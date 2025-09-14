szeptember 14., vasárnap

Sereglés Sárváron és Répcelakon: a népzene és néptánc kavalkádja

A Kárpát-medence népművészetének gazdag világa kel életre szeptember 20-án Vas megyében. A Seregléshez csatlakozva ezúttal Sárvár és Répcelak is együtt ünnepel a közösségi éneklés, a néptánc és a hagyományőrzés jegyében.

Polgár Patrícia

Sereglés – a népművészet ünnepe, amely összeköti a közösségeket, a dallamokat és a hagyományokat. Sárvár és Répcelak is csatlakozik a rendezvénysorozathoz, így szeptember 20-án mindkét helyszínen a népzene, a közös éneklés és a tánc kerül a középpontba.

Sereglés: az Ümmögő együttes is fellép Répcelakon
Forrás: Facebook/Répce TV

Tánc, zene, közösség – Sereglés 2025 a vasi városokban is

Program Sárváron – szeptember 20., 15 óra, Nádasdy-vár

  • 15.00 Rövid felvonulás a Nádasdy-vár parkjában
  • 15.25 Csoóri Sándor: Faparázs a hóra kivilágít – előadja Horváth Róbert
  • 15.30 Köszöntő: Kondora István, Sárvár város polgármestere
  • 15.40 Közös dal: Akkor szép az erdő, mikor zöld… – közös zene és tánc: vasi csárdás és friss
  • 16.00 Néptánc- és népzenei gála
  • 20.30 Táncház
    A rendezvény ideje alatt bemutatkoznak a Velemi Stúdió Népművészeti Egyesület kézművesei.

Program Répcelakon – szeptember 20., 10 óra

  • Gyülekező az evangélikus templomnál, ahol Baranyay Bence lelkész és Szakál Szilárd plébános áldást ad az Ümmögő együttes tagjaira
  • Közös séta a főtérre vasi népdalok éneklésével
  • Köszöntő
  • Csoóri Sándor: A faparázsa hóra kivilágít – szavalja Horváth Róbert Latinovits-díjas versmondó
  • Közös ének: Akkor szép az erdő, mikor zöld…
  • Táncház a közönség bevonásával – vasi lassú és friss csárdás szabad táncban

 

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
