Shakespeare első értő elemzője volt hazánkban

Ha a méltatlanul elfeledett vasi személyiségeket sorra vesszük, feltétlenül szólnunk kell a Vát községben 1740-ben született Szerdahelyi György Alajosról, aki filozófiai író, egyetemi tanár volt.

Feiszt György

Bécsben bölcseletet, Nagyszombatban (ma Trnava, Szlovákia) teológiát végzett és 1759-ben lépett a jezsuita rendbe, majd annak feloszlatása után az esztergomi egyházmegyében volt pap. 1774-től a nagyszombati egyetem szónoklattan tanáraként hazánkban először tanított esztétikát. Bár az irodalom- és színháztörténet Bessenyei Györgyöt, illetve a Hamletet magyarra fordító Kazinczy Ferencet tartja Shakespeare első magyarországi említőinek, Szerdahelyi György munkásságának ismerői tudják, hogy a Lear király, a Macbeth, a Rómeó és Júlia, a Hamlet és az Othello első részletes esztétikai elemzései az ő 1784-ben megjelent esztétikai művében már olvashatók. „Szerdahelyi György Alajos tudós poétikája latin nyelven közvetítette az apologetikus, kivételező kritikai bánásmód módszereit, és példát adott a szóhasználatra” – írja a műről egyik méltatója. Jogos az észrevétel, hiszen azt is az irodalom történetből tudjuk, hogy „sok magyar író és tudós eleinte német, esetleg francia nyelven ismerte meg Shakespeare műveit és a kultuszáról szóló híreket is”. Nem így Szerdahelyi, aki már 1784-ben így írt róla: „Shakespeare a természet csodája, atyja és megteremtője az angol színháznak, képzelete könnyed és dús, elméje gyors és világos, szelleme heves és főnként nála jobban senki nem ismeri az emberi lélek föllobbanásait.” A „Shakespeare örök” mondás igazát bizonyítja az alábbi hét évtizedes nyilatkozat is: „Shakespeare Romeo és Júlia és Ahogy tetszik című darabjai vas megyei előadásainak sikere a bizonysága annak, hogy a Faluszínház közönségének igényessége óriásit fejlődött. Nemcsak tetszéssel fogadja, hanem igényli is a világirodalom remekműveinek színpadi bemutatását. A megjelenítés nehézségeit színházunk nemcsak leküzdötte, hanem olyan megoldásokhoz folyamodott, amelyek, úgy véljük a mű csorbítása nélkül juttathatják el a falusi közönséghez Shakespeare darabjait. A gondolat és a megoldás sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy ahol eddig színre került, várakozást felülmúló siker kísérte a darabokat” – lelkendezett 1954-ben a társulat egyik vezetője a vas megyei előadókörút végén, a csákánydoroszlói, rátóti, táplánszentkereszti, csepregi és szentgotthárdi előadások sikerét követően. 

