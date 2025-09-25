Programajánló: Orsovai Reni, Dánielfy és Josh & Betti is színpadra lépnek a hétvégén

Színes kulturális, zenei és közösségi események közül válogathatunk a következő napokban: lesznek koncertek, színházi előadások a gyerekeknek és felnőtteknek, filmfesztivál, valamint szüreti rendezvények szerte a megyében. A programajánló igazi őszi kavalkádot kínál, ahol minden generáció megtalálhatja a kedvére valót – legyen szó zenéről, színházról, vásárról vagy gasztronómiai élményekről.

Programajánló: Celldömölkön Josh és Betti is színpadra lép

Programajánló: Ocho Macho, Lord és Apostol koncertek is lesznek Vas megyében

KONCERT

SZOMBATHELY

Október 2., csütörtök 18 óra – Bartók Terem: A Savaria Rézfúvós Együttes koncertje a Zene Világnapja alkalmából.

SZENTGOTTHÁRD

Szeptember 27., szombat 19 óra – KultPort-a: Meggie és barátai.

SZÍNHÁZ

SZOMBATHELY

Szeptember 28., vasárnap 11 óra – Agora – Savaria Filmszínház: Bogyó és Babóca – Utazás Álomországba. Bábelőadás.

Szeptember 29., hétfő 19 óra – MMIK: Eric Chapell: SpanyolHátha (Hűguta) – vígjáték a Hangjegy Színház előadásában.

Október 2., csütörtök 19 óra – Agora – Művelődési- és Sportház: MADE IN HUNGÁRIA rock«n roll musical.

RENDEZVÉNY

SZOMBATHELY

Szeptember 25. - október 1., csütörtök-szerda – Agora – Savaria Filmszínház: Skandináv Filmfesztivál. Az északi filmek ünnepe. A Skandináv Filmfesztiválon egy teljes héten át merülhettek el az északi filmek különleges világában. Idén négy alkotás premier előtt vetítésével készülnek. A fesztivál filmjeit eredeti nyelven, magyar felirattal vetítik.

Szeptember 26-28., péntek-vasárnap – Haladás Sportkomplexum: ÖKO-EXPO. Fenntarthatóság, üzlet, élmény – egy helyen! A Vas Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara rendezi meg az ÖKO-EXPO-t, ahol a fenntarthatóság és az üzleti gondolkodás találkozik. Pénteken 9.30-kor ünnepélyes megnyitó. Kiemelt programok: pénteken fenntarthatósági nap a vállalkozásoknak, pályaorientációs nap diákoknak, tanároknak, szülőknek. Szombaton előadások a globális felmelegedéstől a biogazdálkodásig. Vasárnap egészséges életmód, tudatos táplálkozás, biokozmetikumok.

Szeptember 26-27., péntek-szombat: Kultúrházak Éjjel-Nappal. Pénteken 18 órától elemlápás toronylátogatást szerveznek a Víztoronyba. Szombaton 10 órától a Kámfor Színház ad elő az Agora – Savaria Filmszínházban. A csillagszemű juhász kozmikus kalandja címmel adnak elő bábjátékot a Népmese napja alkalmából. 11.30-13.30-ig Magyar Népmeséket vetítenek a moziban. Szombaton 14-18 óráig Alkotások Éjjel-Nappal az Agora – Művelődési- és Sportházban. A Kultúrházak éjjel-nappal országos programsorozat keretében bemutatkoznak az AGORA közösségei a nagyközönség számára. A bemutatók mellett lehetőségük lesz a résztvevőknek belekóstolni az adott mesterség rejtelmeibe, és elkészíteni egy apró remekművet! Bemutatkozó csoportok: kis agyagműves szakkör, tűzzománc szakkör, gyöngyfűző szakkör, Roboklub, natúr kozmetikum szakkör felnőtteknek, Savaria Foltműhely, Kézműves kuckó.

Szeptember 30., kedd 17 óra – Agora – Savaria Filmszínház: Világjárók – Kerékpárral Kenyában. Előadó: Puskás Zoltán, biciklis túrázó.

SÁRVÁR

Szeptember 26-27., péntek-szombat – Posta tér: Szent Mihály Napi Civil Fesztivál. Pénteki programok: 17.30-kor Ünnepélyes megnyitó. 18 órakor Sárvár Városi Mazsorett Együttes. 18.30-kor Kanona Band. 19 órakor Nádasdy Tamás Általános Iskola. 19.20-kor Aranyrózsa Nótaklub. 19.40-kor Sárvári Néptánckör és a Herpenyő Zenekar. 21 órakor Trinity Együttes retro bulija. Kísérő programok pénteken: 18 órakor Sárvári fotómontázs avatása a Hild parkban. Szombati programok: 11 órakor Sárvári Vármelléki Óvoda. 11.30-kor Balance Dance Tánciskola. 12.15-kor Gárdonyi Géza Általános Iskola. 12.45-kor White Tiger Rock and Roll Club. 13.15-kor Crazy Legs Dance School. 13.30-kor Szenior Örömtánc Sárvár. 14 órakor Szent László Katolikus Iskola. 14.30-kor Zumba bemutató. 15 órakor Sárvári Turisztikai Technikum. 15.30-kor Színjátszóknak áll a világ! 16 órakor Nefelejcs - népzene kobzon és gitáron. 17 órakor Sárvári Oratórikus Kórus. 18 órakor Regös Együttes. 19 órakor Josh és Betti koncert. 21 órakor Ocho Macho koncert. 23 órakor DJ Stranger Chriss.