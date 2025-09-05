szeptember 5., péntek

1 órája

A Sitkei Rockfesztivál dedikált relikviája különleges helyre kerül

Címkék#plakát#Sitkei Rockfesztivál#licit

A jótékonysági licit nyertese átvehette azt a dedikált plakátot, amelyet minden fellépő zenekar aláírt. Az ajándék igazi kincsként őrzi a Sitkei Rockfesztivál emlékét és hangulatát.

Polgár Patrícia

Gazdára talált a XXXVII. Sitkei Rockfesztivál dedikált plakátja, amelyet a fesztivál színpadán fellépő összes zenekar aláírt. Az ereklyét a Kápolnáért Kulturális és Sportegyesület bocsátotta licitre, a befolyt összeg pedig nemes célt szolgál. Az átadás egy héttel a fesztivál után történt és megható családi pillanattá vált.

A Sitkei Rockfesztivál plakátját Viki keresztapjának szerezte meg
Forrás: Kápolnáért Kulturális és Sportegyesület

A Sitkei Rockfesztivál plakátját Viki és keresztapja nyerte el

A dedikált plakátot egy 20 éves fiatal hölgy, Viki nyerte el, aki elmondta, hogy idén nem tudott részt venni a fesztiválon kisgyermeke születése miatt. Az online közvetítések azonban annyira megérintették, hogy elhatározta: megszerzi a plakátot szeretett keresztapjának. Az ajándékkal szerette volna kifejezni háláját mindazért a támogatásért, amit tőle kapott - számoltak be a fesztivál közösségi oldalán.

A keresztapa, László régóta a fesztivál és a magyar rock nagy rajongója, de eddig nem volt alkalma aláírásokat gyűjteni kedvenceitől, az Ossian-tól és a Lordtól. Most viszont egy olyan relikviát kapott, amely kitüntetett helyet foglal el majd otthonában. Az ajándék nem csupán zenei érték, hanem érzelmi kincset is jelent számára.

A plakátot az egyesület képviseletében Pénzes László ügyvezető elnökhelyettes és Gaál Mónika Vivien pénzügyi-gazdasági ügyintéző.

A licitálók számára külön örömet jelentett az is, hogy a plakáton Pohl Mihály aláírása is szerepel.

A jótékonysági licit augusztus 25-éig tartott, és a bevételt a helyi közösség javára fordítják.

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
