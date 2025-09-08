Hapci király megrendelésre tüsszentett - A Mesebolt évadnyitója az MMIK-sétányon

A Mesebolt Bábszínház szabadtéri évadnyitóján fellépett a Ziránó Színház, a Mesebolt, eljött Sarkadi Bence világjáró marionettjeivel. Az évadnyitók állandó szereplői és partnerei, a Dr. Pesovár Ernő AMI és a Lorigo TSE – a Mesebolttal együtt régi bérlők az MMIK-ban – ugyancsak bemutatókkal készültek. A kézműves-foglalkozásokba beszállt az Agora, a Dr. Pesovár Ernő AMI és a Berzsenyi Dániel Könyvtár; a BDK ismét megnyitotta papírszínházát és lombszínházát. Működött az információs pult, ahol a 2025/26-os tanévre (évadra) szóló kínálatról tájékozódhattak a szülők.

Hang-Tér-Kép az MMIK-nál, ahol egyszer csak megjelent maga Hapci király: a jelmez alatt Kőmíves Csongor

Fotó: Szendi Péter

Mesebolt: évadnyitó a sétányon

Csató Kata, a Mesebolt Bábszínház igazgatója személyesen is szólt a népes közönséghez – egyebek mellett felhívta a figyelmet arra, hogy már online is lehet jegyet vásárolni a Mesebolt előadásaira. Az MMIK Művészeti Népfőiskola nevében Jagodits Zsuzsanna intézményvezető mondott köszöntőt, kiemelve: „Az ilyen napok mutatják meg, hogy ez a négy és fél évtizedes múlttal rendelkező intézmény valójában nem magától az épülettől, a falaktól, a színházteremtől és a többi helyiségtől vált az itt élők számára felejthetetlenné, a kulturális életben pedig megkerülhetetlenné, hanem az intézményt élettel és élményekkel megtöltő közösségektől.” Elmondta azt is: az év hátralévő részében mintegy 50 programot kínál az MMIK.

A helyben készült bábokat rögtön játékba hívták, a paraván mögött Kolozsi Angéla.

Fotó: Szendi Péter



Népszerű volt a társulat által összeállított négyállomásos játék is az Mesebolt-évadnyitón. Bevezetés a bábos birodalomba: ha elkészült az útlevél, következett a bábkészítés, a bábozás, a zenei kulisszák megismerése. Időről időre egy-egy előadás hőse is megjelent közöttünk. Például a leghatalmasabb Hapci király, aki most megrendelésre tüsszentett.