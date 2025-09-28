szeptember 28., vasárnap

Kultúra

2 órája

Így kell indítani egy új évadot - fotók

Címkék#évad#vígjáték#MMIK

A „SpanyolHátha (Hőguta)” című fergeteges vígjátékkal kezdte meg a szezont az MMIK, melyre zsúfolásig megtelt az intézmény színházterme.

Horváth Zoltán Szabolcs

Minden kétséget kizáróan remek választásnak bizonyult Eric Chappel alkotása, mely Beleznay Endre rendezésében került színpadra. Az angol vígjáték nem akart magvas gondolatokat elültetni a nézők fejében, mivel csupán szórakoztatni akart, ez pedig tökéletesen sikerült is. Így aztán szó szerint parádésan indult az MMIK Művészeti Népfőiskola új évada.

MMIK évadnyitó.
MMIK évadnyitó.
Fotó: Cseh Gábor

MMIK évadnyitó előadás

- Elkötelezettek vagyunk abban, hogy kulturális értékeink megőrzésén és népszerűsítésén túl, az intézmény - visszatérve évtizedes hagyományaihoz - a családok, civil közösségek számára is meghatározó találkozási pont legyen - újra. Az MMIK most induló évada szintén ezt fogja tükrözni. Az a tény, hogy a közösségi média pár másodperces tartalomfogyasztási világában a produkciók és a közönség is szívesen választják az MMIK-t, igazolja, hogy a négy és fél évtizedes múlttal rendelkező intézmény mára az itt élők számára felejthetetlenné, a kulturális életben pedig megkerülhetetlenné vált. A nyarat jól kihasználva, sikeres egyeztetéseket követően, az év hátralevő részében is a tartalmas időtöltés széles skáláját fogjuk tudni felvonultatni – tekintett már picit előre is Jagodits Zsuzsa intézményvezető, aki örömmel konstatálta, hogy az első előadásra zsúfolásig megtelt a nézőtér. Aki pedig jegyet váltott, nem is csalódott, ugyanis a Hangjegy Színház művészei szinte lubickoltak a laza vígjáték adta lehetőségekben. Különösen Beleznay Endre és Mihályfi András volt elemében, de a többek játékára sem lehetett mákszemnyi panasz sem. Így aztán a közönség a darab végén vörösre tapsolhatta a tenyerét.

MMIK évadnyitó SpanyolHátha előadás

Fotók: Cseh Gábor

A folytatással kapcsolatban pedig az már biztos, hogy október 13-án hétfőn Ónodi Eszter első önálló estjével lép színpadra az MMIK-ban, majd pedig 18-án szombaton a „Te rongyos élet” című operettet tekinthetik meg az érdeklődők.

- Amire különösen büszke vagyok, hogy ősztől minden előadásunk ruhatári bevételét egy-egy helyi civil szervezet számára fogjuk felajánlani, egyúttal bemutatkozási lehetőséget biztosítva számukra. Hiszem, hogy a MMIK több, mint egy épület, a benne tevékenykedő közösségek és a civil kurázsi az, ami miatt az itt élők szívesen járnak ide – zárta szavait Jagodits Zsuzsa intézményvezető, aki az MMIK Népművészeti Főiskola Fb-oldalát ajánlotta a

szórakozni vágyók figyelmébe, ugyanis azon a felületen minden fontos információ megtalálható.

 

