A Budapesti Operettszínház ingyenes előadással érkezik a vasi városba

A vasi városlakók különleges kulturális élményre számíthatnak: a Budapesti Operettszínház ingyenes előadást tart Jánosházán október 4-én, 17:30 órától. Az esemény helyszíne a Művelődési Otthon és Könyvtár (Bajcsy-Zsilinszky u. 2.).

Forrás: Jánosháza város FB oldal

A „Te rongyos élet” című operett-gálán fellép többek között Lévai Enikő, Balczó Péter, Bojtos Luca és Laki Péter, a zenét pedig a Budapesti Operettszínház háromfős kamarazenekara szolgáltatja. Az előadás minden korosztály számára nyitott, a belépés teljesen ingyenes.

Az esemény a Petőfi Kulturális Program keretében valósul meg, a Nemzeti Művelődési Intézet koordinációjával. A szervezők arra biztatják a városlakókat, hogy éljenek a ritka lehetőséggel, és vegyenek részt ezen a különleges, élőzenés operett-estén.