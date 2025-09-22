Istentisztelet a sportcsarnokban - Evangélikus hálaadás, GAS-nap, püspöki könyvbemutató Bükön - fotók

A vasárnap délelőtti hálóadó istentisztelet kezdetén Baranyay Csaba kőszegi esperes köszöntötte szerte Vas vármegyéből megjelent, elzarándokolt evangélikus híveket, egyúttal a színpadra szólította dr. Németh Sándort. Bük polgármestere elmondta, nagy öröm, hogy ez ilyen nagy rendezvények adhat helyt Bük városa. A helyi gyülekezet tagjai már napokkal korábban készültek erre az alkalomra. A cél az volt, hogy a nap végén mindeni lelkileg feltöltődve térjen haza. "Bízom abban, hogy akár hívőként, akár magánemberként visszatérnek majd Bükre" - adott hangot reményének dr. Németh Sándor.

Hálaadó nap: Szemerei János püspök hirdetett igét a sportcsarnokban megtartott Istentiszteleten. Fotó: Szendi Péter

Ezt követően a finn Pekka Huokuna, egyháztanácsos adta át a nyugalmazott mikklei Seppo Häkkinen, valamint utóda Mari Parkkinen püspök üdvözletét. Pekka Huokuna sokak száméra nem volt ismeretlen, hiszen neki és Baranyay Csabának nagyban köszönhető, hogy létrejött a kőszegi testvérgyülekezeti, később a vasi egyházmegyei, majd a testvérkerületi kapcsolat.

Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) evangélikus egyházkerület püspöke igehirdetésében az egymásra figyelés fontosságát hangsúlyozta. A GAS nap (lásd keretes írásunk) az összefogásról szól. A Tamás-mise hagyománya a finn evangélikus egyházból ered, ennek kapcsán több finnországi emlékét is felidézte. Hangsúlyozta, feledhetünk dolgokat, de a jó Istent sohasem.

Az egyházkerület 25 évért is hálát adó Istentiszteleten a zenét a Közel zenekar szolgáltatta, a sárvári és a kőszegi gyülekezetek kórusa énekelt. A liturgiában az egyházmegyei lelkészek vettek részt.