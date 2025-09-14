Felvonulás
53 perce
Sárvári szüret: lóháton, dottón, hintón, motorral, autóval, gyalog a Posta tértől a Vadkert Majorig - fotók
Lóháton, dottón, hintón, motorral, autóval, gyalog. Így vonult végig a menet a városon szombaton - a Posta tértől a Vadkert Majorig. Ilyen volt a Sárvári szüret.
Lóháton, dottón, hintón, motorral, autóval, gyalog. Így vonult végig a menet a városon a Posta tértől a Nádasdy-vár és a Banyatanya érintésével a Vadkert Majorig. Aztán megkezdődött a Sárvári szüret a Vadkert Major színpadán: néptáncegyüttesek és zenekarok gondoskodtak a közönség jókedvéről, aztán fellépett az Irigy Hónaljmirigy, volt Náksi Attila-show.
Sárvári szüret: este bált is rendeztek
És nem maradt el a bál sem, lehetett enni-inni, volt kirakodás és gyerekudvar, hogy senki ne unatkozzon.
Sárvári szüret - felvonulásFotók: Benkő Sándor
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre