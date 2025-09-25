1 órája
Programajánló: Orsovai Reni, Dánielfy és Josh & Betti is színpadra lépnek a hétvégén
Koncertektől a színházi előadásokon át a szüreti mulatságokig változatos programkínálattal várja a közönséget Vas megye szeptember utolsó napjaiban. Íme a szeptember végi és október eleji programajánló.
Színes kulturális, zenei és közösségi események közül válogathatunk a következő napokban: lesznek koncertek, színházi előadások a gyerekeknek és felnőtteknek, filmfesztivál, valamint szüreti rendezvények szerte a megyében. A programajánló igazi őszi kavalkádot kínál, ahol minden generáció megtalálhatja a kedvére valót – legyen szó zenéről, színházról, vásárról vagy gasztronómiai élményekről.
Programajánló: Ocho Macho, Lord és Apostol koncertek is lesznek Vas megyében
KONCERT
SZOMBATHELY
Október 2., csütörtök 18 óra – Bartók Terem: A Savaria Rézfúvós Együttes koncertje a Zene Világnapja alkalmából.
SZENTGOTTHÁRD
Szeptember 27., szombat 19 óra – KultPort-a: Meggie és barátai.
SZÍNHÁZ
SZOMBATHELY
- Szeptember 28., vasárnap 11 óra – Agora – Savaria Filmszínház: Bogyó és Babóca – Utazás Álomországba. Bábelőadás.
- Szeptember 29., hétfő 19 óra – MMIK: Eric Chapell: SpanyolHátha (Hűguta) – vígjáték a Hangjegy Színház előadásában.
- Október 2., csütörtök 19 óra – Agora – Művelődési- és Sportház: MADE IN HUNGÁRIA rock«n roll musical.
RENDEZVÉNY
SZOMBATHELY
- Szeptember 25. - október 1., csütörtök-szerda – Agora – Savaria Filmszínház: Skandináv Filmfesztivál. Az északi filmek ünnepe. A Skandináv Filmfesztiválon egy teljes héten át merülhettek el az északi filmek különleges világában. Idén négy alkotás premier előtt vetítésével készülnek. A fesztivál filmjeit eredeti nyelven, magyar felirattal vetítik.
- Szeptember 26-28., péntek-vasárnap – Haladás Sportkomplexum: ÖKO-EXPO. Fenntarthatóság, üzlet, élmény – egy helyen! A Vas Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara rendezi meg az ÖKO-EXPO-t, ahol a fenntarthatóság és az üzleti gondolkodás találkozik. Pénteken 9.30-kor ünnepélyes megnyitó. Kiemelt programok: pénteken fenntarthatósági nap a vállalkozásoknak, pályaorientációs nap diákoknak, tanároknak, szülőknek. Szombaton előadások a globális felmelegedéstől a biogazdálkodásig. Vasárnap egészséges életmód, tudatos táplálkozás, biokozmetikumok.
- Szeptember 26-27., péntek-szombat: Kultúrházak Éjjel-Nappal. Pénteken 18 órától elemlápás toronylátogatást szerveznek a Víztoronyba. Szombaton 10 órától a Kámfor Színház ad elő az Agora – Savaria Filmszínházban. A csillagszemű juhász kozmikus kalandja címmel adnak elő bábjátékot a Népmese napja alkalmából. 11.30-13.30-ig Magyar Népmeséket vetítenek a moziban. Szombaton 14-18 óráig Alkotások Éjjel-Nappal az Agora – Művelődési- és Sportházban. A Kultúrházak éjjel-nappal országos programsorozat keretében bemutatkoznak az AGORA közösségei a nagyközönség számára. A bemutatók mellett lehetőségük lesz a résztvevőknek belekóstolni az adott mesterség rejtelmeibe, és elkészíteni egy apró remekművet! Bemutatkozó csoportok: kis agyagműves szakkör, tűzzománc szakkör, gyöngyfűző szakkör, Roboklub, natúr kozmetikum szakkör felnőtteknek, Savaria Foltműhely, Kézműves kuckó.
- Szeptember 30., kedd 17 óra – Agora – Savaria Filmszínház: Világjárók – Kerékpárral Kenyában. Előadó: Puskás Zoltán, biciklis túrázó.
SÁRVÁR
Szeptember 26-27., péntek-szombat – Posta tér: Szent Mihály Napi Civil Fesztivál. Pénteki programok: 17.30-kor Ünnepélyes megnyitó. 18 órakor Sárvár Városi Mazsorett Együttes. 18.30-kor Kanona Band. 19 órakor Nádasdy Tamás Általános Iskola. 19.20-kor Aranyrózsa Nótaklub. 19.40-kor Sárvári Néptánckör és a Herpenyő Zenekar. 21 órakor Trinity Együttes retro bulija. Kísérő programok pénteken: 18 órakor Sárvári fotómontázs avatása a Hild parkban. Szombati programok: 11 órakor Sárvári Vármelléki Óvoda. 11.30-kor Balance Dance Tánciskola. 12.15-kor Gárdonyi Géza Általános Iskola. 12.45-kor White Tiger Rock and Roll Club. 13.15-kor Crazy Legs Dance School. 13.30-kor Szenior Örömtánc Sárvár. 14 órakor Szent László Katolikus Iskola. 14.30-kor Zumba bemutató. 15 órakor Sárvári Turisztikai Technikum. 15.30-kor Színjátszóknak áll a világ! 16 órakor Nefelejcs - népzene kobzon és gitáron. 17 órakor Sárvári Oratórikus Kórus. 18 órakor Regös Együttes. 19 órakor Josh és Betti koncert. 21 órakor Ocho Macho koncert. 23 órakor DJ Stranger Chriss.
CELLDÖMÖLK
Szeptember 26-27., péntek-szombat – Sághegyi Szüreti Napok. Pénteki program: 10 órakor Mesefüzér - a Tücsök Bábcsoport előadása, helyszín: KMKK színházterem. 14 órakor Vásári komédiák - a Tücsök Bábcsoport előadása, helyszín: KMKK színházterem. 17 órakor "INKANTÁCIÓ" - légies és lírai pillanatok feketén-fehéren Büki László fotóriporter kiállításának megnyitója. 19 órakor Orsovai Reni és a Nene, helyszín: KMKK előtti szabadtéri színpad. 21 órakor Dánielfy koncert, helyszín: KMKK előtti szabadtéri színpad. Szombati program: 10 órakor Kemenesi piac - helyi termékek vására, helyszín: KMKK előtti tér, Szentháromság tér. 10-17 óráig Soltis játszópark, helyszín: Szentháromság tér. 10-12 óráig "Kreatív műhely" kézműves foglalkozások gyerekeknek, helyszín: Szentháromság tér. 14.30-kor Motoros felvonulás Útvonal: Alsóág (Béke utca) - Sági utca - Dr. Géfin tér - körforgalom - Vulkán Fejlesztő - Iszákkerülő - Varasdikovicsok - körforgalom - Sági tér. 15 órakor Szüreti toborzó gályabálásokkal, helyszín: Alsósági katolikus templom előtti tér. 15.30-kor Szüreti felvonulás - Bábosok, táncosok, gályabálások, zenészek, traktorok, kamionok, lovasok, fogatok és a „Celli Szétpillantó” kisvonat közreműködésével. Útvonal: Hegyi utca - Sági utca - Dr. Géfin tér A felvonulók zenés fogadása a KMKK előtti téren. 16.15-kor Celldömölk testvérvárosainak köszöntése, köszöntőt mond: Nagy Zoltán, Celldömölk város alpolgármestere a Fesztivál Borai verseny eredményhirdetése, helyszín: KMKK előtti szabadtéri színpad. 17 órakor Szüreti táncos forgatag - közreműködők: Rocky Dilly ARRC, Zenit Dance Studio, Senior Örömtánc csoport, Marton Laura tánccsoportjai, ELTE SEK Szökős Néptáncegyüttes, helyszín: KMKK előtti szabadtéri színpad. 20 órakor Lord koncert, helyszín: KMKK előtti szabadtéri színpad. 22 órakor DJ Shepherd, helyszín: KMKK előtti szabadtéri színpad.
BOZSOK
Szeptember 27., szombat 10 órától – Malomporta: Nyitott Porta Napok. Bozsoki lélekmelengető. Felfedezhetők a Steindl vízimalom titkai, lesz kerti piknik – kemencében sült pogácsával vagy mini pizzával a gyümölcsfák alatt, kreatív foglalkozás a Pajtában kicsiknek és nagyoknak, vízhozam mérési játék a malom forrásnál.
GYÖNGYÖSFALU
Szeptember 27., szombat 10 órától – MészÁsó Porta: Nyitott Porta Napok. Sajtok – Kecskék – Lovak a Pösei hegyen. Ingyenes élmények: nyuszi- és kecskesimogató kicsiknek és nagyoknak. Minden páros órában parenyica készítő workshop.
SZALAFŐ
- Szeptember 27., szombat 10 órától – Batha-porta: Nyitott Porta Napok. Interaktív olajütés az Őrség szívében. Térítésmentes kóstoló: őrségi tökmagolaj, egyéb hidegen sajtolt olajok és mangalicából készült finomságok. Történetek a Batha család gazdaságának múltjáról és jelenéről.
- Szeptember 27., szombat: Szüreti Mulatság. 13 órától Szüreti Szer-túra, közreműködik Nemec Lajos harmonikával. 17 órától a színpadon: Zalai Táncegyüttes. Napközben íjászkodás Csutakkal. Szüreti bál Németh Lászlóval.
MAGYARSZOMBATFA
Szeptember 27-28., szombat-vasárnap - Fő út 18./b: Nyitott Porta Napok. Korongozás élményprogram Tóth Bernadett fazekas műhelyében. A program részei: korongozás bemutatása; fazekassághoz kapcsolódó történetek, érdekességek; korongozás; égetés + mázazás.
