SzimfiArt - a beszélgetés, amit mindig várunk

A SzimfiArt az a sorozat, amelyet mindig sokan várnak – és mindig három hónapot kell várniuk a következőre. De megéri. A sorozat két háziasszonya, dr. Czetter Ibolya PhD, az ELTE SEK tanszékvezetője és Tátrainé Kulcsár Irén – sok más mellett a TIT Hölgyklub vezetőjeként vált ismertté – nagy empátiával, felkészültséggel fogadja a beszélgetőtársakat.

SzimfiArt a Szimfónia udvarán. Simon Bulcsú, Tátrainé Kulcsár Irén, Horváth Imre, Czetter Ibolya

Fotó: Cseh Gábor

SzimfiArt - empátiával

Már a meghívásnak is gondos előkészületei vannak. A szombathelyi művészeti-kulturális élet jeles szereplői közül válogatnak, legutóbb Horváth Imre karnagyot – akiknek rendkívül sikeres zenei sorozata fut a Berzsenyi Dániel Könyvtárban – és Simon Bulcsút, a művészeti szakgimnázium zenei tagozatának diákját kérdezték. Az is fontos szempont számukra, hogy hidat építsenek a generációk között.

Ráadásul a simogató nyárutó, őszelő lehetővé tette, hogy ezúttal ne a kévézóban, hanem a kávézó (a zsinagóga) udvarán teljen el a SzimfiArt-délután. Máris várjuk a következőt.