Kiskölked története és harangtornya

Ők eleinte Nagykölkedet szánták a központjuknak, de az ottani pozícióikat feladva végül Kiskölkedet választották. Mellettük az 1800-as évek közepén a Karcsay család rendelkezett még nagyobb birtokkal, de csak néhány évtizedig voltak itt tulajdonosok. Esetükben is régi nemzetségről van szó, soraikból papok, jogászok kerültek ki.

Karcsay Sándor valamikor 1860 után megvált Kiskölkedtől, Nagygeresdre költözött. Fia, Karcsay Lajos festőművész még a család itteni kúriájában született. Az épület később is hosszú ideig állt még, de ma már csak a helye azonosítható. Karcsay Sándor távozása után tovább növekedett a Szabó-birtok. A XIX. század végén a falu határának kétharmad része az övék volt. A kötődést, a jelképes birtokba vételt jelzi, hogy 1893-ban felvehették a „kiskölkedi” nemesi előnevet.

Összehasonlításként: a szomszédos Pusztarádóc is nemesi község, ott is éltek tehetősebbek, de a birtokelosztás mégis sokkal egyenletesebb volt, mint Kiskölkeden. Ha a felekezeteket nézzük, akkor reformátusok és katolikusok vegyesen éltek itt. A kisnemesek és a régi gazdák reformátusok voltak, a Szabó család és az uradalmi alkalmazottak többsége katolikus.

A másik „Kölked”

A régi faluról keveset tudni. A településnév arra utal, hogy valaha szoros kapcsolat fűzte össze Egyházaskölkeddel, vagyis a mai Nagykölkeddel. Az adatokat nem mindig lehet szétválasztani. Tormásy Péter például az 1674-es egyházlátogatási jegyzőkönyvében Kölkedről és a „másik Kölkedről” ír. Az utóbbi alatt nyilvánvalóan Kiskölkedet kell érteni. Katolikus szempontból a kapcsolat a középkortól a legutóbbi időkig fennmaradt, a falu 1984-ig a nagykölkedi plébániához tartozott. A reformátusok viszont más irányba orientálódtak, ők Pusztarádóc és Egyházasrádóc felé vonzódtak.

Más településszerkezet

Ha a régi térképeket böngész­szük, akkor jól látható, hogy Kiskölked szerkezete eltér a szomszédos településekétől. Harasztifalu, Nagykölked és Pusztarádóc utcás falu, ott a házak és a telkek a hosszú utca két oldalán helyezkednek el. Kiskölked velük ellentétben egy olyan halmazfalu, ahol az idő előrehaladtával egyre nagyobb területet foglalt el az uradalmi major. A településrajz megfelel az egykori társadalmi viszonyoknak. A falu egyik részén paraszti, kisnemesi gazdálkodás folyt, a másik fele egy nagygazdasághoz tartozott.

A régi házak helyén újabbak épültek, de a településszerkezet máig megmaradt. A különbség annyi, hogy a régi major egy részén azóta ipari üzem épült. Nem csak a Karcsay-­kúriát bontották le, eltűnt a Szabókastély is.

A faluképnek ma is vannak olyan elemei, amelyek a hajdani időkre emlékeztetnek, de egyben a folyamatosságot is jelzik. Az egyik a harangtorony, ami a község szimbolikus központjának tekinthető. 1881-ben épült, s egy időben egy kis szerház is tartozott hozzá, de azt lebontották. Nem túlságosan régi épület, de a helyén egy olyan fa harangláb állt, amit már 1780-ban említenek. Az már csak feltételezés, hogy annak is voltak előzményei.

A másik fontos helyszín a sírkert, ott pihen, ott találkozik a kiskölkediek közössége. Mikor létesült? Talán az 1700-as évek végén. A temető – bár nincsenek igazán régi síremlékek – a falu történetét és társadalomrajzát mutatja be.

A legtekintélyesebb épület a Szabó család 1899-ben épített kriptája.

Kiskölked apró település, de 1907 és 1935 között mégis körjegyzőségi központ volt, Harasztifalu, Nagykölked és Pusztarádóc tartozott hozzá. 1935-ben Pusztarádóccal egyesítették, az új név Rádóckölked lett.