KŐSZEG
Szeptember 27., szombat 10 órától – Schrott Méhészet: Nyitott Porta Napok. Mézelődés – egy kanál egészség. Mézelődés: mézes limonádé/tea, mézkóstolás, méhészeti termékek, eszközbemutató, látogatás a méhesben, kaptárbontás. Méhviaszgyertya- és méhviaszkendő készítés.
KŐSZEGDOROSZLÓ
Szeptember 27-28., szombat-vasárnap – Alpokalja Farmh: Nyitott Porta Napok. Így élünk mi az Alpokalján. Ingyenes programok: állatsimogató: ló, kecske, juh és kutya is várja a barátkozókat. Lovaglási lehetőség kicsiknek és nagyoknak. Kóstoló: kecskesajt és friss kecsketej kóstolás egész nap. Lesz meseterápia Albert Zsuzsánnával. Fizetős sajtkészítő workshop.
VELEM
Szeptember 27., szombat 10 órától – Stirling-villa: Nyitott Porta Napok. Velemi ízek és illatok. Az új kemencében kalács és friss kenyér fog sülni és ha a természet lehetővé teszi megsütik az első szem velemi gesztenyéket is. A bográcsban Tápai Mónika gombaszakellenőr a velemi erdőkből származó gombákból készít ételt. 10 órától csuhé figurák készítése Horváth Ágota velemi népi iparművész vezetésével kicsiknek és nagyoknak. Az eseményen az osztrák Geschriebenstein Naturpark is képviselteti magát kézműves termékekkel (bőrből készült termékek, ecetes méz), illetve lesz kosárfonás kicsik és nagyok számára 13-16 óráig.
ŐRIMAGYARÓSD
Szeptember 27-28., szombat-vasárnap: Tök Jó Porta: Nyitott Porta Napok. Tök jó program a Tök Jó Portán. Ha érdekel, hogyan lesz a tökmagból aranyló olaj, és ha közben meg is kóstolnád, milyen, amikor a hagyomány és a gasztronómia kéz a kézben jár – ott a helyed! A Tök Jó Portán látványsajtolással, kóstolóval, helyi finomságokkal és valódi őrségi hangulattal várnak.
CÁK
Szeptember 27., szombat – Stefanich Pincészet: Nyitott Porta Napok. Kóstolj bele egy több generációs borászcsalád történetébe és boraiba! Amit kínálnak: saját készítésű borok és 100%-os szőlőlé kóstolója; a borvidék különleges fajtáinak megismerése; barátságos hangulat, helyi értékek, családias vendéglátás.
CSÖRÖTNEK
Szeptember 27., szombat – Akácfa Kemping: 20. Csörötneki Szüreti Vigadalom. Program: 14 órakor Szüreti felvonulás Körmend Város Fúvószenekara, a Nicki Fergeteg Néptáncegyüttes és helyi, valamint szlovén és osztrák traktorosok kíséretében. 15.15-kor A menet bevonulása az Akácfa Kempingbe Tréfás szüreti műsor, a Magyarlak-Csörötnek Általános Iskola néptánca, polgármesteri köszöntő. 15.45-kor a Nicki Fergeteg Néptáncegyüttes műsora. 16.30-kor Potyautasok bulizenekar. 17.30-kor Borverseny eredményhirdetése. 18 órakor Apostol koncert (élő nagykoncert). Kiegészítő programok: mustkészítés, szőlőpréselés, lovaskocsikázás, Villányi borok kóstolása.
VÉP
Szeptember 27., szombat – Főtér: Szüreti felvonulás. 15.30-kor gyülekező a Művelődési Háznál. 16 órától felvonulás. Közreműködnek: Vépi Vadvirág Művészeti Óvoda, Hatos Ferenc Általános Iskola, Buccsi Rezedák. Táncház. 20 órakor Kaczor Feri. 21 órakor jótékonysági szüreti bál.
KISSOMLYÓ
Szeptember 27., szombat: Szüret Kissomlyón. 13 órától interaktív játékos túra és borkóstolás a hegyen (találka a Bánya bejáratánál). 16 órától felvonulás. 17 órától Mond-móka népi fajátszótér a sportpályán. 17.30-kor tánctanítás és táncház a Regősök Együttessel.
KIÁLLÍTÁS
SZOMBATHELY
Szeptember 27-28., szombat-vasárnap 9-18 óra – Agora – Művelődési- és Sportház: Legokiállítás. LEGO-rajongók figyelem! A KockaShow ismét Szombathelyen! Több ezer LEGO® elem, lélegzetelállító diorámák, vonatok, városok, kalandok és mesevilágok – mindez magyar építők alkotásaiban.
RÉPCELAK
Október 1., szerda 16.30 óra – Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár: Pusztai Csaba képzőművész Avonlea című kiállításának megnyitója. A tárlatot megnyitja: Tóth Csaba Munkácsy-díjas festőművész.