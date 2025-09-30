szeptember 30., kedd

Kultúra

57 perce

A Budapesti Operettszínház ingyenes előadással érkezik a vasi városba

A Budapesti Operettszínház ingyenes előadással látogat Jánosházára: október 4-én, a Művelődési Otthon és Könyvtár színpadán csendül fel a „Te rongyos élet” operett-gála, ahol a város lakói élő zenei kísérettel élvezhetik a műsort.

Vaol.hu

A vasi városlakók különleges kulturális élményre számíthatnak: a Budapesti Operettszínház ingyenes előadást tart Jánosházán október 4-én, 17:30 órától. Az esemény helyszíne a Művelődési Otthon és Könyvtár (Bajcsy-Zsilinszky u. 2.).

Az operett előadás plakátját Jánosháza oldalán is közzétették
A Budapesti Operettszínház ingyenes előadással érkezik a vasi városba
Forrás: Jánosháza város FB oldal

Ingyenes operett Jánosházán

A „Te rongyos élet” című operett-gálán fellép többek között Lévai Enikő, Balczó Péter, Bojtos Luca és Laki Péter, a zenét pedig a Budapesti Operettszínház háromfős kamarazenekara szolgáltatja. Az előadás minden korosztály számára nyitott, a belépés teljesen ingyenes.

Az esemény a Petőfi Kulturális Program keretében valósul meg, a Nemzeti Művelődési Intézet koordinációjával. A szervezők arra biztatják a városlakókat, hogy éljenek a ritka lehetőséggel, és vegyenek részt ezen a különleges, élőzenés operett-estén.

 

