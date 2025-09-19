1 órája
Programajánló: Lord, Road és Nemazalány is a hétvégi fellépők között
A hétvégén sincs hiány izgalmas programokból Vas megyében, legyen szó akár szüreti mulatságról, akár kulturális eseményről. Programajánlónkban összegyűjtöttük a legjobbakat a következő napokra, ezzel is segítve a tervezést.
Már javában tart az ősz, de a rendezvénynaptár még mindig tele van programokkal. Újra izgalmas hét elé nézünk, hiszen a Vas megyei települések többje is szüreti mulatsággal vár. Természetesen koncertekből és egyéb eseményekből sem lesz hiány. Programajánlónkban összegyűjtöttük a legérdekesebbeket.
KONCERT
SZOMBATHELY
Szeptember 20., szombat 18.30-tól – Végállomás Klub. Anctarctica, Sunday Brunch, Nem Érek Rá koncert.
SZERGÉNY
Szeptember 20-21., szombat vasárnap - volt evangélikus iskola épülete: Kulturális Örökség Napjai 2025 rendezvénysorozat keretében Szergény is bemutatja helytörténeti kiállítását. Idén a tűzoltók életére és eszközeire fókuszálnak, de az egész, lenyűgöző kiállítás megtekinthető lesz. Szombaton és vasárnap is 14 és 17 óra között várják a látogatókat a volt evangélikus iskola épületében.
RENDEZVÉNY
SZOMBATHELY
- Szeptember 19-20., péntek-szombat – Herényiek Háza: Herényi Közösségi Napok. A korábbi Herényi Esszenciák programsorozat mostantól Herényi Közösségi Napok néven folytatódik. A névváltás új lendületet hozott, de a rendezvény igazi lényege változatlan: közösség, találkozások, élmények, zene, kézművesség és finomságok, amelyek minden korosztálynak tartalmas kikapcsolódást kínálnak. Programok: pénteken lesz kavicsfestés, faműves bemutató; Herény történetét feldolgozó könyvbemutató és St. Martin koncert a Szent György templomban. Szombaton lesz Lego, járműmodell, Rc modell és makettkiállítás; faműves bemutató; arcfestés; írd meg a saját üzeneted! – Írógépen; kézműves portékák (kürtőskalács, méz, kerámia, savanyúság, szörp, lekvár, gobelin, nemez képek és figurák, kerámiák, gyümölcsbor, sajt, kolbász); kézművesfoglalkozás az újrahasznosítás jegyében; kerámia műhely; kalinkó készítés; herényi langalló; Herényi Macibirodalom tárlatvezetés és fellép a Herényi Nótakör.
- Szeptember 20., szombat 9.30 óra – Agora – Savaria Filmszínház: PGT Show. A PGT Show Magyarország egyik legnépszerűbb közönségtalálkozó és szórakoztató rendezvénysorozata. A PGT Stúdió videós műsorainak szereplői élőben találkoznak a rajongókkal: koncertek, közönségtalálkozók, dedikálások, játékok, filmvetítések és interaktív programok várják a látogatókat. Egy hely, ahol a nézők és a kedvenc előadók közvetlenül kapcsolódhatnak egymáshoz – élőben, őszintén, szórakoztatóan. Játssz a kedvenc videósaiddal, és élj át egy koncertélményt. Ne felejts el dedikálást kérni sem!
- Szeptember 20., szombat 10 órától – Agora – Művelődési- és Sportház: Isis Dance Open. A LORIGO TSE megalakulása óta rendezi a hagyományos őszi sis Dance Open táncversenyt, ahol kezdetekben Magyar Bajnokságoknak, majd nemzetközi versenyeknek, az elmúlt 10 évben pedig a tíztánc ranglista versenyeknek ad otthont.
- Szeptember 20., szombat 14 óra - Szűrcsapó utca 24. mögötti sportpálya és játszótér: 4. Derkovits Nap. Programok: 14.00 – Galambos Berni interaktív gyermekműsora. 14.50 – Köszöntő. 15.00 – A Mocorgó és Hétszínvirág Óvoda, valamint a Derkovits Városrészi Szent Márton Katolikus Általános Iskola bemutatkozása. 16.00 – White Tiger RRC táncműsora. 16.30 – Country tánc előadás. 17.00 – Energy Dance Team táncműsora. 17.30 – Salsa La Vida táncműsora. 18.30 – Feel Good Zenekar koncertje. 15.00-18.00 között kézműves foglalkozások és óriáslégvár várják a gyerekeket, valamint bemutatkozik az Arenda Teqball Csoport is.
