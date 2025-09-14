Sereglés Sárváron és Répcelakon: a népzene és néptánc kavalkádja

Sereglés – a népművészet ünnepe, amely összeköti a közösségeket, a dallamokat és a hagyományokat. Sárvár és Répcelak is csatlakozik a rendezvénysorozathoz, így szeptember 20-án mindkét helyszínen a népzene, a közös éneklés és a tánc kerül a középpontba.

Sereglés: az Ümmögő együttes is fellép Répcelakon

Forrás: Facebook/Répce TV

Tánc, zene, közösség – Sereglés 2025 a vasi városokban is

Program Sárváron – szeptember 20., 15 óra, Nádasdy-vár

15.00 Rövid felvonulás a Nádasdy-vár parkjában

15.25 Csoóri Sándor: Faparázs a hóra kivilágít – előadja Horváth Róbert

15.30 Köszöntő: Kondora István, Sárvár város polgármestere

15.40 Közös dal: Akkor szép az erdő, mikor zöld… – közös zene és tánc: vasi csárdás és friss

16.00 Néptánc- és népzenei gála

20.30 Táncház

A rendezvény ideje alatt bemutatkoznak a Velemi Stúdió Népművészeti Egyesület kézművesei.

Program Répcelakon – szeptember 20., 10 óra