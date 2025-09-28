Lord-koncert a Sághegyi Szüreti Napokon: szombaton kicsordult a közönség a Dr. Géfin térről - fotók

A Sághegyi Szüreti Napok szombat esti programja a hagyományok szerint nagykoncert volt a celldömölki KMKK előtt felállított szabadtéri színpadon. A Lord zenekar népszerűsége töretlen: kicsordult a közönség a Dr. Géfin térről.

Fotó: Giczi Sándor

A Sághegyi Szüreti Napok kínált a hétvégén bábszínházat, tárlatnyitót, néptáncot, koncerteket, kinyitott a Kemenesi Piac, a Szentháromság téren a Soltis játszópark; a színes, nagy menet szombaton délután Alsóságról indulva érkezett meg a belvárosba. Szombaton este pedig a Lord zenekar csinált telt házat a Dr. Géfin téren.

Fotó: Giczi Sándor

A legendás vasi rockzenekart ma is sokan szeretik: életkorra való tekintet nélkül.