezet, amit II. Gusztáv Adolf svéd király tiszteletére neveztek el, aki a harmincéves háború idején tevékenykedett. Az egyházak minden évben szentelnek egy vasárnapot a király és az általa elnevezett szervezet megemlékezésére. Az összegyűjtött összeget rászoruló, kis gyülekezetek támogatására fordítják.