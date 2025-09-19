1 órája
Őrségi Tökfesztivál: mutatjuk a végleges programot
A tök nem csupán egy zöldség, hanem az Őrség igazi szimbóluma, a magjából sajtolt olajat zöld aranyként emlegetik. Idén is minden a tök körül forog a térség egyik legnépszerűbb őszi rendezvényén, a XXI. Őrségi Tökfesztiválon.
Az Őrségi Tökfesztivál minden évben ezreket vonz, és méltán vált az őrségi kultúra és vendégszeretet egyik legfontosabb megtestesítőjévé. A programok sora már péntek este elindul, hogy szombaton és vasárnap a család minden tagja megtalálhassa a kedvére való elfoglaltságot Nagyrákos, Őriszentpéter, Szalafő és Magyarszombatfa településein. A rendezvény fókuszában a tök áll, így a látogatók bepillantást nyerhetnek a tökmagolaj készítésének rejtelmeibe, megkóstolhatják a legfinomabb tökös ételeket, és részt vehetnek kézműves foglalkozásokon is.
XXI. Őrségi Tökfesztivál részletes programja
SZEPTEMBER 19. PÉNTEK
NAGYRÁKOS
- 18:00: A nagyrákosi tájház és kovácsműhely megtekintése Németh Istvánné polgármester vezetésével.
- 19:00: „Így volt régen” – múltidéző tökmagköpesztés a kultúrházban.
SZEPTEMBER 20. SZOMBAT
ŐRISZENTPÉTER
- 9:00: Kézműves kirakodóvásár, Őrségi Termelői Piac.
- 11:00: Ünnepélyes megnyitó, ökumenikus terményáldás.
- 13:00: Zalaapáti Harmonika Zenekar.
- 15:00: Bettin’Art zenekar.
- 18:00: LÁSZLÓ EVELIN és zenekara.
- 19:30: Töklámpás felvonulás.
- 20:00: Latin est és táncház a „CON CORAZÓN LATINO” GROUP-pal.
Programok a Szikszay Edit Művelődési Ház udvarán:
- 10:00-16:00: Tökfaragás, kézműves foglalkozás.
- 12:00-16:00: Mit rejt a kemence? – Péksütemények készülnek a közösségi kemencében.
- 14:00: „Így készül az Őrség zöld aranya!” – bemutató a Batha Porta közreműködésével.
- 16:00: Lufi Együttes gyermekkoncertje.
SZALAFŐ, PITYERSZER
- 9:00-tól: Kézműves kirakodóvásár.
- Színpadi programok: Móka Palota, Ziránó Színház, Zalaegerszegi Liszt Ferenc Vegyeskar, Ezüstlile Néptánccsoport, ZSEBszalma együttes, Kajárpéci Vizirevű.
- Gasztro udvar: Hagyományos tökmagolajsajtolás bemutató, tökös és tájjellegű ételek.
- Túrák: Bölény- és vadlóles, erdei séta, ismerkedés Csikasszal, a nádifarkassal.
MAGYARSZOMBATFA
- 10:00-18:00: Hungarikum Játéktér gyerekeknek, fazekas bemutatók, kemencés ételek kóstolója, helyi termelői és kézműves piac.
SZEPTEMBER 21. VASÁRNAP
ŐRISZENTPÉTER
- 9:00: Kézműves kirakodóvásár, Őrségi Termelői Piac.
- Színpadi programok: ALMA együttes, C'est une chanson – francia sanzonok, Zalai Táncegyüttes, Pyroduett, MAGYAR RÓZSA, HIPERKARMA zenekar.
- Kísérő programok: Tökfaragás, kemencés péksütemények, ismeretterjesztő előadás erdélyi kopóról.
MAGYARSZOMBATFA
- 10:00-18:00: Helyi termelői piac, fazekas bemutatók, cserépedényben és bográcsban főtt ételek, tökös finomságok.
SZALAFŐ
- 9:00-13:00: Termelői piac a Piactéren.
NAGYRÁKOS
- 11:00-15:00: Tájház és Kovácsműhely látogatása.
Közérdekű információ: szeptember 20-án, szombaton, ingyenes Tökjárat közlekedik Őriszentpéter és Szalafő között.