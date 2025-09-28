szeptember 28., vasárnap

Koncert

3 órája

Nagyszabású jótékonysági koncert Szombathelyen - ezek a művek hangzanak majd fel a Székesegyházban

Címkék#Szombathelyi Székesegyház#Savaria Szimfonikus Zenekar#jótékonysági koncert

Október 11-én együtt lép fel a Vox Savariae Ökumenikus Vegyeskar, a Güssingi Városi Kórus és a Savaria Szimfonikus Zenekar a Szombathelyi Székesegyházban. A jótékonysági koncert a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász családsegítő munkáját támogatja.

Vaol.hu

A Vox Savariae Ökumenikus Vegyeskar, a Güssingi Városi Kórus és a Savaria Szimfonikus Zenekar közös jótékonysági koncertje október 11-én 19.30 órakor kezdődik majd a Szombathelyi Székesegyházban, és egyben az idén 15 éves Vox Savariae jubileumi koncertje is lesz A részleteket sajtótájékoztatón ismertették a résztvevők. 

Jótékonysági koncert lesz a Székesegyházban
Fotó: martinus.hu

Csodálatos, hogy Szent Márton városában a civil egyesületek jótékony célért összefognak - hangsúlyozta köszöntőjében Nemény András polgármester, s egyúttal megköszönte a karitásznak a rászorulók érdekében végzett munkáját. Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart és Felix Mendelssohn Bartholdy egy-egy műve hangzik el a jótékonysági koncerten – monda el Lakner-Bognár Nóra, a Vox Savariae Ökumenikus Vegyeskar és Güssingi Városi Kórus karnagya. Hozzátette: az elmúlt 15 évben több ízben adtak már jótékonysági koncertet, hogy a saját eszközeikkel támogassanak egy-egy nemes ügyet.  

Nemes célt szolgál a jótékonysági koncert 

Kiss István a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász vezetője elmondta, idén hozták létre a karitászon belül a családsegítő szolgálatot azzal a céllal, hogy professzionális módon fordulhassanak a családok felé fordulni, - A szegénység olyan formáival találkoznak a mindennapok során, olyan kiszolgáltatott életekkel, amelyeken segíteni kell - fűzte hozzá. 

 A koncertre a belépés díjtalan, de támogatói jegyeket vásárolhatnak az érdeklődők 2.000, 5.000 és 10.000 fordint értékben elővételben a Castellum Teaházban, a Fairplay Kávéházban, a Savaria Szimfonikus Zenekar Jegyirodájában, és a helyszínen; továbbá a cégek támogatását is várják. 

 

 

