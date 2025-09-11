Programajánló: Kispál és a Borz újra Vasban, Charlie és Kkevin is fellép

SZÍNHÁZ

SZOMBATHELY Szeptember 14., vasárnap 19 óra – AGORA - MSH: Sissi, a magyar királyné operett.

RENDEZVÉNY

SZOMBATHELY

Szeptember 13., szombat 10 órától – Agora – Savaria Filmszínház: III. CONbathely – Szombathelyi Képregényfesztivál. Újra a képregények, társasjátékok, animék, cosplayerek, vagyis a geek szubkultúra lesz a középpontban egy napra Szombathelyen. A III. CONbathely – Szombathelyi Képregényfesztivál zárófilmjeként James Gunn Superman-filmjét tekintheti meg a közönség. Program: 10 óra kapunyitás. 10.30 Hogyan lesz Ladából Ecto1 (Nagyterem). 11.15 Különös történések a Szondi utcában (Nagyterem). 13 óra kvíz (Kisterem). 14 óra A 4 Mágia Krónikája társasjáték és képregény bemutató (Kisterem). 15 óra bemutatkozik a Pesti Könyv Kiadó (Kisterem). 16 óra tombola (Aula). 17 óra James Gunn – Superman filmvetítés (Nagyterem). A fesztivál ideje alatt is látogatható a Berzsenyi Dániel Könyvtár elképzelés képregény pályázatából válogatott kiállítás (első emeleti hírlapolvasó).

Szeptember 13., szombat 10 órától - Károly Róbert utca és a Perint-patak közötti tér: KISZ Lakótelepi Nap. 10 óra megnyitó, köszöntők. 10.15 Gazdag Erzsi és Kőrösi óvodák műsora. 11 óra Szamóca Színház Csuporka bohóc képzője. 14 óra kutyaszépségverseny. 15 óra New West Company műsora. 16.30 főzőverseny eredményhirdetése. 17 óra tombolasorsolás. 17.45 B Projekt koncert. 19 óra Uniqm koncert. A rendezvény ideje alatt ingyenes: kézműves foglalkozások, arcfestés, népi játékok, légvár, koncertek.

Szeptember 13., szombat 10 órától – Weöres Sándor Színház: Évadnyitó: Légy ott! A nyílt nap programja: 10 órakor nyílt próba: Utánképzés ittas vezetőknek (Nagyszínpad). 10 órakor drámajáték foglalkozás Németh Gyöngyi és Szabó Róbert Endre. 10-13 óráig Varázslatos színház - családi program (aula, emelet és büfé) Keresd fel A Pál utcai fiúk, az Óz, a csodák csodája, a Karácsony a Porondon standját és ismerkedj meg a most készülő diákelőadás, a Zöldborsók szereplőivel. Mi vár rád? Üveggolyópálya, Pál utcai teszt, Dorothy-hajfonás, varázspálca-készítés, Madárijesztő-kvíz, ugrókötél-trükk tanulás, manótanoda, fotópontok és szelektív környezetvédelmi sarok. A büfébe elhozzuk neked a Vásárcsarnok hangulatát: tippeld meg a piaci csomag súlyát és ha a tiéd a legjobb tipp, hazaviheted a friss helyi terményekből álló csomagot. 11 órakot Legyen mindig telt ház – fotókiállítás a Falco KC sportképeiből. A kiállítást megnyitja Kovács Tamás a Falco Zrt PR vezetője, Gábor Máté a Falco KC ügyvezetője és Szabó Tibor színházigazgató. Közreműködik a JátsszMa diákstúdió és a Szombathelyi Kötélugró Klub. 12 órakor Nyílt próba: Takarásban (Márkus Emília terem) Ősbemutatóra készül színházunk. Rendező Nagy Péter István. (18 év felettieknek ajánlott). 12 órakor drámajáték foglalkozás Németh Gyöngyi és Szabó Róbert Endre színházpedagógusokkal.

Szeptember 13., szombat 9 órától – Vasi Skanzen: Nagycsaládosok országos találkozója. Programtervezet: 9 óra családok regisztrációja. 9.30 vendégvárás zeneszóval - Szombathelyi Ifjúsági Fúvószenekar. 10 óra megnyitó, NOE Himnusz. 10.05-kor köszöntő beszédek. 10.40 Vépi Csicsergő Óvoda műsora. 11.10 Paulik család zenél. 12 óra a BLORD zenekar műsora. 13 óra zenés interaktív bűvész előadás. 14 óra a Bioritmus Együttes, Pintér Attila vezetésével. 15 óra népzene és táncház - Boglya Népzenei Együttes és az Ungaresca Táncegyüttes fellépésével. 12 óra ebéd. Programok a Skanzen területén 10 órától: a Klapka Kishuszár Egyesület bemutatója; a Kőszegi Ostromnapok Egyesület bemutatója – íjászat; kutyás bemutató az Éden Kutyaiskolával; minilovas hintózás; népi játszótér ügyességi játékokkal; kézműves foglalkozások a gyerekeknek – zsenília állatok, máktündér, tobozmadár készítése, csuhépillangó, csutkababa készítés, agyagozás, ütőfás mézeskalács készítés.

