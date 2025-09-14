Mi van velünk? Élveboncolás 18 éven felülieknek - Nagy Péter István újra Szombathelyen rendez

Minden színház kortárs - különben nem színház (vagy holt színház, eldobható, felejthető). És mégis: a szombathelyi Weöres Sándor Színház 2025/26-os műsorfüzetét átlapozva könnyed adódik a jelző: "merész". Csupa kortárs darab-szöveg (kivétel a Nem élhetek muzsikaszó nélkül, de megtapasztalhattuk már, hogy Horváth Csaba kezén a Móricz-regények is új életre kelnek). Az első bemutató Háy János-komédiából készül - Szikszai Rémusz vezetésével is láthattunk próbát a WSSZ nyílt napján, a nagyszínpadon. A második premier ősbemutató lesz: a szombati nyílt próba elején Nagy Péter István rendező - legutóbb az időközben már-már klasszicizálódott Gyévuskával nyűgözte le a szombathelyi közönséget - elmondja, hogy a Takarásban nem is egyszerűen kortárs dráma: Mikó Csaba és Závada Péter kifejezetten a szombathelyi társulatra írta; nyilván Nagy Péter István hathatós közreműködésével.

Nagy Péter István a nyílt próbán. Ősbemutató készül: Takarásban. A háta mögött még "tiszta lap" a nagy vászon

Fotó: KSZ

Nagy Péter István: Mi lesz velünk, Anton Pavlovics?