Sorozat

44 perce

SzimfiArt - a beszélgetés, amit mindig várunk

Címkék#karnagy#szimfónia udvar#Czetter Ibolya#sorozat#Horváth Imre

A házigazda szerepében ezúttal is Czetter Ibolya és Tátrainé Kulcsár Irén foglalt helyet az asztalnál. A SzimfiArt legutóbbi vendége Horváth Imre karnagy volt a szombathelyi Szimfónia udvarán, a vendégnek meghívott vendég az ifjabb generációk képviseletében: Simon Bulcsú, a művészeti szakgimnázium diákja; hangszere a hegedű.

Ölbei Lívia

A SzimfiArt az a sorozat, amelyet mindig sokan várnak – és mindig három hónapot kell várniuk a következőre. De megéri. A sorozat két háziasszonya, dr. Czetter Ibolya PhD, az ELTE SEK tanszékvezetője és Tátrainé Kulcsár Irén – sok más mellett a TIT Hölgyklub vezetőjeként vált ismertté – nagy empátiával, felkészültséggel fogadja a beszélgetőtársakat

SzimfiArt
SzimfiArt a Szimfónia udvarán. Simon Bulcsú, Tátrainé Kulcsár Irén, Horváth Imre, Czetter Ibolya
Fotó: Cseh Gábor

SzimfiArt - empátiával

Már a meghívásnak is gondos előkészületei vannak. A szombathelyi művészeti-kulturális élet jeles szereplői közül válogatnak, legutóbb Horváth Imre karnagyot – akiknek rendkívül sikeres zenei sorozata fut a Berzsenyi Dániel Könyvtárban – és Simon Bulcsút, a művészeti szakgimnázium zenei tagozatának diákját kérdezték. Az is fontos szempont számukra, hogy hidat építsenek a generációk között. 
Ráadásul a simogató nyárutó, őszelő lehetővé tette, hogy ezúttal ne a kévézóban, hanem a kávézó (a zsinagóga) udvarán teljen el a SzimfiArt-délután. Máris várjuk a következőt. 

SzimfiArt

Fotók: Cseh Gábor

 

 