- Szeptember 22-24., hétfő-szerda - Agora – Savaria Filmszínház: Szlovén Filmnapok. Megnyitó: szeptember 22., hétfő 17.15-kor. Program: hétfőn 17.15 köszöntő - Dubravka Šekoranja szentgotthárdi szlovén főkonzul. 17.30 filmvetítés - Ez rablás! Gregor Andolšek filmje. 19.00 beszélgetés Gregor Andolšek rendezővel és Tijana Zinajić színésznővel (tolmácsolással). 20.00 baráti beszélgetéssel egybekötött szlovén kulináris élmények. Kedden 17.00 filmvetítés - Megváltás kezdőknek (2024) Sonja Prosenc filmje. Szerdán 17.00 filmvetítés - Megfigyelés (2023) 82’ Janez Burger filmje. A filmeket szlovén nyelven, magyar felirattal vetítik.
- Szeptember 24., szerda 17.45 – Szimfónia Kávézó: Joyce Irodalmi Club – S2/E1. Régóta írsz verset vagy prózát, de alig kapsz róla visszajelzést? Szeretnél fejlődni és beszélgetni mások írásairól? Az asztalfiók helyett szívesen látnád írásaidat irodalmi lapokban, de nem tudod, hogyan és hova lenne érdemes küldeni? Tervezed, hogy egyszer saját könyved jelenjen meg? KÖZÉPISKOLÁS vagy? EGYETEMISTA? Indul a Joyce Irodalmi Club második évada! A szeptemberi alkalmon Horváth Florencia költő érkezik meghívott vendégmentorként Vincze Bence műhelyvezető mellé. A Clubra nemcsak az irodalom területén alkotókat várják, örömmel fogadják a közösségben azokat a fiatalokat is, akik más művészeti ágak felől érkeznek.
KÖRMEND
Szeptember 20., szombat – körmendi kastélypark: Lóerők napja. USA (nem csak) V8 Amerikai Autós és Motoros Találkozó. Kapunyitás: 8 órakor. Klasszikus és modern amerikai autók, motorok, quad-ok. Lesz hangnyomásmérés, felni-tartó verseny és városi felvonulás.
JÁNOSHÁZA
Szeptember 20., szombat – Rendezvénytér: Almanap. Program: 8 órától termelői vásár. 15 órától: bemutatkozik a jánosházi óvoda és a Rocky Dilly. 15.40-kor Animato Énekegyüttes. 16.30-kor Jánosházi Amatőr Színjátszók. 17 órakor megnyitó, a pálinkafőző verseny eredményhirdetése. 18 órakor tombola. 19 órakor kvízest. 20 órakor Nemazalány x Sofi. 20.45-kor Szomorkovics buli. 22 órakor Tóth Tünde. 23 órakor Szomorkovics buli.
SÁRVÁR
- Szeptember 19., péntek 17 óra – Sylvester János Könyvtár: Egészségklub - Túl a hajszálakon. Molnár Ildikó a Paróka és Póthaj Szalon tulajdonosa.
- Szeptember 20., szombat 15 óra – Nádasdy-vár: Sereglés. 15 órakor rövid felvonulás a Nádasdy-vár parkjában. 15.25-kor Csoóri Sándor: Faparázs a hóra kivilágít – előadja Horváth Róbert. 15.30-kor köszöntő: Kondora István, Sárvár város polgármestere. 15.40-kor közös dal: Akkor szép az erdő, mikor zöld… 16 órakor néptánc- és népzenei gála. 20.30-kor táncház. A rendezvény ideje alatt bemutatkoznak a Velemi Stúdió Népművészeti Egyesület kézművesei.
- Szeptember 24., szerda – Nádasdy-vár: Yakuzák a Japán Klubban. A városi könyvtár Japán Klubjának következő találkozóján a yakuzák világát ismerhetjük meg. Legendák, szamurájok és a híres tetoválások szerepelnek a témák között. A programon virtuálisan találkozhatunk egy ex-yakuza főnökkel is, megfejthetjük a rejtélyes 8-9-3-as számsor jelentését. Megismerhetünk egy magyar fiatalt is, aki rajongói körökben tetoválásairól már jól ismernek.
KŐSZEG
- Szeptember 19., péntek 19 óra - Poncichter Borozó: Folkkocsma – ahol a tánc, az élőzene és a jó társaság találkozik. A Hajnalcsillag Néptáncegyüttes szeretettel hív Mindenkit az első folkkocsmára a Poncichter Borozóba! Ez nem csak egy sima kocsmai este – táncház lesz, jókedvvel, muzsikával, tánccal, és persze kőszegi borokkal, amikre méltán büszkék lehetünk.
