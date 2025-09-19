szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Program

1 órája

Őrségi Tökfesztivál: mutatjuk a végleges programot

Címkék#tök#termelői piac#tökmagolaj#Őrség#Őrségi Tökfesztivál

A tök nem csupán egy zöldség, hanem az Őrség igazi szimbóluma, a magjából sajtolt olajat zöld aranyként emlegetik. Idén is minden a tök körül forog a térség egyik legnépszerűbb őszi rendezvényén, a XXI. Őrségi Tökfesztiválon.

Vaol.hu

Az Őrségi Tökfesztivál minden évben ezreket vonz, és méltán vált az őrségi kultúra és vendégszeretet egyik legfontosabb megtestesítőjévé. A programok sora már péntek este elindul, hogy szombaton és vasárnap a család minden tagja megtalálhassa a kedvére való elfoglaltságot Nagyrákos, Őriszentpéter, Szalafő és Magyarszombatfa településein. A rendezvény fókuszában a tök áll, így a látogatók bepillantást nyerhetnek a tökmagolaj készítésének rejtelmeibe, megkóstolhatják a legfinomabb tökös ételeket, és részt vehetnek kézműves foglalkozásokon is.

Számos tökös programmal vár idén is az Őrségi Tökfesztivál!
Számos tökös programmal vár idén is az Őrségi Tökfesztivál!
Fotó: Szendi Péter

XXI. Őrségi Tökfesztivál részletes programja

SZEPTEMBER 19. PÉNTEK

NAGYRÁKOS

  • 18:00: A nagyrákosi tájház és kovácsműhely megtekintése Németh Istvánné polgármester vezetésével.
  • 19:00: „Így volt régen” – múltidéző tökmagköpesztés a kultúrházban.

 

SZEPTEMBER 20. SZOMBAT

ŐRISZENTPÉTER

  • 9:00: Kézműves kirakodóvásár, Őrségi Termelői Piac.
  • 11:00: Ünnepélyes megnyitó, ökumenikus terményáldás.
  • 13:00: Zalaapáti Harmonika Zenekar.
  • 15:00: Bettin’Art zenekar.
  • 18:00: LÁSZLÓ EVELIN és zenekara.
  • 19:30: Töklámpás felvonulás.
  • 20:00: Latin est és táncház a „CON CORAZÓN LATINO” GROUP-pal.

Programok a Szikszay Edit Művelődési Ház udvarán:

  • 10:00-16:00: Tökfaragás, kézműves foglalkozás.
  • 12:00-16:00: Mit rejt a kemence? – Péksütemények készülnek a közösségi kemencében.
  • 14:00: „Így készül az Őrség zöld aranya!” – bemutató a Batha Porta közreműködésével.
  • 16:00: Lufi Együttes gyermekkoncertje.

SZALAFŐ, PITYERSZER

  • 9:00-tól: Kézműves kirakodóvásár.
  • Színpadi programok: Móka Palota, Ziránó Színház, Zalaegerszegi Liszt Ferenc Vegyeskar, Ezüstlile Néptánccsoport, ZSEBszalma együttes, Kajárpéci Vizirevű.
  • Gasztro udvar: Hagyományos tökmagolajsajtolás bemutató, tökös és tájjellegű ételek.
  • Túrák: Bölény- és vadlóles, erdei séta, ismerkedés Csikasszal, a nádifarkassal.

MAGYARSZOMBATFA

  • 10:00-18:00: Hungarikum Játéktér gyerekeknek, fazekas bemutatók, kemencés ételek kóstolója, helyi termelői és kézműves piac.

 

SZEPTEMBER 21. VASÁRNAP

ŐRISZENTPÉTER

  • 9:00: Kézműves kirakodóvásár, Őrségi Termelői Piac.
  • Színpadi programok: ALMA együttes, C'est une chanson – francia sanzonok, Zalai Táncegyüttes, Pyroduett, MAGYAR RÓZSA, HIPERKARMA zenekar.
  • Kísérő programok: Tökfaragás, kemencés péksütemények, ismeretterjesztő előadás erdélyi kopóról.

MAGYARSZOMBATFA

  • 10:00-18:00: Helyi termelői piac, fazekas bemutatók, cserépedényben és bográcsban főtt ételek, tökös finomságok.

SZALAFŐ

  • 9:00-13:00: Termelői piac a Piactéren.

NAGYRÁKOS

  • 11:00-15:00: Tájház és Kovácsműhely látogatása.

Közérdekű információ: szeptember 20-án, szombaton, ingyenes Tökjárat közlekedik Őriszentpéter és Szalafő között.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu