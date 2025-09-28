Sághegyi Szüreti Napok Celldömölkön: színes, népes menet vonult végig a városon - sok fotót hoztunk

Szokás szerint Alsóságról indultak szombaton a felvonulók, a belvárosban sokan várták őket. Ilyen volt a Sághegyi Szüreti Napok Celldömölkön - fotókon kísérhetjük végig a nagy menetet.

Sághegyi Szüreti Napok - felvonulással. Meg-megálltak, muzsikáltak

Fotó: Giczi Sándor

Sághegyi Szüreti Napok

A vulkanikus eredetű Ság hegyen a rómaiak honosították meg a szőlőkultúrát, volt idő, amikor a Ság hegyi bort királyi körökben is gyógyszernek tartották. Hamvas Béla szerint ezen a tájon egyenesen a Dél mediterrán géniusza uralkodik. A szőlő- és borkultúra ma is virágzik a hegy lábánál, erre emlékeztet minden év szeptemberében a város egyik nagyrendezvénye, a Sághegyi Szürti Napok, a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár szervezésében. A menet időről időre megállt - mondjuk egy kis muzsikálásra, az is kell a szüreti hangulathoz.

Sághegyi Szüreti Napok - felvonulással. A menetben a legkülönfélébb járgányok tűntek fel.

Fotó: Giczi Sándor

A szombat délutáni menetben a legkülönfélébb közlekedési eszközök tűntek fel, a dottótól a motorokon át a hintóig, a hátaslóig és a traktorig. A belvárosban kirakodás (Kemenesi Piac), sok játék (Soltis játszópark) várta a közönséget. Este a Lord adott nagykoncertet a Dr. Géfin téren.