Most kétszáz (!) forintért mehetünk színházba a vasi városban

A színház szerelmeseinek érdemes beírni a naptárba: november 14-én, pénteken Herczeg Ferenc legnagyobb színpadi sikerét, a Kék rókát mutatják be a vasvári Nagy Gáspár Művelődési Központban. Az előadás a Déryné Program jóvoltából igazi ajándék a közönségnek – a belépőjegy mindössze 200 forint - tájékoztatták lapunkat a szervezők. A darabot Szabó Sebestyén László rendezte, a szereplők között a Jászai Mari-díjas Palivaskovics Viktor neve is felbukkan. Kezdés 19 órától, részletek itt, mindenkit várnak szeretettel!