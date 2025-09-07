Húszéves a Kőszegi Művészeti Egyesület: tíz művész kompozíció a legújabb tárlaton

2005-ben alakult a Kőszegi Művészeti Egyesület, hogy kiállítási lehetőséget biztosítson a kőszegi és környékbeli művészeknek. Az évek alatt a város, a régió és ezen túl is a művészeti közélet meghatározó szereplőjévé váltak.

A Kőszegi Művészeti Egyesület jelenlegi tárlatán tíz művész mutatja be legújabb kompozícióit.

Fotó: Kámán Zoltán

Húszéves a Kőszegi Művészeti Egyesület

A 26 alapító tag közül, akik 2004. december 3-án a Csikar csárdában gyűltek össze, hogy létrehozzák a szervezetet, 18-an már elhunytak. Az alapító atyák egyike, Erwin Birnmeyer sincs már köztük, ám Németh Jánost még körükben üdvözölhetik – ezzel nyitott dr. Lőrincz Zoltán, aki húsz éve vezeti az egyesületet.

S ha már a kezdetek szóba kerültek: nyitórendezvényük 2005 áprilisában a Promenád Kiállítás volt nyolc helyszínen, 27 művész részvételével. (Jövő januárban jön a Promenád 2., március 14-én pedig az Erwin Birnmeyer 100 kiállítás.) Az elmúlt években számos neves művész alkotásait láthatta általuk a nagyközönség. Az egyesület kétnyelvű (magyar és német), tagjai Ausztriából, Belgiumból, Hollandiából, Németországból, Svájcból és az USA-ból származnak és Kőszegen, illetve annak környékén laknak. A KME otthona, rendezvényeinek helyszíne a kőszegi Szecessziós ház, avagy a Művészetek Háza volt. 2017 óta kiállításaik színtere a vár lovagterme.

Gazdagítják a város kulturális életét

Ezt köszöntőjében Básthy Béla polgármester is megemlítette: a vár – ma a kultúra és a művészet temploma – galériája közösségük otthonává és kőszegi közösségi térré is vált általuk, folyamatosan gazdagítják a város kulturális életét. Kiemelte még: pedagógusok az alapító atyák, mindhárman olyan emberek, akik hisznek abban, hogy szebbé-jobbá lehet tenni a világot. Lőrincz Zoltán többször idézett mondatával köszönt el: „Kőszeget az Isten is a művészetek városának teremtette”. Köszönetképpen polgármesteri elismerő oklevelet adott át a jelenleg 45 tagot számláló egyesületnek. Az ünnepi alkalomra dr. Kondora Bálint, a Vas Vármegyei Közgyűlés alelnöke is elismerő oklevéllel érkezett, amelyet Majthényi László közgyűlési elnök írt alá.

Tíz művész kompozíciói