Mi van velünk? Élveboncolás 18 éven felülieknek - Nagy Péter István újra Szombathelyen rendez
A Takarásban ősbemutatóját október közepén tartják, 18 éven felülieknek. A szombathelyi társulat fiatal színészei most aztán tényleg a saját bőrüket viszik a vásárra: nekik, belőlük, általuk készült a darab és készül az előadás. Komédia, talán a kíméletlen csehovi értelemben. Finom és kíméletlen élveboncolás. A fikció szerint és a "valóságban" is kezdődik az évad. Kulisszahelyzet - mondja Nagy Péter István rendező a Takarásban nyílt próbáján a Weöres Sándor Színház Márkus Emília-termében.
Nagy-Bakonyi Boglárka és Domokos Zsolt
Fotó: KSZ
Minden színház kortárs - különben nem színház (vagy holt színház, eldobható, felejthető). És mégis: a szombathelyi Weöres Sándor Színház 2025/26-os műsorfüzetét átlapozva könnyed adódik a jelző: "merész". Csupa kortárs darab-szöveg (kivétel a Nem élhetek muzsikaszó nélkül, de megtapasztalhattuk már, hogy Horváth Csaba kezén a Móricz-regények is új életre kelnek). Az első bemutató Háy János-komédiából készül - Szikszai Rémusz vezetésével is láthattunk próbát a WSSZ nyílt napján, a nagyszínpadon. A második premier ősbemutató lesz: a szombati nyílt próba elején Nagy Péter István rendező - legutóbb az időközben már-már klasszicizálódott Gyévuskával nyűgözte le a szombathelyi közönséget - elmondja, hogy a Takarásban nem is egyszerűen kortárs dráma: Mikó Csaba és Závada Péter kifejezetten a szombathelyi társulatra írta; nyilván Nagy Péter István hathatós közreműködésével.
Nagy Péter István: Mi lesz velünk, Anton Pavlovics?
- A személyesség erejével nagyobb távlatokat nyitnak meg: az ajánló szerint a Takarásban "egyszerre színházi kulisszák mögötti vallomás és őszinte párkapcsolati tragikomédia. A darab a próbatermek, öltözők és pszichológusi rendelők intim terében játszódik, ahol a Három nővér körüli szereposztási küzdelmek hamar személyes drámává, barátságok és házasságok széthullásává, kínosan őszinte önvizsgálattá alakulnak". És persze a Takarásban "nem pusztán komédia: kortárs látlelet a színházról mint intézményről, a kulturális szférában dolgozók kompromisszumairól és arról, hogyan szivárog át az élet a színpadra, és vissza". A vidéki - vagyis nem budapesti, a fővárostól távoli - színház olyan zárt tér, amely modellé válhat. Annyira jó, és biztos nem a véletlen műve, hogy Csehovot próbálnak - bár a rendező azt mondja, ez a réteg értelemszerűen kevéssé lesz hangsúlyos -, Csehov okos, csontig hatoló tekintetére, kíméletlen, de sosem kegyetlen tárgyilagosságára különben is nagy szükségünk van. Moszkva, Moszkva, Moszkva! - hát persze. Még inkább: Mi lesz velünk, Anton Pavlovics? Sőt: mi van velünk. Ábel, a rendező - Domokos Zsolt - az évadkezdés előtti estén Almási Miklós kötetét olvassa (vagyis keresi, mert hirtelen nem találja), miközben főzni próbál a színház és a magánélet tereit egymásba is úsztató, el is választó játéktérben. Ábel kedvese/barátnője színésznő - Nagy-Bakonyi Boglárka -, aki nem tudja még (de nagyon tudni szeretné), hogy melyik nővér szerepét kapta a Csehov-előadásban. Ráadásul Ábel most rendezi őt először. Barátaikat/kollégáikat várják: a friss házasok - szerepük szerint Herman Flóra és Hajdu Péter István - váratlanul külön érkeznek.
Megsemmisítjük az intimitást?
- Mi meg nyílt próbára érkeztünk - de a dramaturgia egy szokásos előadásé. Akárhogy is, de nézőként megzavarjuk - talán meg is semmisítjük - a próbahelyzethez szükséges intimitást. És mégis. Nagy Péter István ebben a dupla (vagy ki tudja, hányszoros) kulisszahelyzetben képes azzal az okos, csontig hatoló tekintettel követni az eseményeket, megteremteni azt a közeget-hangulatot, amelyben elhisszük, hogy ez itt és most nem (sem) játék: tényleg egy próba részesei vagyunk. Pontos instrukciói és az instrukciókat követő ismétlések nyomán a szemünk láttára kontúrozódnak látszólag apró akciók-reakciók, változnak hangsúlyok, képződnek jelentések. Nagy-Bakonyi Boglárka szemében feneketlen mélységek nyílnak.
- Gyulai-Zékány Istvánnal beköszön a csetlő-botló humor (Jepihodov meg a Puskás-musical), Mari Dorottya (Lilla?) a háttérből figyel. (Irina még sok fejtörést okoz, abban biztosak lehetünk.) A szűk óra gyorsan elröppen. Akik most nincsenek itt, de játszanak az előadásban: Tarjányi Liza és Kuttner Bálint Benjámin (istenem, ők már voltaképpen a következő nemzedék). Ősbemutató: 2025. október 17-e, Weöres Sándor Színház, Márkus Emília-terem.