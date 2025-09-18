Szobrok, perselyek, képek Tirolból

A válasz összetett. A szobor Dél-Tirolban készült, ami az első világháború után került Olaszországhoz, előtte Ausztriához tartozott. Ma a terület autonóm régió, ahol jelentős számban élnek németek. Az olasz és a német nyelv is hivatalosnak számít. Ehhez hozzájön még egy harmadik is, a ladin. Ez egy kis népcsoport saját nyelvvel, kultúrával, hagyományokkal. A számukat 40 000 körülire teszik, s azokon a településeken, ahol ők vannak többségben, a ladin nyelv egyenlő jogokat élvez a némettel és az olasszal. A szobor San Udalricóban készült, aminek mai olasz neve Ortisei, a német pedig St. Ulrich. Az ott élők 80 százaléka a 2024-es népszámláláskor ladinnak vallotta magát, a maradék nagyjából fele-fele arányban németnek vagy olasznak.

Ezen a vidéken, a Gröden völgyében (olaszul Val Gardena) a fafaragásnak, faszobrok készítésének nagyon régi hagyományai vannak. Az első adatokat még az 1600-as évek elején jegyezték fel, s a tevékenység ma is virágzik.

Hogy került egy Gröden-völgyi szobor Rumba? Valószínűleg úgy, hogy a plébános (vagy az adományozó) egy katalógusból kiválasztotta, megrendelte és aztán leszállították neki. Giuseppe/Josef Obletter szoborfaragó és oltárépítő több újságban is hirdetett, katalógust és árjegyzéket pedig ingyen küldött. Bevált fogás volt, mások is alkalmazták, hogy hirdetésként a neki írt köszönő és dicsérő leveleket is közzétették. Obletter például 1897–98-ban a című Bécsben kiadott Correspondenz-Blattban Bochondi István egri minorita levelét használta erre a célra. Magyarországon az Alkotmány című lapban tette közzé a hirdetéseit. Ott az Obletter József nevet használta, de közölte, hogy az érdeklődő és megrendelő leveleket német vagy olasz nyelven várja. Gyakorlatilag vele egy időben az Alkotmányban jelentette meg hirdetéseit két szombathelyi iparos is, Heckenast János (a építész Heckenast nagyapja) és Lewisch Róbert. Mindketten oltárépítéssel és szoborkészítéssel foglalkoztak. Nem valószínű, hogy személyesen valaha is találkoztak, de tudhattak egymásról. Obletter csak egyike volt a dél-tiroli szoborkészítőknek, mégis egy kicsit kiemelkedett közülük. Nemzetközi kiállításokon vett részt, kitüntető címeket, díjakat kapott. Obletter 1925-ben meghalt, de a Gröden-völgyi faragók ma is dolgoznak, termékeik most már az interneten rendelhetők meg. A rumi szobor nem egyedi munka, de megbecsülést érdemel. Olyan tevékenységre, olyan kulturális és kereskedelmi kapcsolatokra hívja fel a figyelmet, amiről keveset tudunk.

Hány szobor került Tirolból Magyarországra? Megbecsülni is nehéz. Nemcsak plébániák, hanem magánemberek is vásároltak ilyeneket. Az 1800-as évek második felétől egyre gyakoribbá váltak a házakon a szoborfülkék, ahol szentek szobrait helyezték el.

Bögötén az egyik ház homlokzati fülkéiben Máriának és a gazdálkodók két patrónusának, Notburgának és Izidornak a szobra áll. Nézzük a két szentet külön-külön! Notburga kultusza Magyarországra is eljutott, de csak nagyon szerény mértékben. A XIII–XIV. században élt, Tirolban született és ott is halt meg. A mai tiszteletének központja egy tiroli falu, Eben am Achensee, ahol az ereklyéit őrzik. Az elmúlt évben ott nyílt meg a Notburga Múzeum. A település ma már zarándoklatok célpontja. Sarlóval és búzakévével ábrázolják, az alakját szobrok és szentképek örökítik meg.

Szent Izidor a XIII. században Hispániában élt. Tisztelete a barokk korban a dél-német nyelvterületen is elterjedt. A paraszti munkát végzők egyik védőszentje, rendszerint valamilyen szerszámot – kaszát, kapát, ásót, cséphadarót – tart a kezében. A tiroli faragóműhelyek kínálatában ma is ott szerepel Notburga és Izidor szobra.

Ha a kapcsolatokat nézzük, meg kell említeni a kőszegi Szent Imre-templom Mártont ábrázoló perselyét. A rajta lévő címke szerint Bruneckben, Dél-Tirolban készült.

A tiroli kézművesek „áruja” már a régi időkben is eljutott Magyarországra. Kazinczy Ferenc 1824-ben a Dessewffy Józsefnek írt egyik levelében arról számolt be, hogy nemrégiben egy tiroli fiatalember kereste meg, aki szentképeket árult. Az egyik alkalmazottja vásárolt tőle egyet. Volt egy kis nézeteltérés, de az üzlet létrejött.