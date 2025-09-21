Kinek tegyek színeket a tenyerébe? - Tükörstádiumon innen és túl a Meseboltban

Az egy-négyéveseknek ajánlott pöttömszínháznak nagy előélete van a Meseboltban, H. Nagy Katalin - a bábszínház alapító igazgatója, örökös tagja – révén: most is itt van a premieren, ahogyan persze az összes többin, de nyilván nem volt számára kérdés, hogy a délelőtti duplázásban a Színes mesét választja.

Az viszont még mindig nem nyilvánvaló (bár talán egyre többeknek mégis), hogy a bábszínház tényleg nem korosztály, hanem műfaj – ráadásul amikor ezt ismételgetjük, inkább a tizenéves és a felnőtt közönségre gondolunk. Az idővonal másik végén a négy éven aluliak vannak, és az sem nyilvánvaló, hogy nekik is lehet, kell, érdemes színházat csinálni. Még akkor sem az, ha a skandináv eredetű pöttömszínháznak (csecsemőszínháznak, babaszínháznak – ki hogyan nevezi) a magyar bábszíntéren nem csak Szombathelyen vannak fontos hagyományai.