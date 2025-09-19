Programajánló: Lord, Road és Nemazalány is a hétvégi fellépők között

Már javában tart az ősz, de a rendezvénynaptár még mindig tele van programokkal. Újra izgalmas hét elé nézünk, hiszen a Vas megyei települések többje is szüreti mulatsággal vár. Természetesen koncertekből és egyéb eseményekből sem lesz hiány. Programajánlónkban összegyűjtöttük a legérdekesebbeket.

Fotó: Szendi Péter

KONCERT

SZOMBATHELY

Szeptember 20., szombat 18.30-tól – Végállomás Klub. Anctarctica, Sunday Brunch, Nem Érek Rá koncert.

SZERGÉNY

Szeptember 20-21., szombat vasárnap - volt evangélikus iskola épülete: Kulturális Örökség Napjai 2025 rendezvénysorozat keretében Szergény is bemutatja helytörténeti kiállítását. Idén a tűzoltók életére és eszközeire fókuszálnak, de az egész, lenyűgöző kiállítás megtekinthető lesz. Szombaton és vasárnap is 14 és 17 óra között várják a látogatókat a volt evangélikus iskola épületében.

RENDEZVÉNY

SZOMBATHELY

Szeptember 19-20., péntek-szombat – Herényiek Háza: Herényi Közösségi Napok. A korábbi Herényi Esszenciák programsorozat mostantól Herényi Közösségi Napok néven folytatódik. A névváltás új lendületet hozott, de a rendezvény igazi lényege változatlan: közösség, találkozások, élmények, zene, kézművesség és finomságok, amelyek minden korosztálynak tartalmas kikapcsolódást kínálnak. Programok: pénteken lesz kavicsfestés, faműves bemutató; Herény történetét feldolgozó könyvbemutató és St. Martin koncert a Szent György templomban. Szombaton lesz Lego, járműmodell, Rc modell és makettkiállítás; faműves bemutató; arcfestés; írd meg a saját üzeneted! – Írógépen; kézműves portékák (kürtőskalács, méz, kerámia, savanyúság, szörp, lekvár, gobelin, nemez képek és figurák, kerámiák, gyümölcsbor, sajt, kolbász); kézművesfoglalkozás az újrahasznosítás jegyében; kerámia műhely; kalinkó készítés; herényi langalló; Herényi Macibirodalom tárlatvezetés és fellép a Herényi Nótakör.

Szeptember 20., szombat 9.30 óra – Agora – Savaria Filmszínház: PGT Show. A PGT Show Magyarország egyik legnépszerűbb közönségtalálkozó és szórakoztató rendezvénysorozata. A PGT Stúdió videós műsorainak szereplői élőben találkoznak a rajongókkal: koncertek, közönségtalálkozók, dedikálások, játékok, filmvetítések és interaktív programok várják a látogatókat. Egy hely, ahol a nézők és a kedvenc előadók közvetlenül kapcsolódhatnak egymáshoz – élőben, őszintén, szórakoztatóan. Játssz a kedvenc videósaiddal, és élj át egy koncertélményt. Ne felejts el dedikálást kérni sem!

Szeptember 20., szombat 10 órától – Agora – Művelődési- és Sportház: Isis Dance Open. A LORIGO TSE megalakulása óta rendezi a hagyományos őszi sis Dance Open táncversenyt, ahol kezdetekben Magyar Bajnokságoknak, majd nemzetközi versenyeknek, az elmúlt 10 évben pedig a tíztánc ranglista versenyeknek ad otthont.

Szeptember 20., szombat 14 óra - Szűrcsapó utca 24. mögötti sportpálya és játszótér: 4. Derkovits Nap. Programok: 14.00 – Galambos Berni interaktív gyermekműsora. 14.50 – Köszöntő. 15.00 – A Mocorgó és Hétszínvirág Óvoda, valamint a Derkovits Városrészi Szent Márton Katolikus Általános Iskola bemutatkozása. 16.00 – White Tiger RRC táncműsora. 16.30 – Country tánc előadás. 17.00 – Energy Dance Team táncműsora. 17.30 – Salsa La Vida táncműsora. 18.30 – Feel Good Zenekar koncertje. 15.00-18.00 között kézműves foglalkozások és óriáslégvár várják a gyerekeket, valamint bemutatkozik az Arenda Teqball Csoport is.

Szeptember 22-24., hétfő-szerda - Agora – Savaria Filmszínház: Szlovén Filmnapok. Megnyitó: szeptember 22., hétfő 17.15-kor. Program: hétfőn 17.15 köszöntő - Dubravka Šekoranja szentgotthárdi szlovén főkonzul. 17.30 filmvetítés - Ez rablás! Gregor Andolšek filmje. 19.00 beszélgetés Gregor Andolšek rendezővel és Tijana Zinajić színésznővel (tolmácsolással). 20.00 baráti beszélgetéssel egybekötött szlovén kulináris élmények. Kedden 17.00 filmvetítés - Megváltás kezdőknek (2024) Sonja Prosenc filmje. Szerdán 17.00 filmvetítés - Megfigyelés (2023) 82’ Janez Burger filmje. A filmeket szlovén nyelven, magyar felirattal vetítik.

Szeptember 24., szerda 17.45 – Szimfónia Kávézó: Joyce Irodalmi Club – S2/E1. Régóta írsz verset vagy prózát, de alig kapsz róla visszajelzést? Szeretnél fejlődni és beszélgetni mások írásairól? Az asztalfiók helyett szívesen látnád írásaidat irodalmi lapokban, de nem tudod, hogyan és hova lenne érdemes küldeni? Tervezed, hogy egyszer saját könyved jelenjen meg? KÖZÉPISKOLÁS vagy? EGYETEMISTA? Indul a Joyce Irodalmi Club második évada! A szeptemberi alkalmon Horváth Florencia költő érkezik meghívott vendégmentorként Vincze Bence műhelyvezető mellé. A Clubra nemcsak az irodalom területén alkotókat várják, örömmel fogadják a közösségben azokat a fiatalokat is, akik más művészeti ágak felől érkeznek.

KÖRMEND

Szeptember 20., szombat – körmendi kastélypark: Lóerők napja. USA (nem csak) V8 Amerikai Autós és Motoros Találkozó. Kapunyitás: 8 órakor. Klasszikus és modern amerikai autók, motorok, quad-ok. Lesz hangnyomásmérés, felni-tartó verseny és városi felvonulás.