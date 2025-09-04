Meszleni Concordia: Egyezség Könyve

Az elvi cél az együttműködés volt, de ezzel együtt mindegyik irányzat a saját önazonosságát szerette volna erősíteni. A Németországban 1577-ben megszületett, protestáns fejedelmek által is támogatott egyezség­okmány (Formula Concordiae) már azt jelezte, hogy ott a reformáció lutheri irányzata győzedelmeskedik. A hangsúly kezdetben még az irányzatok együttműködésén volt, de ez áttevődött az azonos irányzatot követők együttműködésére.

Voltak olyan tanácskozások, amelyek kisebb földrajzi régiókat és részkérdéseket érintettek, de mégis kihatással voltak az egész magyar protestantizmus későbbi történetére. Ide sorolhatjuk a meszleni zsinatot is, amire 1595-ben került sor. Nem ismerünk minden részletet, és az előzményeket is figyelembe kell venni, de az eredeti cél ebben az esetben is a megegyezés volt. Nem ez történt, a kálvini irány követői távoztak a helyszínről, az ott maradók pedig kánont fogadtak el, ez lett később a Meszleni Concordia alapokmánya. Nem teljesen új dokumentum íródott, a korábban már létező kánonokat egészítették ki.

A kapcsolat és az érintkezés a két irányzat között továbbra is fennmaradt, az egyik oldalon Beythe István, a református oldalt választó püspök, a másikon Réczés János csepregi esperes és társai álltak. Alkalmanként kisebb gesztusokat tettek egymásnak, de egyre inkább a tollharcé lett a főszerep. Ez utóbbi nemcsak teológiai okfejtéseket jelentett, hanem paszkvillusokat, gúnyiratokat is.

A meszleni zsinat a szétválás útjának egyik állomása volt, a későbbiekben a protestantizmus két ága a Nyugat-Dunántúlon szervezetileg elkülönült egymástól. A szétválásnak pozitív következményei is voltak. Az út az evangélikusoknál és a reformátusoknál is a hit­elvek pontosítása és az egyház építkezése felé vezetett. Az „Egyesség Könyvét” (a Concordiát), ami az evangélikus egyház fontos dokumentuma lett, 1598-ban Sopronkeresztúron Manlius János nyomdájában magyar nyelven is kiadták.

A meszleni kánonhoz az evangélikus prédikátorok az aláírásukkal csatlakoztak, az elsők még 1596-ban, a később felavatott lelkészek pedig a legtöbbször a helyi zsinatok és részzsinatok idején. 1672 novemberéig összesen 663-an jegyezték oda a nevüket. Nem egyszerű névsorról van szó, mert szinte mindenki odaírta, hogy hol szolgál, s többen rövid kiegészítést fűztek az aláírásukhoz. Egyedül- állóan érdekes dokumentum, mert a listán olyan települések lelkészeinek neve is szerepel, amelyek később (újra) katolikusok lettek. Ilyen pl. Vép, Sótony, Pöse, Németgencs, de ott olvashatjuk az iraton a később elpusztult Jánosházához közeli Varsány falu lutheránus prédikátorának nevét is. A dokumentumot Payr Sándor egyháztörténész az 1910-ben Sopronban kiadott Egyháztörténeti emlékek című forrásgyűjteményben tette közzé.

A listán néhány meszleni lelkész nevét is felfedezhetjük, például Gudor Jánosét és Gudor Pálét, sőt az 1672-es zsinat helyszíne is Meszlen.

Az 1595-ös zsinat egyszeri esemény volt, rövid ideig tartott, így annak helyi emlékezete sem maradhatott fenn. Ha azt a kérdést tesszük fel, hogy van-e valamilyen emlék, ami ehhez az eseményhez kapcsolódik, szinte biztosra mondhatjuk, hogy igen, van ilyen. Ez nem más, mint a falu központjában álló középkori templom.

A XVI. század vége táján a meszleni kisnemesek a protes­tantizmust választották, ők használták a templomot is. Az 1595-ös zsinat helyszíne a kor gyakorlatának megfelelően a templom lehetett. A településen élő lutheránusok egészen az 1700-as évek elejéig ehhez az épülethez kötődtek. Volt időszak, amikor azt a katolikusokkal közösen használták, de akkor végleg el kellett hagyniuk. Saját templomukat csak a Türelmi rendelet után, 1786-ban építhették fel.