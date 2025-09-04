szeptember 4., csütörtök

Seemann Gábor, az elfelejtett polihisztor

Címkék#Szombathely#Horváth Boldizsár Szakközépiskola#Polgári és Felső-Kereskedelmi Iskola

Seemann Gábor nem vágyott hírnévre. Azért dolgozott, tanított, írt, hogy ismereteket adjon át. Ha a kenyérkereső foglalkozását nézzük, akkor pedagógus volt, az egyik szombathelyi középiskola igazgatója. Hivatása részének tekintette az írást is. A műfajt, amiben dolgozott, nehéz meghatározni. Novellái, kisregényei egyszerű, kicsit mesterkélt történetek.

Orbán Róbert

Az Idegen földön hősei – a Fejér megyei Bedegről származó Dobzó Pista és Rajkó Mihály sümegi fazekas Kiscellen, Szombathelyen és Pinkafőn át Stájerországba utaznak. Az útleírás nem túl érdekes, a kalandjaik, megpróbáltatásaik története elég lapos. Megérkeznek Leobenbe, majd a könyv legfontosabb fejezete következik, a stájerországi ércbányászat fotókkal illusztrált részletes ismertetése. Seemann vesszőparipái közül az egyik az ásványtan volt. Folyóiratcikkeket is tett közzé ebben a témában. Itt egy kalandos útleírásba csomagolta be azt, amit az ásványbányászatról el szeretett volna mondani. 
Néhány adat az életéről: a Zemplén megyei Bodrogkisfaludon született. Tanítói, majd tanári képesítést Sárospatakon, illetve Kassán szerzett. Pár évig felvidéki városokban tanított, 1886-ban került Szombathelyre, a Polgári és Felső-Kereskedelmi Iskola (a mai Horváth Boldizsár Szakközépiskola elődje) igazgatója lett. Neve nem szerepel a vasi írók névsorában, noha életéből több mint 40 évet itt töltött. 1928-ban halt meg. 
Helytörténeti munkákat írt? Bizonytalan a válasz, mert hát hol is van az a hely, ahol otthon vagyunk. Ő az egész Magyarországot, sőt bizonyos esetekben az egész Európát annak tekintette. Ezzel együtt lokálpatrióta volt. Írásaiban – amelyekben kiemelt, elemezett, összehasonlított – két helyszínre szinte mindig kitért, az egyik a szülőföld, Zemplén, a másik Vas megye. 
A Hazánk középkori várkútjai című könyve az Iparosok Olvasótára sorozatban jelent meg 1914-ben. Nem regény, hanem ismeretterjesztő munka, amely a várkutak készítésének műszaki körülményeivel foglalkozik. Úgy tudta, hogy a legmélyebb várkút az országban a vöröskői, ami 150 méter mély. A vasi kutak közül a borostyánkői és a lékai 70 méteres, a németújvári pedig 65. A síkvidéki várkutakról eléggé lekicsinylően azt írja, hogy azok inkább csak gödrök. A korszaktól és a témától kicsit eltávolodva arról is beszámol, hogy Geist Lajos vasi földbirtokos a Buja-majorban nemrégen egy ötven méter mély járgányos gazdasági kutat építtetett. A major Ják és Alsóbeled (Unterbildein) között félúton van, ma már Ausztriához tartozik. 
Seemann Gábort néprajz­kutatónak is tekinthetjük, bár ő soha nem nevezte magát annak. Régi legendákat, hagyományokat szedegetett össze és adott tovább. Módszerei nem feleltek meg a folkloristákkal szemben támasztott követelményeknek. A forrásait nem mindig nevezte meg, a történeteket pedig kicsit kiszínezte, hogy vonzóbbá, olvashatóbbá tegye azokat. Folytatva a sort, kijár neki a grafikus megjelölés is. Könyvei­hez, írásaihoz illusztrációkat, életképeket készített. 
Ha valaki egyszer majd teljes­körűen számba veszi a munkáit, remélhetőleg nem feledkezik meg a műfordításairól és a tanügyi lapokban közzétett írásairól sem. Az általa írt könyvek nagyrészt Budapesten jelentek meg, néhányat Szombathelyen adtak ki. A művek szinte hozzáférhetetlenek, én magam Budapesten, az Országos Széchényi Könyvtárban olvastam el, néztem át közülük párat. 
Szerteágazó társadalmi tevékenységéből egy dolgot ki kell emelni, ez az állatvédelemért végzett munkája. Több e célra alakult egyesület munkájában is részt vett, az általa vezetett iskolában is működött ilyen. Állat­védelem – Embervédelem címmel írt tanulmányt, A libapásztor című elbeszélésfüzérével díjat nyert. Bírálói fontosnak tartották, hogy egyaránt szólt a gyermekekhez, a hangsúlyt pedig nem az érzelmekre, hanem az értelemre helyezte. 

 

