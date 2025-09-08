Kemenesi Értékközösség 1 órája

Bor, bonbon, chili - Kifeszítették a KÉK Hálót a celldömölki Soltis Lajos Színház évadnyitóján

A 2025/26-os kőszínházi évad megnyitását nemcsak jóízű és távlatokat nyitó pódiumbeszélgetésekkel kötötték össze, hanem a frissen útnak indított KÉK Háló – A Kemenesi Értékközösség bemutatásával is. Az estét bor- és bonbonkóstoló koronázta meg, a chili is szerepet kapott. Nem mindennapi esemény helyszíne volt szombaton a Soltis Lajos Színház.

Pesti Arnold, a Soltis Lajos Színház elnök-igazgatója a megjelent partnerek és támogatók között külön köszöntötte Ágh Péter államtitkárt, a térség országgyűlési képviselőjét; a városvezetés képviseletében Nagy Zoltán és Söptei Józsefné alpolgármestereket, Hencz Kornél tanácsnokot; az este támogatóit: a Gilicze Kantint és a Marics Virágszalont. Pesti Arnold megnyitja a Soltis Lajos Színház 2025/26-os évadát

Fotó: Benkő Sándor Soltis Lajos Színház: elstartolt az évad Emlékeztetett arra, hogy a Soltis-színház a 2024/25-ös évadot 153 előadással – ebből 115 saját produkció – és hozzávetőleg 14 ezer nézővel zárta. A 2025/26-os évadban három új bemutatóval készül a társulat (így bővül a repertoár). A balladák férfi és női hangra a magyar és az egyetemes balladakincs remekeit dolgozza fel Tóth András rendezésében, feldolgozó foglalkozással, a színház ifjúsági programjában. A szeptemberi budapesti premier után még az ősszel megtartják a celldömölki bemutatót is. A köd premierjedecemberben várható: saját történet, közös feldolgozás – benne „a magyar vidéki valósága” mutatkozik meg a tervek szerint. Tavasszal következik Weöres klasszikusa, a Csalóka Péter, amely (aki) az elmúlt évtizedekben többször fölbukkant már a a Soltis-színházban. Most megint itt az ideje a találkozásnak. Folytatódnak a közösségi és közművelődési események (például társasjáték-est, baba-mama klub), már tervezik a táborokat, az Ádám Jenő AMI-val együttműködésben két színjátszó csoport folytatja a munkát az új évadban (tanévben). Pesti Arnold beszámolt arról is, hogy a színház sikerrel pályázott infrastruktúra-fejlesztésre: a fűtési szezon előtt várhatóan megújul a Koptik Odó utcai színházépület fűtési rendszere, télen sem kell csökkentett üzemmódban működniük. Eszközbeszerzésre szintén nyertek – ezek azonban célzott pályázati támogatások, amelyekhez jelentős önrészt is fel kell mutatniuk.

A színház működése – a pályázati rendszer természetéből fakadóan – jelenleg januárig biztos. Pesti Arnold ezen a ponton hozzátette: „Jó volna, ha a független színházak hosszú távú működési feltételeinek biztosítása végre megoldás felé közelítene.” Hangsúlyozta: „A független műhelyek fontos szerepet töltenek be a kulturális alapellátásban: sok tekintetben az előadóművészeti szcéna innovátorai, többségük közösségeket épít és működtet az állami intézményekhez képest töredék költségvetésből. Mi készen állunk a feladatra.” Mint mondta: ezért is vettek részt annak a közös munkaanyagnak kidolgozásaban, amelyet a Magyar Teátrumi Társaság és a Független Előadóművészeti Szövetség dolgozott ki.

Soltis Lajos Színház: "Büszkeségeink." Hegyi Nóra Sipos László Márkot, Nagy Péter Istvánt, Kiss Flórát és Kazári Andrást kérdezre. Mit kaptak a celli közösségtől?

Fotó: Benkő Sándor Ezután pódiumbeszélgetés következett: lám, hova röpíthet, miféle szakmai rangot-sikereket alapozhat meg a Soltis-színház! A Celldömölkre szintén hazalátogató szerkesztő-újságíró, riporter, kreatív- és mozgóképes szakember, valamint cégtulajdonos és ügyvezető örömmel fogadta el a felkérést: Sipos László Márk színművészt (szerzőt, dramaturgot), Nagy Péter István színházi rendezőt (koreográfust), Kiss Flóra énekest-énektanárt és Kazári András színművészt arról kérdezte, milyen hatással volt az életük-pályájuk alakulására a celldömölki színház, mit kaptak, mit vittek magukkal. Egybehangzóan állítják: a közösségi létezés minden tekintetben bátorságot adó biztonságát itt, a „Soltisban” tanulták-tapasztalták meg – és ez olyan alap, amelyre ma is minden pillanatban építenek. Az évadnyitó kóstolóval ért véget. Bor, bonbon, találkozás

Fotó: Benkő Sándor Ennek a tapasztalásnak minden bizonnyal köze van a KÉK Háló – A Kemenesi Értékközösség életre hívásához is. A kezdeményezést Nagy Zsuzsi művészeti titkár, színházat működtető egyesület szakmai munkáért felelős alelnöke és Pesti Arnold mutatta be: „Egy olyan nyitott hálózatot építünk, ahol a hagyomány és az innováció találkozik, ahol ötletekből kezdeményezések, találkozásokból együttműködések születnek. Ha szeretnél csatlakozni, írj nekünk: [email protected].” Máris a KÉK Háló tagja mások mellett a celli Wewalka és a Chilidise – be is mutatkoztak az évadnyitón.

És KÉK Háló-alapon valósult meg az évadnyitó záróepizódja: a sági Dénes Hegybirtok borász-tulajdonosa, Dénes Tibor boraihoz Vadócz Jenő celldömölki cukrászmester (Promenád, Balatongyörök) készített bonbonokat, kifejezetten erre az alkalomra: a furminthoz vaníliás-barackost, az olaszrizlinghez mandulás-mézeskalácsost gold csokoládéból, a birtok vörösborához (Vörös Kakas) meggyest, étcsokiból. Lám, a bor és a bonbon is együtt hoz létre valami igazán különlegeset.

A celldömölki Soltis Lajos Színház évadnyitója Fotók: Benkő Sándor

