szeptember 23., kedd

Tekla névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Program

26 perce

Most kétszáz (!) forintért mehetünk színházba a vasi városban

Címkék#Nagy Gáspár Művelődési Központban#vasvári#Déryné Program

Színházi csemege Vasváron: jön a Kék róka!

Vaol.hu
Most kétszáz (!) forintért mehetünk színházba a vasi városban

Kétszáz forintért mehetünk színházba Vasban

Forrás: Illusztráció

A színház szerelmeseinek érdemes beírni a naptárba: november 14-én, pénteken Herczeg Ferenc legnagyobb színpadi sikerét, a Kék rókát mutatják be a vasvári Nagy Gáspár Művelődési Központban. Az előadás a Déryné Program jóvoltából igazi ajándék a közönségnek – a belépőjegy mindössze 200 forint - tájékoztatták lapunkat a szervezők. A darabot Szabó Sebestyén László rendezte, a szereplők között a Jászai Mari-díjas Palivaskovics Viktor neve is felbukkan. Kezdés 19 órától, részletek itt, mindenkit várnak szeretettel! 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu