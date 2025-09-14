szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Felvonulás

1 órája

Sárvári szüret: lóháton, dottón, hintón, motorral, autóval, gyalog a Posta tértől a Vadkert Majorig - fotók

Címkék#Posta tér#Irigy Hónaljmirigy#sárvári szüret#néptáncegyüttes

Lóháton, dottón, hintón, motorral, autóval, gyalog. Így vonult végig a menet a városon szombaton - a Posta tértől a Vadkert Majorig. Ilyen volt a Sárvári szüret.

Vaol.hu

Lóháton, dottón, hintón, motorral, autóval, gyalog. Így vonult végig a menet  a városon a Posta tértől a Nádasdy-vár és a Banyatanya érintésével a Vadkert Majorig. Aztán megkezdődött a Sárvári szüret a Vadkert Major színpadán: néptáncegyüttesek és zenekarok gondoskodtak a közönség jókedvéről, aztán fellépett az Irigy Hónaljmirigy, volt Náksi Attila-show. 

Sárvári szüret
Sárvári szüret: a színes menet a vár előtt is elhaladt szombaton
Fotó: Benkő Sándor

Sárvári szüret: este bált is rendeztek

És nem maradt el a bál sem, lehetett enni-inni, volt kirakodás és gyerekudvar, hogy senki ne unatkozzon. 

Sárvári szüret - felvonulás

Fotók: Benkő Sándor

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu