Kalózok jelvénye? Ádám koponyája!

Krisztus lábai alatt, a kereszt- fa tövében néha ott látjuk a koponyát, és előfordul, hogy a lábszárcsontokat is. Nagyon régi hagyomány továbbéléséről és megjelenítéséről van szó. Temetőkben, kálváriákon, út menti kereszteken, templomokban, ravatalozókban találkozhatunk vele.



Az egyik Jeruzsálemhez közeli magaslatot Golgotának, más néven Kálváriának, vagyis a Koponyák hegyének nevezik. Ez Krisztus kereszthalálának helyszíne. Van egy másik elképzelés is, már Origenész, a III. században élt ókeresztény író is úgy tudta, hogy Ádámot, az első embert is ott temették el. Jézus keresztje éppen Ádám sírja fölé került. Vére a sziklarepedéseken át leszivárgott Ádám koponyájáig, érintkezett vele, s ebből következően Ádám valamennyi leszármazottja megváltásra került. A történet a keresztény, főleg a katolikus világban közel két évezreden át fennmaradt, bár nem vált közismertté, ma is él.



Fra Angelicónak az olasz reneszánsz mesterének van egy nagyon szép, de az első pillanatban bizarr festménye. Az Ádám koponyája a Golgotán című kép azt a pillanatot örökíti meg, amikor a keresztről lecsorgó vér első cseppje éppen eléri a koponyacsontot. Ez a Megváltás pillanata.

A nálunk látható ábrázolások ennél egyszerűbbek. Nézzünk néhányat! Vámoscsaládon a Bezerédj-emlékkeresztet Harkányi Ede készítette 1898-ban. Itt az alig kidolgozott koponya inkább csak jelkép Krisztus keresztjén. A részletek is sokkal jobban látszanak a pornóapáti temető egyik 1925-ben készített síremlékén. A kompozíció üzenete: az ott nyugvó számíthat a feltámadásra.

Feltételezhetjük, hogy ezekben az esetekben a készítők és a készíttetők nem csak minták közül választottak, hanem ismerték is a motívumok jelentését. Vannak esetek, amikor egy alkotáson két – egymástól független történetet láthatunk. Ezek közé tartozik a Zitterbarth József által készített, s 1807-ben állított út menti kereszt Petőmihályfán. A felső rész a megfeszítés és a megváltás eseményét meséli el. Alul a talapzaton az állattartók és gazdálkodók patrónusát, Szent Vendelt látjuk a kezében juhász- lapáttal.

Vas megyében a legszebb alkotás ebben a témában valószínűleg a Szent Sír-kápolna Palka József által készített üvegablaka Olad faluban. Tájképet látunk, amelynek központjában a megfeszített Krisztus keresztje áll. A hegy- ről Jeruzsálem falaira tekintünk le.

Ahogy láttuk, az Ádám koponyája-ábrázolások sem mind egyformák. Távolodjunk el most kicsit a vasi tájaktól! Solymáron a település sváb lakosai által 1841-ben állított temetői nagykereszten is ott van a koponya a lábszárcsontokkal. Ami különleges, hogy itt felül három csillag is van. Mire utalhat ez? Aki azt gondolta magáról, hogy ezt a témát alaposan ismeri, ő sem tudta elsőre megmondani, segítséget kellett kérnie. A megoldás: a koponya (lásd: Koponyák hegye) feletti három csillag Krisztus és a két lator Golgotán álló három keresztjét jelképezi.

A felsorolást itáliai mester alkotásával kezdtük, fejezzük be egy egyszerű, de remek ácsmunkával. A Szentendrei Skanzenben egy rédicsi parasztporta is megtekinthető. Ott látható Szent Mihály lován (hordozható ravatalon) táblára festett koponya alatt a Lukács evangéliumából vett sor: „LEGyETEK KÉSZEK, MERT AMELLy ÓRÁBAN NEM VÉLITEK, ELJŐ AZ EMBER FIA” – olvasható.

