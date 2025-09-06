44 perce
SzimfiArt - a beszélgetés, amit mindig várunk
A házigazda szerepében ezúttal is Czetter Ibolya és Tátrainé Kulcsár Irén foglalt helyet az asztalnál. A SzimfiArt legutóbbi vendége Horváth Imre karnagy volt a szombathelyi Szimfónia udvarán, a vendégnek meghívott vendég az ifjabb generációk képviseletében: Simon Bulcsú, a művészeti szakgimnázium diákja; hangszere a hegedű.
A SzimfiArt az a sorozat, amelyet mindig sokan várnak – és mindig három hónapot kell várniuk a következőre. De megéri. A sorozat két háziasszonya, dr. Czetter Ibolya PhD, az ELTE SEK tanszékvezetője és Tátrainé Kulcsár Irén – sok más mellett a TIT Hölgyklub vezetőjeként vált ismertté – nagy empátiával, felkészültséggel fogadja a beszélgetőtársakat.
SzimfiArt - empátiával
Már a meghívásnak is gondos előkészületei vannak. A szombathelyi művészeti-kulturális élet jeles szereplői közül válogatnak, legutóbb Horváth Imre karnagyot – akiknek rendkívül sikeres zenei sorozata fut a Berzsenyi Dániel Könyvtárban – és Simon Bulcsút, a művészeti szakgimnázium zenei tagozatának diákját kérdezték. Az is fontos szempont számukra, hogy hidat építsenek a generációk között.
Ráadásul a simogató nyárutó, őszelő lehetővé tette, hogy ezúttal ne a kévézóban, hanem a kávézó (a zsinagóga) udvarán teljen el a SzimfiArt-délután. Máris várjuk a következőt.
SzimfiArtFotók: Cseh Gábor