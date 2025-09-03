szeptember 3., szerda

Pottyondíak öröksége Vasban

Vas megyében több olyan épület van, amelyik a Pottyondy nemzetséghez kapcsolódik. Szándékosan nem a család kifejezést használom. Az ebben a cikkben bemutatott épületek tulajdonosai, építtetői ezt a nevet viselték ugyan, de csak nagyon távoli rokonságban álltak egymással. Több száz éves múlttal rendelkező famíliáról van szó, többségükben tehetős emberekről, de nem főnemesekről.

Orbán Róbert

A Pottyondy a meglehetősen ritka nevek közé tartozik. A család a Sopron megyei Potyond környékéről származott, s közülük többen a „csáfordi és potyondi” előnevet viselték. Csáford nem azonos a mostani Csáfordjánosfával, itt egy Jobaházába beolvadt településről van szó. Az Árpád-kori eredet inkább legenda, nem támasztható alá tényleges adatokkal. Ha helytörténetről beszélünk, akkor a legtöbbször a települések múltját értjük alatta. Gyakran szóba kerülnek a felbomló közösségek, de azok nemcsak szétszéledhetnek, hanem újak alakulhatnak helyettük. Előfordul, hogy az egy helyről elszármazottak találkoznak, de a „hívó szó” lehet az azonos családnév is. 
A 20. század első felében több tucat településen – így Szilsárkányban, Kemenesszentmártonban, Szombathelyen, Pécsen, Szegeden, Temesváron – éltek Pottyondy nevűek. Voltak közöttük rokonságtartók, s voltak, akik úgy vélték, csak a nagyon távoli múltban lehettek esetleg közös őseik a többiekkel. A kemenesszentmártoni Pottyondyak a família jól elkülönülő ágának számítottak. Nemesek voltak, és evangélikusok, akiknek helyben és a közeli Renget- és Hímeskő-pusztákon voltak birtokaik. Az 1600-as években már jelen voltak a településen. A legtöbbször földművesként szerepelnek az összeírásokban, házuk Kemenesszentmárton központjában, a katolikus templom központjában állt. A családhoz tartozók egy része a szentmártoni előnevet használta. A 19. században a kemenesszentmártoni sírkertben temetkeztek, ahol 1820 körül saját kriptát építettek. Ez az oszlopos sírcsarnok a megye egyik legszebb klasszicista építménye. 
Szombathely nem számít a család „ősi fészkének”. 1901-ben Pottyondy Gusztávot nevezték ki a vasút itteni üzletvezetőjének. Ő Győrben született, fia, Béla pedig Linzben. Bár a város közelében már korábban is volt kisebb birtokuk, az ő ideköltözésükkel vette kezdetét a família szombathelyi története. Béla, aki közjegyző lett, tudatosan építette a saját karrierjét, alakított a család imázsát, s ezzel együtt közösséget is próbált szervezni. Házát 1905–1906-ban a város előkelő negyedében a Hegy utcai (ma Gagarin utca) villasoron építette föl. A tervezéssel a szóba jöhető legjobb építészt, Rauscher Miksát bízta meg. (Az ő háza a szomszéd telken állt.) A homlokzatra a család nagy méretű és díszes címere került. Pottyondy Béla narratívája szerint a buzogányt tartó, kettős farkú oroszlánt ábrázoló címer motívumai az ősi eredetet és a Ják nembeliekkel való rokonságot jelzik. 
1925-ben kérelmére a Belügyminisztérium okiratot állított ki számára, ami igazolja, elismeri és megerősíti, hogy viselheti a „csáfordi és potyondi” kettős családi előnevet. Ez az előnév az iratokban korábban is megjelenik, de a jogi háttér bizonytalan volt. 
(Kis kitérő: A nemesi előneveket kis betűvel és – ez esetben i-vel – írjuk. A helyes írásmód tehát: csáfordi és potyondi Pottyondy Béla.) Az előnév felkerült a család Szent Márton utcai temetőben lévő kriptájára is. Az épület romos állapotban ugyan, de ma is áll. Az ott eltemetetteket viszont exhumálták, a hamvaikat átvitték a Jáki útra. 
Hosszú időn át gyűjtötte az adatokat a család múltjáról. A család két ágának a szilsárkányinak és a kemenesszentmártoninak saját levéltára volt. Felkereste azokat, akik a Pottyondy nevet viselték, családfákat és nemzedékrendi táblákat állított össze. Bár nem írt róla, egy olyan közösséget szeretett volna létrehozni, amelyhez a Pottyondyak tartoznak. Ennek a véget nem érő munkának volt az eredménye a Pottyondy család monográfiája, amely 1937-ben jelent meg. 
A nemzetség tagjai közül a XX. század elején már kevesen éltek a földből, javarészt városi polgárok voltak. Ha az egyéni életpályákat nézzük, akkor azt látjuk, hogy a XIX. század végén, a XX. század elején a család tagjai a közigazgatás, a katonai szolgálat és az igazságügy területén szerettek volna boldogulni. 
A Pottyondy-villa ma is áll, s Szombathelyen valószínűleg a családhoz, illetve az általuk birtokolt területhez kötődik a Potyondi-árok és a Potyondi-mocsár elnevezés is. Az eredeti írásmód ezeknél már leegyszerűsödött. 
 

