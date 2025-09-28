Így kell indítani egy új évadot - fotók

Minden kétséget kizáróan remek választásnak bizonyult Eric Chappel alkotása, mely Beleznay Endre rendezésében került színpadra. Az angol vígjáték nem akart magvas gondolatokat elültetni a nézők fejében, mivel csupán szórakoztatni akart, ez pedig tökéletesen sikerült is. Így aztán szó szerint parádésan indult az MMIK Művészeti Népfőiskola új évada.

MMIK évadnyitó.

Fotó: Cseh Gábor

MMIK évadnyitó előadás

- Elkötelezettek vagyunk abban, hogy kulturális értékeink megőrzésén és népszerűsítésén túl, az intézmény - visszatérve évtizedes hagyományaihoz - a családok, civil közösségek számára is meghatározó találkozási pont legyen - újra. Az MMIK most induló évada szintén ezt fogja tükrözni. Az a tény, hogy a közösségi média pár másodperces tartalomfogyasztási világában a produkciók és a közönség is szívesen választják az MMIK-t, igazolja, hogy a négy és fél évtizedes múlttal rendelkező intézmény mára az itt élők számára felejthetetlenné, a kulturális életben pedig megkerülhetetlenné vált. A nyarat jól kihasználva, sikeres egyeztetéseket követően, az év hátralevő részében is a tartalmas időtöltés széles skáláját fogjuk tudni felvonultatni – tekintett már picit előre is Jagodits Zsuzsa intézményvezető, aki örömmel konstatálta, hogy az első előadásra zsúfolásig megtelt a nézőtér. Aki pedig jegyet váltott, nem is csalódott, ugyanis a Hangjegy Színház művészei szinte lubickoltak a laza vígjáték adta lehetőségekben. Különösen Beleznay Endre és Mihályfi András volt elemében, de a többek játékára sem lehetett mákszemnyi panasz sem. Így aztán a közönség a darab végén vörösre tapsolhatta a tenyerét.