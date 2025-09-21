szeptember 21., vasárnap

Pöttömszínházi bemutató

2 órája

Kinek tegyek színeket a tenyerébe? - Tükörstádiumon innen és túl a Meseboltban

Címkék#pöttömszínházi#Kolozsi Angéla#Meseboltban#Lila fecske#Színes mese

Az égszínkék kendőben összeszaladó sárga golyók láttán örömét és ámulatát ugrándozva, tapsikolva kifejező szöszke kislánynak a képe biztos hosszan velünk marad ebből az előadásból. A szombathelyi Mesebolt Bábszínház vasárnap délelőtt mutatta be a Színes mesét – pöttömszínházi premier a legfiatalabbaknak, Csató Kata rendezésében.

Ölbei Lívia

Nincs abban semmi különös, hogy vasárnap délelőtt matinéra jövünk a Meseboltba. Ahhoz azonban nem szoktunk hozzá, hogy két előadás zajlik mindjárt párhuzamosan. A hajóvonták néha össze is találkoznak, de Trifusz Ádám vezényletével végül mindenki megtalálja a helyét. A Lázár Ervin-teremben a Lila fecske bemutatója kezdődik: a múltból a jövőbe átvezető felújításokkal indult az igazgatóváltás után az új korszak a Meseboltban, a Nemes Nagy Ágnes verseiből Veres András által összeállított Lila fecske az egyik felújítás (a 2016-os első premier után), részben új szereplőkkel. Az emlékek azt mondják, hogy a Lila fecske gyönyörű, a maga nemében tökéletes előadás volt anno, sajnáltuk is, hogy viszonylag kevés alkalommal került színre. Meg kell nézni az új változatot (annak, aki most látja először, ez lesz az „ősváltozat”, a bábszínházban gyorsabban cserélődik a közönség), de dédelgetjük még egy kicsit a 2016-os Lila fecske-emléket, és ezen a simogató őszi délelőttön a vadonatúj Színes mesét választjuk. Irány a Gazdag Erzsi-terem.

Mesebolt
Mesebolt, Színes mese: Kolozsi Angéla és Gyurkovics Zsófia
Fotó: Cseh Gábor

Mesebolt: Színes mese - premier

  • Az egy-négyéveseknek ajánlott pöttömszínháznak nagy előélete van a Meseboltban, H. Nagy Katalin - a bábszínház alapító igazgatója, örökös tagja – révén: most is itt van a premieren, ahogyan persze az összes többin, de nyilván nem volt számára kérdés, hogy a délelőtti duplázásban a Színes mesét választja.
    Az viszont még mindig nem nyilvánvaló (bár talán egyre többeknek mégis), hogy a bábszínház tényleg nem korosztály, hanem műfaj – ráadásul amikor ezt ismételgetjük, inkább a tizenéves és a felnőtt közönségre gondolunk. Az idővonal másik végén a négy éven aluliak vannak, és az sem nyilvánvaló, hogy nekik is lehet, kell, érdemes színházat csinálni. Még akkor sem az, ha a skandináv eredetű pöttömszínháznak (csecsemőszínháznak, babaszínháznak – ki hogyan nevezi) a magyar bábszíntéren nem csak Szombathelyen vannak fontos hagyományai.
Fotó: Cseh Gábor
  • De akinek esetleg fenntartásai lennének a pöttömszínházzal szemben, egészen biztos minden kétely elnémul benne a Színes mese-premier első pillanatában. Olyan pillanat ez, amely a „nagykönyvben” meg van írva. A nézőtéren szülők mellett, szülők ölében egészen kicsi gyerekek. Nyüzsögnek, izegnek-mozognak, ahogyan illik. De amikor Kiss Dávid Gergő – mint varázsló, talán cirkuszigazgató és mindenképpen muzsikus – fémtálkával a kezében belép a játéktérbe és a tálkát varázspálcájával megkondítva fölzendül egy csodálatos hang, az egész terem elnémul. Ilyenkor mondjuk azt, hogy „varázsütésre”. Itt és most a varázsütést szó szerint kell érteni. Nem megszeppent némaság ez, hanem koncentrált, szinte tapintható – és hosszan kitartó - figyelem. Az előadás alá Kiss Dávid Gergő feszít ki (dramaturgiai) védőhálót a fantasztikus hangszereivel, a csörgőktől az ufószerű kis ütőhangszeren (handpan) a klarinétig. Pontosabban azzal a szinte repetitív, megnyugtató, álomszerű hangulatot teremtő alappal, amely megtartja a „történetet” és végigvezeti a nézőt az előadáson. A nézőtéren hangosan feltett kérdések, tisztázó megjegyzések is mindig az adott szituációhoz kapcsolódnak; de hát a gyerekelőadásokon rendszerint ez történik. És a helyzet az, hogy a felnőtt nézőt is tökéletesen leköti, amit lát, legföljebb nem kérdez hangosan, mert már elszokott tőle. A paravánfal mögött előbb csak részleteiben látszó, „bábozó” (a részletek egésznek nézhetők) két játékos, Gyurkovics Zsófia és Kolozsi Angéla, a fekete és  fehér, a bohóc és műlovarnő belépése fönntartja, sőt fokozza a varázslatos-cirkuszi hangulatot. Ismerkednek, próbálkoznak, kapcsolatot teremtenek, zsonglőrködnek, játszanak – önmagukkal és a másikkal.
Fotó: Cseh Gábor
  • A gyerek életében fontos tükörstádium - önmaga egészként való fölismerése - és a bábszínházi működés - amikor egy testrész, kéz, láb bármikor önálló életre kel - kerül itt különös, izgalmas kapcsolatba: egymásba forduló ellentétként vonzzák egymást. (A távolban egy pillanatra fölsejlik Tükörország.)
    És bár a Színes mese nonverbális előadás, a nézőben mégis megszületik a történet. Hiszen a fekete és fehér után sorra megjelenő színeknek (sárga, zöld, kék stb.), az üvegkristállyal-árnyjátékkal idevarázsolt, színházi pillanatként tovatűnő szivárványnak; de főleg a különbözőképpen, viszont egymásból következően játékba hozott színes tárgyaknak, a tárgyak működésének, a színészekhez és egymáshoz való kapcsolatának folyton újabb és újabb, egymásba áttűnő jelentéseket tulajdonít (fedez fel?), újabb és újabb metaforákat gyárt. Ahogyan a nagy József Attila-versben „a bogarak, a gyerekek kipörögnek a napvilágra”, úgy pörögnek bennünk a jelentések. A nagy sárga labda égitest és lámpa, a kék kendő égbolt és tenger (vagy folyó), a sárga kis labdák csillagok, vízben fickándozó halak – vagy a zöld fűben szétszaladó kiscsibék.
Mesebolt, Színes mese. Dramaturg-rendező: Csató Kata
Fotó: Cseh Gábor
  • Bár a szétszaladó kiscsibék inkább már maguk a gyerekek – akiket körülbelül húsz percnyi színpadi bemutató után, a pöttömszínházi szabályok szerint játékba hívnak a színészek. Mehetnek velük a felnőttek is. Kolozsi Angéla varázskristállyal a kezében azt kérdezi: „Kinek a tenyerébe tegyek színeket?”

    (Színes mese – Mesebolt Bábszínház, Szombathely. Tervező: Csató Máté, Kiss Eszter. Zeneszerző: Pilári Áron. Szereplők: Gyurkovics Zsófia, Kolozsi Angéla – valamint Kiss Dávid Gergő. Dramaturg, rendező: Csató Kata. Bemutató: 2025. szeptember 20-án.)
     

 