Szeptember 16., kedd 15-18 óráig – Dr. Antall József tér: Bringás uzsonna. Csatlakozva a Magyar Kerékpárosklub Bringázz a munkába! országos kampányához az idei év őszén új helyszínen, a Berzsenyi Dániel Könyvtár előtt, a dr. Antall József téren szervezik meg a bringás uzsonnát. Minden kerékpárral érkezőnek ingyenes, finom uzsonnával kedveskednek.

Szeptember 16., kedd 19 óra – Agora – Savaria Filmszínház: Mi bajunk lehet? Ács Fruzsina és Szabó Balázs Máté közös estje.

Szeptember 17., szerda 19 óra - Agora – MSH: Savaria Slam Poetry.

SÁRVÁR

Szeptember 15., hétfő 17 óra – Sylvester János Könyvtár: A kék zónák előadás. A Kék Zónák olyan helyek a világban, mint Szardínia, Okinawa, Loma Linda, Nicoya és Ikaria, ahol az emberek hosszú életet élnek, egészséges életmódbeli alapelveket követve. Fürj György előadásának célja, hogy bemutassa ezeket a helyeket és az ottani közösségi bölcsességeket, valamint rávilágítson az egészséges életmód gyakorlati aspektusaira. A hallgatók olyan kérdésekkel találkoznak, mint a mobilitás megőrzése, az ideális testsúly fenntartása, a betegségekkel szembeni ellenállás, és a lelki egyensúly elérése. Az előadás hangsúlyozza, hogy a hosszú élet számos tényezőtől függ, beleértve a genetikát, a neveltetést és a személyes döntéseket. A cél nem konkrét megoldások adása, hanem a kérdések felvetése és a lehetőségek felfedezése, miközben a döntést a hallgatóra bízza.

Szeptember 16., kedd 18 óra – ZeneHáza: Civil Estek a ZeneHázában. Vendég: Ambrus Attila, keramikus, az egykori „Viszkis”. A Sárvár Jövőjéért Civil Kerekasztal Egyesület következő rendezvényén különleges vendéget köszönthetünk: Ambrus Attila érkezik hozzánk! Egy inspiráló estére hívunk mindenkit, ahol szó lesz kitartásról, újrakezdésről és arról, hogyan lehet a hibákból tanulva erőt meríteni a jövőre.

KÖRMEND

Szeptember 13., szombat – Felsőberki Kultúrház, udvar: 18. Felsőberki káposztafesztivál. 8-13 óráig lábtenisz bajnokság. 9-14 óráig káposztás ételek főzőversenye. 10-13 óráig ingyenes talpmasszázs és tanácsadás – Reflexológiai Mastermind Szombathely. 10-18 óra óriás ugrálóvár. 14.15-kor: dr. Szabó Barna polgármester köszöntője. 14.30 a főzőverseny eredményhirdetése. 15 óra Szól a nóta – Németh Laci muzsikál. 15-18 óráig csillámtetoválás, arcfestés, hajfonás. 16-19 óra hintózás/lovagoltatás – Batthyány Lovas Bandérium.17.15 White Tiger RRC – Pindúr PandúRock. 17.30 sztárvendég: Pál Krisztina. 18.15-kor Balogh Ádám-Károly Balázs – slágerek tangóharmonikán. 19 óra tombolasorsolás. 20 órától bál Németh Lacival.

Szeptember 17., szerda 19 és 21 óra – Batthyány Örökségközpont: Kovács András Péter „KAP” önálló estje. Dupla előadás. Kovács András Péter - KAP önálló estje "Idővel" címmel. Műsorvezető: Fehér Boldizsár.

BÜK Szeptember 15., hétfő 15 óra – Csodaország Bölcsőde: III. Bölcsőde Fesztivál – A legkisebbek nagy napja! Még tart a fesztiválszezon, és hogy a legkisebbek se maradjanak ki a buliból, csakis az ő kedvükért megrendezik a III. Bölcsőde Fesztivált. Velük lesz Brandnyúl, akit barátai csak Brandnyuszinak hívnak – igazi energiabomba, aki garantáltan felrobbantja a színpadot! A kicsik találkozhatnak életnagyságú Bing nyúllal is. Bori is megérkezik a gyerekekhez: gyermekdalokkal, hangszerkuckóval és vidám közös zenéléssel vár mindenkit. Az alkotóműhelyben óriáskavicsokat festenek akrillal, és lehetőség lesz kéznyomokat is készíteni. Természetesen buborékokból sem lesz hiány – hiszen azt minden gyermek imádja!