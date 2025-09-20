szeptember 20., szombat

1 órája

Kalap Jakab dalai csendülnek fel Répcelakon

Címkék#Kalap Jakab#Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár#Répcelak

Répcelak novemberben igazi családi programmal készül a legkisebbeknek. A színpadon Kalap Jakab várja majd a gyerekeket.

Vaol.hu

Igazi családi program várja a répcelakiakat novemberben: a gyerekek körében népszerű zenés előadó, Kalap Jakab lép színpadra a Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtárban. Az interaktív, játékos koncert november 8-án, szombaton 10.30-kor kezdődik, és a kicsik mellett a szülőket is vidám hangulatba hozza majd.

Kalap Jakab vidám műsorral érkezik a városba
Novemberben Kalap Jakab érkezik Répcelakra
Fotó: VN-archív/Unger Tamás

Kalap Jakab vidám műsorral érkezik a városba

A műsor során a gyerekek nemcsak hallgatói, hanem aktív résztvevői is lehetnek a daloknak: együtt énekelhetnek, tapsolhatnak és játszhatnak az előadóval.

 

