Őrségi Tökfesztivál: mutatjuk a végleges programot

Az Őrségi Tökfesztivál minden évben ezreket vonz, és méltán vált az őrségi kultúra és vendégszeretet egyik legfontosabb megtestesítőjévé. A programok sora már péntek este elindul, hogy szombaton és vasárnap a család minden tagja megtalálhassa a kedvére való elfoglaltságot Nagyrákos, Őriszentpéter, Szalafő és Magyarszombatfa településein. A rendezvény fókuszában a tök áll, így a látogatók bepillantást nyerhetnek a tökmagolaj készítésének rejtelmeibe, megkóstolhatják a legfinomabb tökös ételeket, és részt vehetnek kézműves foglalkozásokon is.

Számos tökös programmal vár idén is az Őrségi Tökfesztivál!

Fotó: Szendi Péter

XXI. Őrségi Tökfesztivál részletes programja

SZEPTEMBER 19. PÉNTEK

NAGYRÁKOS

A nagyrákosi tájház és kovácsműhely megtekintése Németh Istvánné polgármester vezetésével. 19:00: „Így volt régen” – múltidéző tökmagköpesztés a kultúrházban.

SZEPTEMBER 20. SZOMBAT

ŐRISZENTPÉTER

Kézműves kirakodóvásár, Őrségi Termelői Piac. 11:00: Ünnepélyes megnyitó, ökumenikus terményáldás.

Töklámpás felvonulás. 20:00: Latin est és táncház a „CON CORAZÓN LATINO” GROUP-pal.

Programok a Szikszay Edit Művelődési Ház udvarán:

Tökfaragás, kézműves foglalkozás. 12:00-16:00: Mit rejt a kemence? – Péksütemények készülnek a közösségi kemencében.

Mit rejt a kemence? – Péksütemények készülnek a közösségi kemencében. 14:00: „Így készül az Őrség zöld aranya!” – bemutató a Batha Porta közreműködésével.

„Így készül az Őrség zöld aranya!” – bemutató a Batha Porta közreműködésével. 16:00: Lufi Együttes gyermekkoncertje.

SZALAFŐ, PITYERSZER

Kézműves kirakodóvásár. Színpadi programok: Móka Palota, Ziránó Színház, Zalaegerszegi Liszt Ferenc Vegyeskar, Ezüstlile Néptánccsoport, ZSEBszalma együttes, Kajárpéci Vizirevű.

Móka Palota, Ziránó Színház, Zalaegerszegi Liszt Ferenc Vegyeskar, Ezüstlile Néptánccsoport, ZSEBszalma együttes, Kajárpéci Vizirevű. Gasztro udvar: Hagyományos tökmagolajsajtolás bemutató, tökös és tájjellegű ételek.

Hagyományos tökmagolajsajtolás bemutató, tökös és tájjellegű ételek. Túrák: Bölény- és vadlóles, erdei séta, ismerkedés Csikasszal, a nádifarkassal.

MAGYARSZOMBATFA

10:00-18:00: Hungarikum Játéktér gyerekeknek, fazekas bemutatók, kemencés ételek kóstolója, helyi termelői és kézműves piac.

SZEPTEMBER 21. VASÁRNAP

ŐRISZENTPÉTER

Kézműves kirakodóvásár, Őrségi Termelői Piac. Színpadi programok: ALMA együttes , C'est une chanson – francia sanzonok, Zalai Táncegyüttes, Pyroduett, MAGYAR RÓZSA , HIPERKARMA zenekar .

, C'est une chanson – francia sanzonok, Zalai Táncegyüttes, Pyroduett, , . Kísérő programok: Tökfaragás, kemencés péksütemények, ismeretterjesztő előadás erdélyi kopóról.

MAGYARSZOMBATFA

10:00-18:00: Helyi termelői piac, fazekas bemutatók, cserépedényben és bográcsban főtt ételek, tökös finomságok.

SZALAFŐ

9:00-13:00: Termelői piac a Piactéren.

NAGYRÁKOS

11:00-15:00: Tájház és Kovácsműhely látogatása.

Közérdekű információ: szeptember 20-án, szombaton, ingyenes Tökjárat közlekedik Őriszentpéter és Szalafő között.