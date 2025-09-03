2 órája
Sárvári szüret: Irigy Hónaljmirigy és Náksi Attila is színpadra lép
Hamarosan szüreti vigasság költözik Sárvár utcáira és a Vadkert Majorba. Több év kihagyás után ismét megrendezik a sárvári szüretet.
Több év kihagyás után végre visszatér a sárvári szüret, amely mindig a város egyik legkedveltebb közösségi eseménye volt. A sárvári önkormányzat és a Vadkert Major közös szervezésében szeptember 13-án rendezik meg a szüreti fesztivált, amely felvonulással, folklórprogramokkal, családi kikapcsolódási lehetőségekkel és sztárfellépőkkel várja a látogatókat.
Felvonulással és sztárfellépőkkel tér vissza a sárvári szüreti mulatság
A program 13 órakor gyülekezővel kezdődik a Posta téren, ahol a résztvevők hangulatteremtő zenével és vidám menetkészülődéssel melegíthetnek a délutánra. 14 órakor indul a látványos szüreti felvonulás, amely végigvonul az Ady utcán, a Várkerületen és a Rákóczi utcán, majd a Vadkert Majorban ér célba.
Itt 15 órától indulnak a programok: színpadra lépnek a Szemenyei Csikósok látványos bemutatóval, emellett szőlőpréselés, hordógurítás és népi fajátékok is várják a közönséget. A gyerekeknek külön vidámpark nyílik, így a család minden tagja megtalálhatja a kedvére való kikapcsolódást.
A szüreti mulatság zenei kínálata is erős: 16.30-kor az Irigy Hónaljmirigy szórakoztatja a közönséget, majd az este folyamán DJ Naksi és Kónya Attila gondoskodik a fesztiválhangulatról.
