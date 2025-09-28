szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Siker

3 órája

Lord-koncert a Sághegyi Szüreti Napokon: szombaton kicsordult a közönség a Dr. Géfin térről - fotók

Címkék#hagyomány#néptánc#Kemenesi Piac#Soltis játszópark#Sághegyi Szüreti Napok#nagykoncert

A Sághegyi Szüreti Napok szombat esti programja a hagyományok szerint nagykoncert volt a celldömölki KMKK előtt felállított szabadtéri színpadon. A Lord zenekar népszerűsége töretlen: kicsordult a közönség a Dr. Géfin térről.

Vaol.hu

A Sághegyi Szüreti Napok szombat esti programja a hagyományok szerint nagykoncert volt a celldömölki KMKK előtt felállított szabadtéri színpadon. A Lord zenekar népszerűsége töretlen: kicsordult a közönség a Dr. Géfin térről. 

Lord
A Lord koncertezett szombaton este a celldömölki KMKK előtt: telt ház!
Fotó: Giczi Sándor

Lord: telt házas koncert szombaton este

A Sághegyi Szüreti Napok kínált a hétvégén bábszínházat, tárlatnyitót, néptáncot, koncerteket, kinyitott a Kemenesi Piac, a Szentháromság téren a Soltis játszópark; a színes, nagy menet szombaton délután Alsóságról indulva érkezett meg a belvárosba. Szombaton este pedig a Lord zenekar csinált telt házat a Dr. Géfin téren. 

Telt házas Lord-koncert a Dr. Géfin téren
Fotó: Giczi Sándor

A legendás vasi rockzenekart ma is sokan szeretik: életkorra való tekintet nélkül. 

Lord-koncert a Sághegyi Szüreti Napokon

Fotók: Giczi Sándor

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu