A Sitkei Rockfesztivál dedikált relikviája különleges helyre kerül

Gazdára talált a XXXVII. Sitkei Rockfesztivál dedikált plakátja, amelyet a fesztivál színpadán fellépő összes zenekar aláírt. Az ereklyét a Kápolnáért Kulturális és Sportegyesület bocsátotta licitre, a befolyt összeg pedig nemes célt szolgál. Az átadás egy héttel a fesztivál után történt és megható családi pillanattá vált.

A Sitkei Rockfesztivál plakátját Viki keresztapjának szerezte meg

Forrás: Kápolnáért Kulturális és Sportegyesület

A Sitkei Rockfesztivál plakátját Viki és keresztapja nyerte el

A dedikált plakátot egy 20 éves fiatal hölgy, Viki nyerte el, aki elmondta, hogy idén nem tudott részt venni a fesztiválon kisgyermeke születése miatt. Az online közvetítések azonban annyira megérintették, hogy elhatározta: megszerzi a plakátot szeretett keresztapjának. Az ajándékkal szerette volna kifejezni háláját mindazért a támogatásért, amit tőle kapott - számoltak be a fesztivál közösségi oldalán.

A keresztapa, László régóta a fesztivál és a magyar rock nagy rajongója, de eddig nem volt alkalma aláírásokat gyűjteni kedvenceitől, az Ossian-tól és a Lordtól. Most viszont egy olyan relikviát kapott, amely kitüntetett helyet foglal el majd otthonában. Az ajándék nem csupán zenei érték, hanem érzelmi kincset is jelent számára.

A plakátot az egyesület képviseletében Pénzes László ügyvezető elnökhelyettes és Gaál Mónika Vivien pénzügyi-gazdasági ügyintéző.

A licitálók számára külön örömet jelentett az is, hogy a plakáton Pohl Mihály aláírása is szerepel.