Program
1 órája
Kalap Jakab dalai csendülnek fel Répcelakon
Répcelak novemberben igazi családi programmal készül a legkisebbeknek. A színpadon Kalap Jakab várja majd a gyerekeket.
Igazi családi program várja a répcelakiakat novemberben: a gyerekek körében népszerű zenés előadó, Kalap Jakab lép színpadra a Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtárban. Az interaktív, játékos koncert november 8-án, szombaton 10.30-kor kezdődik, és a kicsik mellett a szülőket is vidám hangulatba hozza majd.
Kalap Jakab vidám műsorral érkezik a városba
A műsor során a gyerekek nemcsak hallgatói, hanem aktív résztvevői is lehetnek a daloknak: együtt énekelhetnek, tapsolhatnak és játszhatnak az előadóval.