- Szeptember 20., szombat 9.30-tól: X. Vas Vármegyei Tűzoltó Találkozó. A Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság immáron tizedik alkalommal rendezi meg a Vas Vármegyei Tűzoltó Találkozót, Kőszegen, ahol közel ötszáz tűzoltó és közel hetven gépjárműfecskendő sorakozik majd fel. A rendezvény egy hivatalos megnyitóval 9.30-kor kezdődik a Jurisics téren. A tűzoltók az összetartozásukat idén egy a szervezetük nevével ellátott emléktábla elhelyezésével nyilvánítják ki. A táblát a Kőszegi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság udvarában lévő emlékfalon helyezik fel 11 órakor, amit a történelmi egyházak képviselői áldanak meg és szentelnek fel. A programok és a bemutatók 11.40-kor kezdődnek és 14.40-ig tartanak majd a Jurisics téren, a Fő téren és a Károly Róbert téren egyaránt. Itt többek között az érdeklődők megnézhetik az igazgatóság drónszállító gépjárművét, de a celldömölki önkormányzati tűzoltóknak köszönhetően egy izgalmas kötéltechnikai bemutatónak is részesei lehetnek. Az Őrség-Goričko-Raab Mentőcsoport quad gépjármű bemutatóval készül, míg a gyermekek felülhetnek a körmendi tűzoltók által készített „Manó mobilra” is. Több társszerv kiállító standot állít, így a kilátogatók a Területi Tűzmegelőzési Bizottság mellett a rendőrség, az MH 7. Területvédelmi Ezred 83. Poppr Emil Területvédelmi Zászlóalj, az I. Agglomerációs Központ Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, a Kőszegi ostromnapok Egyesület installációját is megtekinthetik, de a Fitt Box sátrához is ellátogathatnak. A nap folyamán az ifjúsági tűzoltók bemutatója, tálcatűz oltás, füstsátor, műszaki mentés és kutyás bemutató és tűzoltó paravánnál való fényképezkedés, de a sokak által kedvelt program, a kis tűzoltó próbatétel és avatás sem maradhat el, ami 11.40 órától folyamatos lesz. A tűzoltó gépjárművek a Károly Róbert térről indulva a Várkörön keresztül várhatóan 14.40 órakor hagyják el a rendezvény helyszínét.
GYŐRVÁR
Szeptember 19-20., péntek-szombat: Győrvár Szüreti Fesztivál. A fesztivál szombaton 14 órakor indul. Lovasok, népviseletbe öltözött táncosok és énekesek idézik meg a régi idők hangulatát, amelyhez hagyományos népies ételek, a régi szüretek ízei társulnak. Pénteken 18.30 Lord. 20 óra Ossian. 23 órakor Fáraó bál. 00.30-kor Döndi Duó. Szombaton 14 órakor szüreti felvonulás. 18.30-kor Road. 20.30-kor Majka. 22.15-kor Sterbinszky. 00.00 DJ Dominique. A borok sem maradnak el: 96 környékbeli gazda kínálja kóstolásra nedűit, a klasszikus fajtáktól a különleges tételekig. Emellett sörkülönlegességek várják azokat, akik a bor helyett inkább a komló ízeit keresik.
CSEPREG
Szeptember 19-20., péntek-szombat – Promenád: Csepregi Szüret 2025. Pénteken 18 órától Borpromenád: Galaxy Rock and Roll csoport, Farkas Sándor Egylet, Csepregi Férfi Dalkör. 20.15-kor Culture Cuvée. Szombaton 13 órától Borpromenád és kézműves vásár kezdete. 14 órától szüreti felvonulás. 16 órakor polgármesteri köszöntő, szüreti kosár átadása. 16.30-kor Csepreg Város Fúvószenekara, Kőszeg Város Fúvószenekara. 18.15-kor Dance Jam. 19 órakor Szintén Zenészek. 20 órakor Big Mouse Band. 21.15-kor Varnyú Country.20 órától retro disco. Rossz idő esetén a programokat a Malomkertben tartják meg.
RÉPCELAK
Szeptember 20., szombat 10 órától: gyülekező az evangélikus templomnál, ahol Baranyay Bence lelkész és Szakál Szilárd plébános áldást ad az Ümmögő együttes tagjaira. Közös séta a főtérre vasi népdalok éneklésével. Köszöntő. Csoóri Sándor: A faparázs a hóra kivilágít– szavalja Horváth Róbert Latinovits-díjas versmondó. Közös ének: Akkor szép az erdő, mikor zöld… Táncház a közönség bevonásával – vasi lassú és friss csárdás szabad táncban.
LUKÁCSHÁZA
Szeptember 20., szombat 12.30-tól: Szüreti Felvonulás. 19 órától szüreti bál a tornacsarnokban. 20 órakor tombola.
KEMENESMAGASI
Szeptember 21., vasárnap 15.30-tól – Kemenesmagasi Népház: Szüreti mulatság. Indulás a Kemenesmagasi Népház elől. Fellépők: 16 órakor Gráciák, majd óvodások műsora, Sakál Vokál Baráti kör, közös tánc. Vendéglátás borkóstolóval.
VELEMÉR
Szeptember 20., szombat 18 óra – Szentháromság-templom: Hangverseny. Klasszikus zeneművek fognak felcsendülni a "Fénytemplomának" is nevezett meghitt, különleges atmoszférájú környezetben, köztük Händel és Mozart varázslatos dallamai.